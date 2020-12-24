10 киногероинь, чей образ стал объектом подражания для миллионов женщин

Мода и кинематограф находятся в плотном взаимодействии. Когда ведется работа над фильмом, костюмеры должны опираться на тенденции моды, соответствующие той или иной эпохе. В то же время кинолента может опередить моду, продемонстрировав новый образ, который придется по душе зрителям и уйдет в массы. Такие фильмы даже спустя десятилетия после своего выхода вдохновляют кутюрье и стилистов.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, какие женские персонажи из мира кино оказали значимое влияние на моду своего времени и не только.

Эми Жолли («Марокко», 1930)

Мужские костюмы стали визитной карточкой актрисы Марлен Дитрих, и ее американский дебют в фильме «Марокко», где она появилась в смокинге, поднял всех на уши. В те годы мужская одежда на актрисе вызывала порицание у консервативно настроенного общества, но при этом была глотком свежего воздуха для уставших от всяческих стереотипов женщин. Сегодня брючным костюмом на даме никого не удивишь, но некоторые актрисы делают реверанс в сторону легендарной актрисы. Например, Эван Рейчел Вуд вдохновляется стилем Марлен Дитрих в выборе нарядов и признается: «Одежду я покупаю только в мужском отделе».

Сабрина («Сабрина», 1954)

Тандем актрисы Одри Хепберн и модельера Юбера де Живанши подарил миру немало культовых образов на киноэкране, повлиявших на популярную культуру. Исключением не стала героиня Сабрина, которая в одноименном фильме превращается из гадкого утенка в прекрасного лебедя, и кульминацией ее преображения становится появление в роскошном белом наряде. Это было платье-бюстье, низ которого состоял из двух частей: нижней юбки-карандаша и распашной верхней юбки. О таком фасоне вечернего платья до сих пор мечтают модницы, а звезды периодически выходят на красную дорожку в похожих нарядах. Например, актриса Реджина Кинг облачилась в такое платье для церемонии «Оскар» в 2020 году.

Мэгги («Кошка на раскаленной крыше», 1958)

Элизабет Тейлор, появившись в фильмах «Кошка на раскаленной крыше» и «Баттерфилд, 8» в комбинации в сочетании с туфлями на каблуках, заставила мир по-другому взглянуть на этот предмет женского туалета. В те времена подобную сорочку носили многие в качестве повседневного белья, но Тейлор продемонстрировала эту обыденную вещь так, что создавалось впечатление полноценного образа. Спустя десятилетия комбинация смогла эволюционировать в выходной наряд, и на сегодняшний день платья в бельевом стиле уверенно держатся на позиции модного тренда.

Бабетта («Бабетта идет на войну», 1959)

После того как Брижит Бардо сыграла девушку по имени Бабетта, прическа ее героини обрела небывалую популярность. Укладка с высоким начесом даже получила свое название в честь персонажа — бабетта. Женщины по всему миру стремились овладеть техникой прически, особенно в Советском Союзе. В настоящее время бабетта перешла в разряд вечерних причесок, но по-прежнему широко популярна.

Патриция («На последнем дыхании», 1960)

Культовый фильм Жан-Люка Годара оказал колоссальное влияние на моду, при том что над картиной не работал художник по костюмам. Ходят слухи, что актерам была предоставлена полная свобода в выборе одежды. Меж тем, персонажи Жан-Поля Бельмондо и Джин Сиберг олицетворили тот самый парижский стиль. Последняя носит стрижку пикси, сочетая ее с одеждой в полоску, легинсами и приталенными футболками, тем самым наделяя свою героиню хрупкостью и утонченностью. Ставшая легендарной прическа актрисы до сих пор вдохновляет женщин на перемены в образе, в том числе и звезд. Когда несколько лет назад Эмма Уотсон избавилась от длинных волос, в ее стрижке многие углядели влияние киногероини Сиберг.

Мириам («Голод», 1983)

Фильм о невероятно стильных вампирах, которых сыграли Катрин Денев и Дэвид Боуи, оказал существенное влияние на моду, привнеся в нее то, что называется готическим стилем в одежде. Главная героиня ленты Мириам по вечерам облачается в тотально черный, разбавляя образ кожаными деталями и колготками в сеточку, а днем носит аристократичные элегантные костюмы. По сей день модные дизайнеры создают коллекции, черпая вдохновение в нарядах из фильма «Голод».

Сьюзен («Отчаянно ищу Сьюзен», 1985)

На момент съемок в фильме «Отчаянно ищу Сьюзен» Мадонна еще не была суперзвездой на сцене, но эта роль определенно внесла свой вклад в ее популярность. Потому что миллионы девушек по всему миру начали подражать стилю ее героини. Небрежные волосы, подвязанные бантом, подержанная одежда, обилие аксессуаров создавали образ независимой бунтарки, над которой не властны стереотипы.

Хизер («Смертельное влечение», 1988)

Популярный фильм положил начало череде лент о привилегированных подростках, таких как «Бестолковые», «Дрянные девчонки» и другие. Подобные ленты, как правило, оказывают влияние на молодежную моду, и «Смертельное влечение» не только не стало исключением, но и продолжает это делать по сей день. Особого внимания заслуживают пиджаки с широкими плечами, которые снова становятся ультрамодными, о чем говорит их появление на мировых подиумах в этом году.

Тельма и Луиза («Тельма и Луиза», 1991)

Неугомонные героини Сьюзан Сарандон и Джины Дэвис, которые вынуждены предпринять опасное путешествие по Америке, показали эволюцию своих персонажей и через одежду. От цветастых платьев и платков, когда их жизнь была подвластна другим людям, до денима и футболок после обретения свободы. Фильм стал культурным ответом на развитие феминизма, и наряды героинь символизировали новый этап в жизни женщин. Джинсы с завышенной талией, майки без рукавов, ковбойские сапоги стали визитной карточкой Тельмы и Луизы, и их образы по сей день стремятся повторить.

Мэдди («Эйфория», 2019—...)

Если говорить о современных персонажах, которые влияют на моду, то невозможно забыть героинь проекта «Эйфория». Школьницам из сериала неведомы рамки, каждая из них самовыражается через свой образ, а особенно выделяется Мэдди. Яркие тени на веках, цветная тушь, обилие блесток и использование страз в макияже покорили молодежь по всему миру, и приемы сериальных героинь уверенно ушли в народ.