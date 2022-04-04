10 киногероинь, на которых мы годами смотрели сквозь розовые очки, а теперь увидели их истинную сущность

Некоторые киногероини, которых принято считать положительными, почему-то вызывают антипатию или раздражение. А чем чаще мы смотрим любимые фильмы, тем больше обращаем внимание на недостатки и откровенно плохие поступки этих девушек.

Мы в AdMe.ru решили наконец разоблачить «белых и пушистых» героинь знакомых кинокартин.

Катя Котова — «Отпуск за свой счет»

Начитанная и умная, казалось бы, девушка не смогла раскусить Юру, обыкновенного столичного ловеласа. Понять, что он навешал ей лапшу на уши, можно было уже по тому, что он не оставил ей свой адрес и долго не давал о себе знать. Но Катя отправилась к Юре, явно рассчитывая пожить у него: она не поехала в гостиницу и даже не оставила вещи в камере хранения на вокзале. Катя прилипла к парню как банный лист, хотя не заметить недовольство Юры и его попытки отвязаться от непрошеной гостьи сложно. К тому же на горизонте маячила его девушка Лена.

Но Катя словно нарочно ничего не замечала, хотя о романе Ады Петровны с начальником она мгновенно все поняла. Это наводит на мысль, что Катя лишь прикидывалась наивной девчонкой. Когда же Катя поняла, что ее попытки обречены на провал, она, по сути, унизила Юру. Дефилируя перед ним на конкурсе красоты, героиня продемонстрировала свои навыки обольстительницы, а затем резко отшила мужчину. Под фальшивым образом невинной овечки скрывалась хитрая хищница, готовая идти напролом.

Катя Шевченко — «Вам и не снилось»

Сначала Катя кажется тихоней и скромницей, но все меняется, когда она встречает Рому. Она начинает вести себя как сердцеедка, тут же берет парня в оборот и начинает флиртовать напропалую. Просто вспомните сцену, где Катя игриво прячется от парня в универсаме. Когда ребята сидят в кафе, девушка воображает себя чуть ли не женой Ромы. Он говорит, что рисковать жизнью ради нее — его дело, ведь он мужик, а Катя мечтательно закрывает глаза и говорит, мол, да, он вправду мог бы стать ее защитником. Провожая Рому в колхоз на месяц, она липнет к нему так, будто он уезжает навсегда.

При этом Катя жутко эгоистична. Когда ее мама находит свою любовь, героиня лишь насмехается и корит мать за то, что та, мол, забыла о своей дочери. Зато, сама влюбившись, Катя отказывается ехать с мамой в отпуск и помогать управляться с новорожденным, который вообще-то приходится ей братом. Она думает лишь о том, чтобы Рома поскорей вернулся. Но об их с Ромой будущем она не заботится и убеждает парня, что любовь важнее образования. Катя осуждает возлюбленного за то, что он уехал ухаживать за бабушкой. А беседуя с учительницей, прямо говорит, что для нее существует только любовь, а на горести других людей, даже близких, ей плевать.

Светлана Афанасьевна — «Большая перемена»

Девушка упорно и грубо пытается подогнать мужа под собственные стандарты. Когда она выходила замуж за Ганжу, то не могла не видеть, что он далек от ее идеала. Тем не менее она стала с ним жить и пытаться его перекроить. Она ведет себя не как любящая жена, а как тираническая мать: постоянно делает мужу замечания, манипулирует, навязывает свои взгляды.

Светлана легко согласилась получить высшее образование прежде Григория, занималась саморазвитием и строила карьеру, пока муж вкалывал на заводе. Теперь она удивляется, почему Ганжа который год не может окончить школу. Поняв, что подогнать Григория под свой идеал не получится, девушка бросает его. А потом возвращается, хотя непонятно, поступила бы она также, если бы не содействие Нестора Петровича. Как ни крути, Светлана ведет себя как собака на сене.

Полина — «Большая перемена»

Полина — прагматик до мозга костей. Она рвет отношения с другом детства, простым рабочим Ваней, как только на горизонте появляется более перспективный мужчина. Это Нестор Петрович, человек с высшим образованием и, возможно, будущий научный сотрудник. Новые отношения не мешают Полине думать только о своей карьере. Она хочет получить единственное место в аспирантуре, даже если главным конкурентом будет ее же парень. Причем в этой борьбе Полина не очень честна. Она использует правки, которые сама же вносила в учебник и о которых не рассказала Нестору. Конечно, порвать с Полиной из-за обиды со стороны Нестора было довольно инфантильно. Но девушка будто и не горюет особо после расставания. Зато успевает сделать бывшего кругом виноватым.

Алена — «Чародеи»

Милая, казалось бы, Алена — едва не более коварная, чем Шемаханская. Из всех мужчин она вцепилась именно в столичного парня с квартирой. Причем в фильме четко говорится, что Алена собирается переезжать к Ивану после свадьбы. Ее стремление к беззаботной жизни за чужой счет подтверждает и то, что Алена не держится за работу. Она даже не предупреждает начальницу о том, что выходит замуж и уезжает. Алена просто ставит Киру перед фактом, что показывает еще и полную безответственность девушки.

Зато под действием заклятия героиня ведет себя очень органично. Более того, наконец-то проявляется истинная сущность Алены: она готова завести отношения с Сатанеевым ради высокого поста. Параллель с Иваном, обладателем квартиры в столице, очевидна. Только с ним Алена вела себя хитро и о своих планах не распространялась. Но понять, что она собой представляет, можно было еще из песни «Загадка женщины»: притворяйся милой, чтобы охомутать мужчину.

Нина Соломатина — «Карнавал»

К своей цели — поступить в театральный институт — Нина прет напролом, не считаясь ни с кем. Она легко бросает мать и уезжает в столицу ради лучшей жизни. Чтобы там закрепиться, Нина даже готова общаться с отцом, который давно бросил их с мамой. Постепенно создается впечатление, что героине не так уж важен институт. Провалив экзамены, Нина не возвращается домой, а остается жить за счет отца в снятой им квартире. А вместо того чтобы готовиться к поступлению на следующий год, закатывает вечеринки и строит планы на свадьбу с местным парнем Никитой. Даже оказавшись без жениха, жилья и гроша в кармане, она до последнего не хочет ехать домой. Получается, ей просто хотелось остаться в столице и быть поближе к сладкой жизни?

Марта — «Тот самый Мюнхгаузен»

Поначалу кажется, что Марта любит Карла и пойдет за ним на край света. На деле же быть с ним до конца и реально его поддерживать она не готова. При этом героиня никогда не высказывает свое мнение напрямую, а делает вид, что одобряет научные идеи барона. Возможно, так она пытается удержать мужчину. Когда барону отказывают в разводе с его женой из-за того, что в документах он поставил дату «32 мая», Марта поступает подло. Девушка ставит ультиматум: либо она, либо наука. Барон отказывается от всего, во что верил, ради возлюбленной. Предав собственные принципы, Карл уходит в депрессивное состояние. А Марта, вместо того чтобы поддержать «любимого», цинично его бросает.

Катерина — «Москва слезам не верит»

Катерина — девушка волевая и будто бы правильная, но при поисках спутника жизни вопросами морали она не заморачивается. Ее отношения с Рудольфом начинаются со лжи. Конечно, он поступил подло, но и Катерина соврала, назвав себя профессорской дочкой. Неизвестно, сколько бы еще она обманывала парня, если бы он не увидел ее на заводе. Героиня не меняется даже через 20 лет. Сначала она встречается с Володей и не видит проблемы в том, что он женат. Потом заводит роман с Гошей и наступает на те же грабли, что когда-то с Рудольфом. Она хватается за Гошу как за свой последний шанс, но обманывает и его. Катерине все равно, что ни один мужчина не подходит ей по статусу: либо социальному (Рудольф и Гоша), либо семейному (Володя). Она цепляется за мужские штаны и пытается побыстрее захомутать хоть кого-то.

Лида — «По семейным обстоятельствам»

Когда Лида выходила замуж и заводила ребенка, она даже не подумала о том, как будет совмещать семью и карьеру. Героиня рожает дочь потому, что им с мужем вдруг взбрело в голову завести детей, и плевать, что их вообще-то воспитывать еще надо. К своей матери Лида проявляет потребительское отношение. Взваливает на нее свою дочь и заставляет маму уйти с любимой работы, чтобы смотреть за внучкой. Бабушка дает ребенку хорошее воспитание и образование, но Лида даже благодарности никакой не испытывает. Ко всему прочему она превращает дом в проходной двор и постоянно что-то требует от других: то няню, то размен квартиры. Все поступки Лиды говорят о том, что она инфантильная личность, которой плевать даже на родных.

Галя — «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Когда Женя оказывается в другом городе, оставив свою невесту одну в новогоднюю ночь, многие начинают жалеть девушку — мол, Лукашин ее нагло бросил. Только мы забываем, что вообще-то герой не бросал Галю. Конечно, он поступил необдуманно, но, по сути, ничего страшного не произошло: Женя вернулся бы домой ближайшим рейсом. Зато Галя ведет себя некрасиво. Проявляет безосновательную ревность, даже не разобравшись в ситуации. Обвиняет любимого мужчину чуть ли не в измене и готова расстаться с ним из-за собственных фантазий. А заодно оскорбляет незнакомую ей Надю, намекая на ее возраст и последний шанс выйти замуж. Она постоянно указывает Жене, что ему делать, а его маму вообще предлагает отправить куда подальше, чтобы ей с женихом в новогоднюю ночь никто не мешал. Галя унижает других женщин и вообще ни с кем не считается.