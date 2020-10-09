10 кинокостюмов, которые хранят в себе ключ к пониманию героев фильмов

В кино важны не только сюжет, декорации, мотивация героев и их характер. При просмотре необходимо обращать особое внимание на то, какой посыл идет от одежды. Ведь цвета, фактура ткани, фасон нарядов раскрывают образы персонажей, показывают особые отношения между ними.

Мы в AdMe.ru прошлись по культовым и совсем новым фильмам, в которых художники по костюмам оставили интересные детали для внимательных зрителей.

Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2

Художники по костюмам сделали все, чтобы преданные и внимательные поклонники растаяли от умиления. Посмотрите внимательно на то, во что были одеты Гарри и Невилл, когда сражались за Хогвартс в последнем фильме. А теперь сравните их костюмы с образами на старой фотографии, которую нам показали в «Ордене Феникса». Сыновья оделись почти как отцы.

Бруклин

По сюжету Эйлиш Лейси уезжает из родной Ирландии, чтобы построить карьеру в Нью-Йорке. Девушка сильно скучает по дому, что мастерски показывает художник по костюмам через цвета. На протяжении 1-й трети фильма героиня носит зеленое пальто, цвет которого ассоциируется с Ирландией. К середине повествования ее тоска по дому настолько сильна, что она одевается в цвета государственного флага: зеленый, белый и оранжевый.

Алиса в Cтране чудес

Вы наверняка заметили, что одежда Шляпника меняется в зависимости от его настроения. Когда герой расстроен, он появляется в более мрачных костюмах. Но не только цвет служит индикатором его душевного самочувствия. Обратите внимание на его бант. Когда Шляпник подавлен, края банта направлены вниз. Но как только герой приободряется, бабочка сразу же расправляется и цвета становятся насыщеннее.

Энола Холмс

Энола — сестра Майкрофта и Шерлока. Девушка изо всех сил противится традициям Викторианской эпохи, особенно тем, что ущемляют положение женщин. Этот бунт передан в том числе через костюмы. В начале фильма мы видим, как героиня, невзирая на этикет, едет на велосипеде на вокзал в просторном синем платье. 16-летней девушке того времени положено носить шляпку, перчатки и корсет, но она идет против правил. Как только Энола попадает в Лондон, ей необходимо слиться с толпой, поэтому она вынуждена носить «правильные» платья, подчеркивающие фигуру. В конце фильма героиня снова возвращается к привычной, удобной одежде. По словам художницы по костюмам, финальный наряд персонажа по силуэту полностью совпадает с синим платьем в начале фильма. Так Консолата Бойл решила показать, что Энола ни за что не отступится от своих принципов и продолжит бороться за права женщин.

Форрест Гамп

В ленте «Форрест Гамп» мы видим жизнь героя на протяжении нескольких десятилетий. За это время персонаж существенно меняется, но одна деталь в его костюме остается постоянной. Форрест всегда одет в синюю клетчатую рубашку в начале каждой сцены, показывающей следующий этап его взросления. А в конце фильма уже его сын носит рубашку с таким принтом.

Дрянные девчонки

Кэйди, которую играет Линдси Лохан, недавно переехала из Африки в американский городок. Она совсем не знает правил, по которым живут подростки средней школы, поэтому решает влиться в компанию самых популярных девчонок. Их предводитель — Реджина. Она указывает остальным, что говорить и как одеваться. Особое положение героини Рэйчел Макадамс показано с помощью подвески, на которой красуется заглавная буква R. Когда Кэйди решает свергнуть Реджину и занять ее место, она потихоньку копирует ее стиль. Ключевой деталью является то, что Кэйди тоже начинает носить подвеску с заглавной буквой своего имени — C. Но Реджина этого не замечает и даже не подозревает о коварном плане своей «подруги».

Звездная пыль

Септимус — принц Штормхолда, 7-й сын покойного короля. Его имя в переводе с латинского означает «седьмой». Это число находит отражение и в деталях костюма героя. Обратите внимание на пуговицы с арабской цифрой и на орнамент из римских цифр.

Черная пантера

«Дора Миладже» — это женское подразделение в вымышленной стране Ваканда. Его возглавляет Окойе (слева на изображении). Особый статус героини художник по костюмам подчеркнул с помощью доспехов золотого цвета. У всех остальных воительниц они серебряные. Даже в привычной для нас, небоевой одежде Окойе все равно остается генералом. Находясь вне Ваканды, на шее и запястьях она носит золотые кольца, которые напоминают нам о ее доспехах.

Джуно

Беременная девушка-подросток по имени Джуно часто навещает семейную пару, которой собирается отдать на воспитание своего ребенка. Героиня особенно сближается с Марком. По ходу сюжета Джуно узнает, что у нее с будущим приемным отцом малыша много общего: они оба любят панк-рок и ужастики. Дизайнер по костюмам мастерски показала, как девушка постепенно влияла на Марка. После каждой встречи с ней в одежде Марка появлялось все больше деталей в стиле Джуно. А под конец он и вовсе ведет себя как незрелый подросток: отказывается от еще не рожденного малыша и расстается с женой, чтобы осуществить свои забытые юношеские мечты.

Mamma Mia! — 2

Как вы думаете, из чего Донна и ее подруги сделали себе костюмы для выступления на выпускном? Создатели ничего не скрывают. Когда нам показывают комнату Донны, можно заметить, что у шторы справа подозрительно потрепанный вид. Именно из нее девушки сшили себе наряды. Так зрителям хотели показать, что героини очень изобретательны.