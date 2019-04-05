10 киномифов, в которые верят даже самые образованные зрители

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Часто создатели фильмов, желая сделать их более эффектными, немного приукрашивают реальность. Зрители, как правило, настолько увлечены сюжетом, что могут не обращать внимания на различные ляпы и несоответствие происходящего законам физики. Благодаря кинематографу мы уверены, что автомобиль всегда взрывается от одного выстрела в бензобак, а шотландцы носили килты уже в XIII веке.

AdMe.ru решил развеять несколько неочевидных мифов, в которые все еще верят многие киноманы.

1. Деревянную стрелу, торчащую из мишени, нельзя расщепить надвое

Этот киномиф стал популярен благодаря фильмам о Робин Гуде. Несмотря на то что в торец стрелы можно попасть другой стрелой, расщепить ее не получится. Дело в том, что волокна древесины в стрелах расположены под углом к оси. А расщепление происходит только вдоль. Тем не менее, если стрела сделана из стекловолокна или бамбука, такой фокус повторить можно.

2. Человек не может пережить большой подводный взрыв в 15 м от него

В фильме «Глубокое синее море» герои устроили большой взрыв, чтобы убить акулу, и остались живы. На самом деле даже в 30 м взрывная волна по-настоящему опасна.

3. Сбежать через пол, расстреляв вокруг себя круг, не получится

Эта эффектная сцена показана в фильме «Другой мир». В действительности даже 360 патронов из МР5 и дробовика 12 калибра не смогут помочь сбежать через пол. Кроме того, возможность рикошета, а также щепки представляют действительно серьезную угрозу.

4. Может ли меч разрубить другой меч?

В фильме «Граф Монте-Кристо» (2002) действительно есть такая сцена, однако на самом деле холодное оружие можно только сломать или погнуть. «Разрушители легенд» провели ряд экспериментов с катаной, шпагой, клеймором и даже мечом викингов, но ни один из них не удалось разрубить.

5. Если покрыть человека золотой краской, он не умрет

В фильме про Джеймса Бонда «Голдфингер» девушка умирает в страшных муках, потому что ее покрыли золотой краской и кожа перестала дышать. Ходили слухи, что актриса, снявшаяся в этом эпизоде, умерла прямо на съемочной площадке. Но на самом деле это не так: она успела сняться после этого во многих фильмах. В реальности, если покрыть человека золотой краской с ног до головы, это вызовет дискомфорт, однако не будет нести никакой угрозы жизни.

6. Человек, захороненный заживо в гробу, не может пробить крышку и выкопаться

В фильме «Убить Билла — 2» Беатрикс голыми руками пробивает крышку гроба и выбирается из могилы. Возможно ли это в реальной жизни? Даже если предположить, что пробить отверстие каким-то образом получится, выкопаться самостоятельно, будучи захороненным на глубине 2 м, невозможно.

7. «Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас»

Как правило, в американских фильмах полицейские, задерживая преступника, сразу же начинают зачитывать ему правило Миранды. Согласно ему, необходимо уведомить задержанного о его правах и получить подтверждение того, что он понимает сказанное. В реальной жизни никто не станет делать это прямо на улице, без видеофиксации. Зачитать подозреваемому права могут в любой момент пребывания под стражей. Обычно это происходит тогда, когда задержанный находится в комнате для допросов и все, что там происходит, фиксируется на видео. Для чего это нужно? Чтобы в суде преступник не заявил, что не был проинформирован о своих правах.

8. Автомобили не взрываются от одного выстрела

Это уже стало клише: автомобиль взрывается от одной пули, которая попала в бензобак. На самом деле произойдет всего лишь утечка топлива. Не так красиво, правда? Чтобы автомобиль на самом деле взорвался, как нам показывают, необходимо заложить взрывчатку, использовать пиротехнику, произвести взрыв.

9. Килт не является древней одеждой шотландцев

Если вы смотрели «Храброе сердце» 1995 года, то видели, что Уильям Уоллес, шотландский воин XIII века, как и многие другие герои этого фильма, носит килт. Казалось бы, ничего необычного, ведь это традиционная одежда, которая возникла задолго до его рождения? Все не так. Фактически килты появились в XVI веке, а популярными стали только в середине XIX века. Поэтому Мэл Гибсон в таком наряде — это всего лишь красивый анахронизм.

10. Акулы намного безобиднее людей

После фильма «Челюсти» Стивена Спилберга многие уверены, что акулы — это кровожадные твари, столкновение с которыми не сулит ничего хорошего. Но это не совсем так. Акулы нечасто нападают на людей (если их не провоцировать), а случаи с летальным исходом еще более редки. Согласно статистике, за 2018 год от нападений акул умерло 6 человек. Это совершенно несопоставимо с тем, что делают люди. Каждый год от их рук погибает примерно 100 млн акул.