10 картин, которые спрятаны в известных фильмах

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В каждом хорошем фильме есть своя изюминка. «Изюминка» фильмов, которые AdMe.ru представил в этой подборке, в том, что все они были вдохновлены картинами, которые уже были знамениты на весь мир, но мир кино «подарил» им второе дыхание.

«Фрида» — Фрида Кало «Фрида Кало и Диего Ривера»

Можно смело сказать, что практически весь фильм построен на картинах самой Фриды Кало. Режиссер по большей части рассказывает нам историю их создания, и мы видим, что вся жизнь, важные события и чувства Фриды были отражены в ее работах.

«Начало» — Мауриц Корнелис Эшер «Лабиринт»

Режиссер фильма Кристофер Нолан был на столько вдохновлен сюрреалистической графикой Эшера, что даже один из героев фильма назван в честь художника .

«Девушка с жемчужной сережкой» — Ян Вермеер «Девушка с жемчужной сережкой»

Фильм со Скарлетт Йоханссон в главной роли «оживляет» всемирно известную картину голландского художника, а зрителю остается лишь поражаться тому, какие истории могут быть скрыты за большинством картин.

«Психо» — Эдвард Хоппер «Дом у железной дороги»

«Психо» Хичкока — это классика хоррора. И когда фильм вышел на широкий экран, Эдвард Хоппер был очень доволен тем, что его картина смогла вдохновить режиссера на создание такого фильма.

«Меланхолия» — Джон Эверетт Милле «Офелия»

Ларс фон Триер, режиссер «Меланхолии», любит наделять свои работы глубокими смыслами. Так, он решил передать образ невесты из картины Эверетта, показав ее гармонию с окружающим миром с одной стороны, и контраст на фоне с предстоящей катастрофой — с другой.

«Унесенные ветром» — Каспар Фридрих «Женщина перед рассветом»

«Унесенные ветром» стали классикой благодаря идеальной игре актеров и смыслу, который несут в себе отдельные фразы и моменты фильма. Так, герои встречают рассвет в ожидании нового этапа жизни — как и девушка на картине Фридриха.

«Выживший» — Василий Верещагин «Развалины театра в Чугучаке»

В оскароносном «Выжившем» также очень много символов. И один из них связан с картиной Леонардо да Винчи. А как интерпретировать данную сцену — каждый решает для себя сам.

«Хранители» — Леонардо да Винчи «Тайная вечеря»

Режиссер «Хранителей» не побоялся замахнуться на самого да Винчи с «Тайной вечерей». Сцена, где основные герои сидят за одним столом, сразу же отсылает зрителя к картине великого итальянца.

«Джанго освобожденный» — Томас Гейнсборо «Голубой мальчик»

Когда художник по костюмам предложил Тарантино воссоздать костюм «Голубого мальчика», он пришел в восторг от идеи, а зритель получил яркий и оригинальный образ главного героя.

«Рапунцель» — Жан Оноре Фрагонар «Качели»

Создатели «Рапунцели» решили повторить легкий и воздушный образ девушки из картины Фрагонара, что отсылает к лучшим традициям Диснея с его «живыми» кадрами.