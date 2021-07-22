10 киногероинь, которых мы часто берем в пример, а они не такие уж и ангелы

Главные героини фильмов и сериалов нередко становятся нашими кумирами. Мы считаем, что у них есть чему поучиться каждой девушке. Но если дотошно проанализировать характер и поступки культовых женских персонажей, то напрашивается вывод, что многие из них — не лучший пример для подражания.

Мы в AdMe.ru выяснили, какие любимые героини из популярной культуры не так уж и безупречны, как кажется.

Душечка

Есть причины полагать, что Душечка так и не обрела счастье в личной жизни. В ходе сюжета девушка рассказывает попутчицам о своих предыдущих романах с мужчинами, которые ее всячески обижали. Это может свидетельствовать о заниженной самооценке, из-за которой люди из раза в раз попадают в абьюзивные отношения. В финале культовой киноленты героиня вновь наступает на старые грабли: она обесценивает себя, никак не реагируя на оскорбительный обман со стороны потенциального возлюбленного, и бросается в чувства как в омут с головой. Влюбившийся в нее саксофонист голову отнюдь не потерял, а очень даже хладнокровно воспользовался ситуацией и провернул операцию по обольщению красивой пустышки. Куда приведут отношения, построенные на обмане? И удивительнее всего реакция Душечки: никакого возмущения, будто так и надо. © Nelly Neelova / КиноПоиск

Анжелика

На первый взгляд Анжелика кажется идеальной, но если присмотреться, то она проявляет черты бессовестного манипулятора. Она осознает свою красоту и умело ее использует. Уже в самом начале фильма мы видим, что она держит знакомого парня Николя в так называемой «френдзоне», зная о его чувствах и пользуясь ими. После она на долгие годы о молодом человеке забывает, пока живет в достатке и безопасности. Но вспоминает снова, как только попадает в беду. В дальнейшем Анжелика поступает подобным образом и с другими мужчинами. Анжелика яркая женщина, которая любила Жоффрея. Но не могу посчитать, сколько у нее было мужчин после его смерти. Она недолго и страдала, быстро найдя утешение в Николя. Женщина пользовалась своей удачной внешностью. С ее помощью она могла добиться чего угодно. А мужское внимание ей доставляло щекотливое удовольствие. © elizaveta afon / КиноПоиск

Бриджит Джонс

Бриджит стала эталонной киногероиней, которая научила многих женщин принятию себя и своей внешности. Но, по мнению пользователей, эта девушка — плохой пример для подражания. У нее нет никаких интересов в жизни, кроме отношений с противоположным полом. К работе, будь то издательский дом или телевидение, она равнодушна. Хобби у Бриджит мы не наблюдаем. В свободное время героиня встречается с друзьями, и темы их разговоров, опять же, крутятся вокруг личной жизни. Таким образом, Бриджит чересчур зациклена на мужчинах. Главная героиня недалекая и ограниченная. Я вообще не могу понять, что в ней находили мужчины, особенно такие, как Дарси. Она не просто глупа и инфантильна, но еще и ничего не хочет с этим сделать. Она не интересуется ни новостями, что нужно непосредственно для работы, ни литературой, кроме, конечно, книг об отношениях. © annICE / LiveLib

Чудо-женщина

Диана, как любой классический супергерой, не может оставаться безучастной, когда чьей-то жизни угрожает опасность. Она способна искренне сострадать и ощущает настоящую боль, если оказывается неспособной всем помочь. По мнению психологов, повышенная чувствительность Чудо-женщины к бедам окружающих не что иное, как эмпатический дистресс. Человек, страдающий таким расстройством, может эмоционально выгореть и даже впасть в депрессию. С одной стороны, она вроде бы умная, начитанная, изучает достаточно много информации об окружающем мире, владеет множеством языков. А с другой, она настолько наивная, насколько невозможно быть наивной в ее возрасте и с ее знаниями. © chrisley846 / КиноПоиск

Саюри

Многие зрители остались в восторге от того, как главная героиня, бедная дочь рыбака, достигла небывалых карьерных высот ради шанса оказаться рядом с возлюбленным. Однако такие сильные чувства красивы лишь в кино. В жизни стоило бы насторожиться. Дело в том, что Саюри полюбила человека, с которым виделась всего один раз в детстве. Скорее всего, она любила лишь идеальный образ, что самостоятельно создала в своем воображении, и на протяжении долгих лет витала в облаках. Любовь, которую Саюри испытывала к Председателю, кажется милой лишь поначалу. В детстве такая влюбленность более чем ясна. Но героиня-то выросла! Прошло уже много лет, а она все еще хранит в памяти человека, который купил ей мороженое. © Trishy / КиноПоиск

Белль

Белль создает впечатление искренней и бескорыстной девушки. Но некоторые пользователи считают, что при выборе спутника жизни эта неглупая девушка руководствуется расчетом. Она отвергает ухаживания Гастона, потому что не хочет быть домохозяйкой в деревушке, а жаждет увидеть мир, о котором читала в книгах. А также возникает вопрос, полюбила ли бы Белль Адама в обличье Чудовища, если бы он не был богат, не жил в прекрасном замке и не имел волшебного атласа для путешествий. Уж не любит ли она лишь деньги, которые открывают ей множество возможностей? Девушка добра, красива, читает книги и поет песни. Но вот незадача, поет она про то, что простая жизнь — это не для нее. А также мечтает о прекрасных местах, когда все остальные персонажи работают.

Гастон — это человек, которому не привыкать к тяжелому труду, это понятно по его мускулатуре. Да, он перегибает палку, но можно выделить его сообразительность и лидерские качества. Я действительно не понимаю, почему Белль он был безразличен. Потому что он беден, как и она? © KurtKaballa / КиноПоиск

Китнисс

Отвага — вот за что зрители полюбили эту героиню. Она бесстрашно идет на Игры вместо сестры и в финале опять готова пожертвовать собой, чтобы сорвать планы хозяев. По мнению психологов, такое отсутствие боязни перед лицом смерти не норма. Оно указывает на сильную депрессию, чему сопутствуют также чувство вины и равнодушие к удовольствиям. Есть место и посттравматическому стрессовому расстройству. Китнисс терзают воспоминания о страшных событиях, что она видела воочию, девушка чрезмерно бдительна и недоверчива. Бедная Китнисс! У нее все время такие монологи в голове, что от них с ума сойти можно! © Beautiful_Ellen / Twitter

Мелани

На фоне взбалмошной и эгоистичной Скарлетт любящая Мелани выглядит ангелом. Но есть мнение, что эта женщина — волк в овечьей шкуре. Прикрываясь маской добродетели, она делала все, чтобы устранить соперницу. Только ее стратегия состояла не в том, чтобы воевать. Героиня выбрала принцип «держи друзей близко, а врагов еще ближе». Мелани вела себя заботливо по отношению к Скарлетт, чтобы та привязалась к ней и по моральным соображениям не стала добиваться ее мужа . Сколько лет прошло, а я так и не поняла, Мелани из «Унесенных ветром» раздражает меня или восхищает. © 3_141592_6 / Twitter

Фериде

История любви Фериде и Кямрана, героев романа и одноименного сериала «Королек — птичка певчая», остается любимой у многих. Меж тем, поведение девушки по отношению к ее возлюбленному вызывает ряд вопросов у пользователей. В юности Фериде его неоднократно унижает, а после взаимных признаний в любви без объяснения причин запрещает называть себя своей невестой. Также героиня регулярно убегает от важных разговоров, оставляя возлюбленного мучиться в догадках. Поступая таким образом, она подавляет Кямрана. Начинается все с детских и юношеских лет Фериде, и сразу становится понятно, что у девочки серьезное психическое расстройство. Возможно, нам хотели показать ее непосредственной, неординарной и жизнерадостной, вот только получилась неуправляемая истеричка. © sunselle / LiveLib

Золушка

Некоторые блогеры убеждены, что Золушка яркий пример хитрой пикаперши. Она была одержима идеей попасть на бал, и, возможно, такое сильное желание было как раз и связано с планами на принца. Попав на торжество, она обманула потенциального жениха, создав впечатление богатой и родовитой незнакомки. А также, полностью завладев вниманием парня, неожиданно убежала. Такой прием вызывает желание у другого человека искать снова встречи. Я только сейчас поняла, что Золушка меркантильная. © Winter___Sun / Twitter