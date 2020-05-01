10+ кино- и мультперсонажей, которые на самом деле вовсе не такие, как мы думали

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В книге девушка с татуировкой дракона — Лисбет Саландер — сделала пластику груди, чтобы избавиться от комплексов, а у доктора Лектера одна рука была переукомплектована: вместо 5 пальцев у него оказалось 6. Мир кино и мультиков полон и других не менее любопытных фактов.

Редакция AdMe.ru с удовольствием покопалась в книгах, комиксах и на фанатских сайтах, чтобы найти для вас наиболее шокирующие подробности из жизни всеми узнаваемых персонажей кино и мультфильмов.

1. У Джокера и Харли Квинн разница в возрасте не так мала, как кажется на первый взгляд

Доктор Харли Квинн познакомилась с Джокером, когда ей был всего 21 год. Определить возраст главного злодея чуть сложнее. Фанаты предполагают, что при встрече с Харли Джокеру было от 40 до 50 лет. В частности, теория основана на том, что отношения персонажей строятся как у отца и дочери.

2. Рост персонажей мультика «Смешарики» не превышает 54 см

Вы когда-нибудь задумывались, какого размера смешарики? А вот пользователь Pikabu рассчитал их рост и выяснил, что все герои высотой примерно 50 см. Самым крупным оказался пожилой Кар-Карыч — 54 см, а самым маленьким — Биби, рост которого всего 35 см.

3. Тор должен быть невообразимо сильным, чтобы поднять собственный молот

На самом деле супергерой Тор должен быть намного сильнее, чем нам кажется. Излюбленное его оружие — большой серый молот, по форме напоминающий кувалду. Этот грозный артефакт способен разрушать горы, создавать вихри, силовые поля и даже частицы антивещества. Однако его вес вовсе не так велик, как кажется: всего 19,1 кг, если молот находится на планете Земля. Но в других местах Вселенной масса этого орудия может достигать иных цифр: например, на Деймосе (это спутник Марса) молот будет весить целых 63 502 кг.

4. Фактически лейтенанту Рипли в последней части «Чужого» было уже далеко за 200 лет

Главной героине серии фильмов «Чужой» — Эллен Рипли — в первой кинокартине 1979 года было 30 лет. В двух последующих частях фактически Рипли уже 87, поскольку она провела в гиперсне несколько десятков лет. В 3-м фильме Рипли гибнет, но ее клонируют. Таким образом, в 4-й части серии Эллен исполняется уже 289 лет.

5. У Рапунцель и Флина Райдера, по всей вероятности, самая большая разница в возрасте в мире сказок Disney

Считается, что в диснеевском мире у этой парочки самая большая разница в возрасте: Рапунцель исполняется в момент их знакомства всего 18 лет, а Флину — уже 26. Таким образом, возрастной разрыв у них составляет 8 лет.

6. Китнисс Эвердин, Гейл и Хеймитч должны выглядеть совсем не так, как нам показали в «Голодных играх»

В книге Китнисс и Гейл — жгучие брюнеты со смуглой кожей, тогда как сыгравшие их Лоуренс и Хемсворт от природы светловолосые. Кроме того, в романе щуплая Китнисс весит всего 40 кг и имеет миниатюрный рост, а Лоуренс (175 см) не производит впечатления хрупкой и почти невесомой девушки, которая с легкостью обезьянки лазает по деревьям. Впрочем, в фильме есть и другие погрешности: Пит Мелларк в финале книги теряет часть ноги и после появляется на страницах саги уже с протезом;

Хеймитча автор «Голодных игр» описывает следующим образом: «немолодой мужчина с брюшком». К тому же у него серые глаза и темные волосы, а персонаж кино имеет соломенную шевелюру и голубой цвет глаз.

7. Девушка с татуировкой дракона пошла на отчаянные меры в борьбе с собственными комплексами

У главной героини, оказывается, были нехилые комплексы: девушка страдала от того, что у нее слишком маленький бюст. В книге Лисбет сделала операцию по увеличению груди. Ну а Микаэль Блумквист помимо того, что был «чертовски красивым мужчиной», еще и менял дам будто перчатки, чего в фильме мы не видим.

8. Внешность Беллы Свон из романа «Сумерки» воистину незабываема

Книжная Белла Свон имеет несколько весьма отличительных черт внешности, которыми пренебрегли создатели фильма: так называемый мыс вдовы (линия роста волос на лбу образует треугольник, вершина которого направлена вниз);

лицо в форме сердца с очень широким лбом;

огромные и широко расставленные глаза;

миниатюрный нос и пухлые губы.

9. Иви из фильма «V значит вендетта» страдала от безденежья и решила заработать не вполне честным путем

В фильме Иви Хэммонд, главная героиня, трудится в офисе, а вот в романе она сначала работает на военном заводе, а после из-за бедности предпринимает отчаянную попытку выйти на панель. Первый же клиент пытается причинить девушке вред, и как раз в этот момент появляется загадочный V в маске Гая Фокса. Кроме того, в книге Иви всего 16 лет и она блондинка.

10. У доктора Ганнибала Лектора было редкое генетическое отклонение

В романе Харриса доктор Ганнибал Лектер имел редчайшее генетическое отклонение — полидактилию. На его левой руке было 6 пальцев, дублировался при этом средний. Впоследствии книжный персонаж сделал операцию по его удалению.