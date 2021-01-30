10 кинопар, которые не смогли показать на экране роковую страсть, как ни старались

Голливуд подарил зрителям немало легендарных экранных романов: Скарлетт и Ретт, Джек и Роза, Джоэл и Клементина, Лилу и Корбен и многие другие. Но не все актеры способны сыграть по-настоящему сильные чувства и заставить нас поверить в то, что они всем сердцем любят своего кинопартнера. И на это есть несколько причин: артисты могут на самом деле ненавидеть друг друга, не считать достаточно привлекательными или просто не уметь играть.

Как бы то ни было, отсутствие «химии» между главными героями может изрядно подпортить впечатление от картины в целом. Мы в AdMe.ru изучили мнение зрителей и критиков и вспомнили самые неубедительные пары из мира кино.

Анна и Алексей («Анна Каренина», 2012)

Кинокритики отмечают, что Кире Найтли и Аарону Тейлору-Джонсону явно не хватило страсти. Их чувства должны опалять все вокруг, но этого не происходит. В качестве примера критик Питер Хауэлл предлагает вспомнить сцену на балу, когда Каренина и Вронский танцуют, а окружающие совершенно необоснованно замирают вокруг них. Некоторые зрители не остались в стороне и вынесли суровый вердикт этим влюбленным: «Хуже встречи и любви с первого взгляда с „искрами в глазах“ я еще не видела. Это ж надо так равнодушно смотреть на Анну (я, конечно, понимаю, что это Найтли, но все же)! И такой же безэмоциональный ответный взгляд Киры... Жуть...»

Дэйзи и Джей («Великий Гэтсби», 2013)

Элегантный Ди Каприо и утонченная Маллиган хорошо смотрятся вместе. Но во всем фильме у пары даже нет ни одной запоминающейся совместной сцены, которую хотелось бы пересматривать отдельно в тысячный раз (как это было у Ди Каприо и Уинслет).

Тринити и Нео («Матрица», 1999–2003)

Какими бы новаторскими и философскими ни были фильмы Вачовски, любовная линия вышла слабоватой. Между Ривзом и Мосс не чувствуется притяжения, и многие фанаты это заметили. На тематическом форуме даже открылась дискуссия по этому поводу. Зрительница написала: «Я одна не видела никакой „химии“ между Тринити и Нео? Меня удивило, когда она сказала, что любит Нео: герои не доверяли друг другу и даже не вели себя как друзья». На что комментаторы ответили: «Они больше похожи на брата и сестру», «У Нео было больше „химии“ с Морфеусом».

Мэри Джейн и Питер («Человек-паук», 2002–2007)

История любви Паркера и Уотсон — одна из самых сильных и красивых в комиксах. Эти двое проходят через море испытаний, чтобы быть вместе. Но в трилогии о Человеке-пауке Тоби Магуайр и Кирстен Данст не смогли передать глубокие и сложные эмоции, вместе актеры смотрятся пресно. Они больше похожи на добрых друзей. Единственная сцена, которая получилась весьма трепетной, — когда Питер висит вниз головой и целует Мэри Джейн. Других запоминающихся совместных моментов у пары нет. Некоторые фанаты считают, что версия «Человека-паука» с Эндрю Гарфилдом и Эммой Стоун в плане любовной линии получилась намного лучше. Пара Питер и Гвен Стейси кажется намного гармоничнее. Возможно, на их экранную «химию» повлияло то, что Эндрю и Эмма на момент съемок были в близких отношениях.

Оуэн и Клэр («Мир юрского периода», 2015)

Несмотря на то, что герои Криса Прэтта и Брайс Даллас Ховард изначально не ладили друг с другом, под конец они влюбляются и становятся парой. Но создателям не удалось убедить в этом зрителей. Один из пользователей Reddit подметил: «Их поцелуй не мог быть более неловким и деревянным».

Аквамен и Мера («Аквамен», 2018)

Фильмом DC многие остались недовольны. Критик журнала Forbes назвал 5 причин своего разочарования в этой истории. И одна из них — отсутствие настоящих чувств у главных героев: «Я хотел, чтобы между Акваменом и Мерой возникла какая-то „химия“, но даже подводному поцелую CGI не хватало убедительности». Зрители также писали о том, что смотреть на пару Джейсон Момоа и Эмбер Херд скучнее, чем наблюдать за тем, как сохнет краска.

Карл и Элисон («Всегда говори „да“», 2008)

Керри и Дешанель мило смотрелись рядом, но этого было недостаточно, чтобы поверить в то, что герои по-настоящему влюблены. Как заметил пользователь Reddit, «когда дело доходило до интимных взглядов, возникало ощущение, что они оба хотят выйти из комнаты, как только камера перестанет снимать».

Китнисс и Пит («Голодные игры», 2012–2015)

Несмотря на то, что в фильме снялись талантливые актеры (одна только Дженнифер Лоуренс чего стоит), по какой-то причине сыграть любящих молодых людей у них не вышло. В одном из журналов автор колонки выразила свое отношение к паре Пит — Китнисс так: «Извините, но между главными героями ноль любовного напряжения. Китнисс смотрит на него больше как на потерянного щенка, чем как на потенциального возлюбленного».

Рон и Гермиона («Гарри Поттер и Дары смерти», 2010)

Пользователь Reddit задал вполне резонный вопрос, который возникал у многих фанатов волшебной истории: «Только мне показалось, что в танце Гарри и Гермионы было больше „химии“, чем во всех сценах Гермионы и Рона, вместе взятых?» Действительно, у Руперта Гринта лучше получилось играть влюбленного в Лаванду Браун, нежели в мисс Грейнджер.

Дейенерис и Джон («Игра престолов», 2011–2019)

Фанат «Игры престолов» решил доказать, что Джон Сноу и Дейенерис уныло смотрятся вместе в финальных сезонах, и написал об этом целый пост. Он предлагает сравнить отношения Сноу и Матери драконов с тем, как ярко вспыхивали искры между Игритт и Джоном. Разумеется, не последнюю роль здесь сыграло то, что Кит Харингтон (Джон Сноу) и Роуз Лесли (одичалая Игритт) по-настоящему влюбились друг в друга на съемочной площадке. Зрители писали: «Трудно превзойти „химию“ между Харингтоном и Лесли, особенно когда знаешь, что она была настоящей». А вот к Эмилии Кларк актер испытывал братскую любовь. Когда они репетировали первый поцелуй Джона и Дейенерис, он даже в шутку скорчил лицо: настолько ему была непривычна мысль целовать свою давнюю подругу.