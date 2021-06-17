10 кинофраншиз, которые завершились в идеальный момент, чтобы не дать зрителям заскучать
Среди поклонников кино бытует мнение, что чем дольше длится кинофраншиза, тем хуже качество фильмов. Так произошло, например, с серией «Пираты Карибского моря», самый первый фильм в которой получил весьма высокую оценку зрителей, в отличие от последнего. Но мы сегодня расскажем о тех франшизах, которые завершились на пике популярности, и каждая их часть любима зрителями так же сильно, как и первая.
Нам в AdMe.ru, как настоящим любителям кино, всегда приятно вспомнить добротные серии фильмов, которые от части к части уверенно держат высокий рейтинг.
Трилогия «Назад в будущее»
Трилогия о путешествиях во времени сумела не только полюбиться зрителям с первой части, но и сохранить их любовь до последнего фильма. Может, кино держится на невероятном обаянии Дока и Марти, а может, режиссер и сценарист — настоящие мастера своего дела, но ни одна часть не получила оценку ниже 7.
Трилогия «Темный рыцарь»
Кристиан Бейл по праву считается одним из лучших Бэтменов на экране, а в фильме «Темный рыцарь» компанию ему составил потрясающий Хит Леджер. Кажется, этого уже достаточно для того, чтобы трилогия снискала любовь зрителей, но здесь еще и стоит «у руля» Кристофер Нолан — режиссер, чьи фильмы всегда имеют внушительные рейтинги.
«Долларовая трилогия»
Три фильма, главную роль в которых сыграл Клинт Иствуд, — настоящая классика спагетти-вестернов. Именно они прославили Иствуда и полюбились зрителям, и именно о них, мы уверены, вспоминают многие поклонники при слове «вестерн».
Трилогия «Крестный отец»
Криминальная драма Фрэнсиса Форда Копполы получила множество наград, но самая важная из них — любовь зрителей. Кроме того, трилогия о жизни семьи Корлеоне оказала немалое культурное влияние и на кинематограф, и на всю страну. А уж фразу про предложение, от которого нельзя отказаться, наверняка слышали даже те, кто фильм не смотрел.
Трилогия «Властелин колец»
Несмотря на то, что сага о Средиземье была довольно точно снята по литературному источнику, она заслуженно находится в нашем списке. Снимать кино по книге, возможно, даже труднее, чем по оригинальному сценарию, потому что всегда найдутся люди, которые возмутятся: «В книге было не так!» Но Питеру Джексону удалось порадовать фанатов Джона Р.Р. Толкина.
Трилогия «Перед рассветом»
Три фильма о влюбленных, которые проводят вместе одну романтическую ночь, до самого конца удерживают любопытство зрителя. Что случится с главными героями и встретятся ли они снова? От фильма к фильму градус напряжения не падает. Добавьте к этому отличный саундтрек и настоящую химию между персонажами — и вам тоже захочется поставить этому кино самую высокую оценку.
Трилогия «Три цвета»
Все эти фильмы, снятые польским режиссером Кшиштофом Кесьлёвским, так или иначе обыгрывают в своем содержании девиз Французской Республики: «Свобода, равенство, братство», а названия фильмов соответствуют цветам французского флага. Каждый фильм — это отдельная история, но в третьей части, например, можно встретить героев из двух других, а еще во всех трех частях встречается один и тот же персонаж.
«Трилогия о мести»
В этой трилогии тоже не ведется последовательное повествование, но все три истории связаны одной темой: люди, несправедливо впутанные в дурную историю, решают наказать обидчиков. Пожалуй, наиболее известной стала часть под названием «Олдбой», но и две другие заслужили высокий рейтинг.
Серия фильмов о Гарри Поттере
Киносага о Гарри Поттере — это еще один случай, когда экранизация книг оказалась не хуже, чем сами книги. Конечно, какие-то моменты упущены в пользу зрелищности и динамичности повествования, но воплощенную на большом экране историю юного волшебника зрители приняли и полюбили.
С четвертой части начинается по-настоящему взрослая история. Здесь первая влюбленность чередуется с опасными испытаниями и первой серьезной ссорой между друзьями, и герои открываются нам с другой стороны.
Последняя часть саги о Гарри Поттере получила самый высокий рейтинг из всех фильмов. Кроме нее, ни одна часть не добралась до оценки в 8 баллов, но будем честны: очень мало кому удалось держать столь высокие рейтинги до самого конца и без единого провала, так что история «мальчика, который выжил», — настоящий рекордсмен.
Трилогия «Миллениум»
Фильмы, основанные на трилогии писателя Стига Ларссона о девушке с татуировкой дракона. Это не та картина, где играет Руни Мара, роль Лисбет Саландер здесь исполнила Нуми Рапас. Трилогия снята в Швеции, и голливудских актеров здесь вы не увидите, но и без них фильм выглядит прекрасно.
Может, вы смотрели и другие киносаги, в которых каждая следующая часть ничуть не хуже первой?