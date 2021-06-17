10 кинофраншиз, которые завершились в идеальный момент, чтобы не дать зрителям заскучать

Среди поклонников кино бытует мнение, что чем дольше длится кинофраншиза, тем хуже качество фильмов. Так произошло, например, с серией «Пираты Карибского моря», самый первый фильм в которой получил весьма высокую оценку зрителей, в отличие от последнего. Но мы сегодня расскажем о тех франшизах, которые завершились на пике популярности, и каждая их часть любима зрителями так же сильно, как и первая.

Нам в AdMe.ru, как настоящим любителям кино, всегда приятно вспомнить добротные серии фильмов, которые от части к части уверенно держат высокий рейтинг.

Трилогия «Назад в будущее»

Трилогия о путешествиях во времени сумела не только полюбиться зрителям с первой части, но и сохранить их любовь до последнего фильма. Может, кино держится на невероятном обаянии Дока и Марти, а может, режиссер и сценарист — настоящие мастера своего дела, но ни одна часть не получила оценку ниже 7. «Назад в будущее»: рейтинг IMDb — 8,5

«Назад в будущее — 2»: рейтинг IMDb — 7,8

«Назад в будущее — 3»: рейтинг IMDb — 7,4

Трилогия «Темный рыцарь»

Кристиан Бейл по праву считается одним из лучших Бэтменов на экране, а в фильме «Темный рыцарь» компанию ему составил потрясающий Хит Леджер. Кажется, этого уже достаточно для того, чтобы трилогия снискала любовь зрителей, но здесь еще и стоит «у руля» Кристофер Нолан — режиссер, чьи фильмы всегда имеют внушительные рейтинги. «Бэтмен: Начало»: рейтинг IMDb — 8,2

« Темный рыцарь»: рейтинг IMDb — 9

Темный рыцарь»: «Темный рыцарь: Возрождение легенды»: рейтинг IMDb — 8,4

«Долларовая трилогия»

Три фильма, главную роль в которых сыграл Клинт Иствуд, — настоящая классика спагетти-вестернов. Именно они прославили Иствуда и полюбились зрителям, и именно о них, мы уверены, вспоминают многие поклонники при слове «вестерн». «За пригоршню долларов»: рейтинг IMDb — 8

«На несколько долларов больше»: рейтинг IMDb — 8,2

«Хороший, плохой, злой»: рейтинг IMDb — 8,8

Трилогия «Крестный отец»

Криминальная драма Фрэнсиса Форда Копполы получила множество наград, но самая важная из них — любовь зрителей. Кроме того, трилогия о жизни семьи Корлеоне оказала немалое культурное влияние и на кинематограф, и на всю страну. А уж фразу про предложение, от которого нельзя отказаться, наверняка слышали даже те, кто фильм не смотрел. «Крестный отец»: рейтинг IMDb — 9,2

«Крестный отец — 2»: рейтинг IMDb — 9

«Крестный отец — 3»: рейтинг IMDb — 7,6

Трилогия «Властелин колец»

Несмотря на то, что сага о Средиземье была довольно точно снята по литературному источнику, она заслуженно находится в нашем списке. Снимать кино по книге, возможно, даже труднее, чем по оригинальному сценарию, потому что всегда найдутся люди, которые возмутятся: «В книге было не так!» Но Питеру Джексону удалось порадовать фанатов Джона Р.Р. Толкина. «Властелин колец: Братство кольца»: рейтинг IMDb — 8,8

«Властелин колец: Две крепости»: рейтинг IMDb — 8,7

«Властелин колец: Возвращение короля»: рейтинг IMDb — 8,9

Трилогия «Перед рассветом»

Три фильма о влюбленных, которые проводят вместе одну романтическую ночь, до самого конца удерживают любопытство зрителя. Что случится с главными героями и встретятся ли они снова? От фильма к фильму градус напряжения не падает. Добавьте к этому отличный саундтрек и настоящую химию между персонажами — и вам тоже захочется поставить этому кино самую высокую оценку. «Перед рассветом»: рейтинг IMDb — 8,1

«Перед закатом»: рейтинг IMDb — 8,1

«Перед полуночью»: рейтинг IMDb — 7,9

Трилогия «Три цвета»

Все эти фильмы, снятые польским режиссером Кшиштофом Кесьлёвским, так или иначе обыгрывают в своем содержании девиз Французской Республики: «Свобода, равенство, братство», а названия фильмов соответствуют цветам французского флага. Каждый фильм — это отдельная история, но в третьей части, например, можно встретить героев из двух других, а еще во всех трех частях встречается один и тот же персонаж. «Три цвета: Синий»: рейтинг IMDb — 7,9

«Три цвета: Белый»: рейтинг IMDb — 7,6

«Три цвета: Красный»: рейтинг IMDb — 8,1

«Трилогия о мести»

В этой трилогии тоже не ведется последовательное повествование, но все три истории связаны одной темой: люди, несправедливо впутанные в дурную историю, решают наказать обидчиков. Пожалуй, наиболее известной стала часть под названием «Олдбой», но и две другие заслужили высокий рейтинг. «Сочувствие господину Месть»: рейтинг IMDb — 7,6

«Олдбой»: рейтинг IMDb — 8,4

«Сочувствие госпоже Месть»: рейтинг IMDb — 7,6

Серия фильмов о Гарри Поттере

Киносага о Гарри Поттере — это еще один случай, когда экранизация книг оказалась не хуже, чем сами книги. Конечно, какие-то моменты упущены в пользу зрелищности и динамичности повествования, но воплощенную на большом экране историю юного волшебника зрители приняли и полюбили. «Гарри Поттер и философский камень»: рейтинг IMDb — 7,6

«Гарри Поттер и тайная комната»: рейтинг IMDb — 7,4

«Гарри Поттер и узник Азкабана»: рейтинг IMDb — 7,9

С четвертой части начинается по-настоящему взрослая история. Здесь первая влюбленность чередуется с опасными испытаниями и первой серьезной ссорой между друзьями, и герои открываются нам с другой стороны. «Гарри Поттер и кубок огня»: рейтинг IMDb — 7,7

«Гарри Поттер и орден Феникса»: рейтинг IMDb — 7,5

«Гарри Поттер и Принц-полукровка»: рейтинг IMDb — 7,6

Последняя часть саги о Гарри Поттере получила самый высокий рейтинг из всех фильмов. Кроме нее, ни одна часть не добралась до оценки в 8 баллов, но будем честны: очень мало кому удалось держать столь высокие рейтинги до самого конца и без единого провала, так что история «мальчика, который выжил», — настоящий рекордсмен. «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I»: рейтинг IMDb — 7,7

«Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II»: рейтинг IMDb — 8,1

Трилогия «Миллениум»

Фильмы, основанные на трилогии писателя Стига Ларссона о девушке с татуировкой дракона. Это не та картина, где играет Руни Мара, роль Лисбет Саландер здесь исполнила Нуми Рапас. Трилогия снята в Швеции, и голливудских актеров здесь вы не увидите, но и без них фильм выглядит прекрасно. «Девушка с татуировкой дракона»: рейтинг IMDb — 7,8

«Девушка, которая играла с огнем»: рейтинг IMDb — 7,2

«Девушка, которая взрывала воздушные замки»: рейтинг IMDb — 7,3