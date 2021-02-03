10 качественных российских фильмов, которые вернут веру в наше кино

Последние несколько лет были весьма продуктивны для отечественного кинематографа и подарили зрителям немало любопытных картин. Это и кассовые комедии, от которых можно смеяться до хрипоты, и слезоточивые фильмы, что прошибают до самых костей, и молчаливые артхаусные ленты, впечатлившие даже судей «Кинотавра».

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Огонь, 2020

Натуралистичный фильм о героях-пожарных, которые каждый день сталкиваются с безжалостной стихией. Это картина о доблести, самопожертвовании и любви к людям. Драматические события разворачиваются на фоне пожаров в Карелии. Отряд огнеборцев из МЧС устремляется туда, чтобы спасти местных жителей от разрушительных последствий стихии. В фильме были использованы реальные кадры лесных пожаров в Красноярском крае. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6

Серебряные коньки, 2020

Зимняя сказка о встрече простого парня Матвея, у которого из имущества только пара коньков, и дочери крупного сановника Алисы. Если за вашим окном метет снег, то эта картина идеальным образом впишется в романтический вечер. Рождественские виды Петербурга, усадьбы, мосты, замки и крепости создадут праздничное настроение. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5

Трое, 2020

Режиссер Анна Меликян снова, как и в сериале «Нежность», соединила Хабенского и Исакову. Это классическая история о превратностях брака, экспериментах, новых впечатлениях, Москве и Петербурге, любовном треугольнике и выборе, рассказанная в необычной манере, ведь в кадре всегда только трое главных героев. Обворожительный Хабенский, мечущийся между двумя женщинами, двумя городами, вдохновляет зрителей на то, чтобы выйти из сумрака и пройти этот путь вместе с героями мелодрамы. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,6

Пугало, 2020

Фильм якутского режиссера Дмитрия Давыдова получил главный приз на фестивале «Кинотавр» в 2020 году, а также приз за лучшую женскую роль. Это мистическая история о знахарке-отшельнице, которая живет в небольшой деревне. Жанр фильма определить трудно, ведь здесь хватает и драмы, и мистики, и саспенса, и шаманских танцев. Рейтинг IMDb — 7,7

Грех, 2019

Эта картина рассказывает нам о неподражаемом скульпторе и художнике Микеланджело. Можно подумать, что Микеланджело блаженно расписывал своды Сикстинской капеллы и жевал виноград, но не тут-то было. Как и любой творческий человек, а особенно человек такого потенциала и размаха, он встречал на своем пути разного рода препятствия, которые мастерски обыгрываются в фильме: здесь соединились и яркие итальянские пейзажи, и талантливая игра актеров, и все прелести эпохи Возрождения. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,9

Бык, 2019

Бык — криминальная драма в духе легендарного «Брата». Главный герой, Антон Быков, ввязывается в опасную авантюру и попадает на крючок к главарю преступной банды. Молодому человеку предстоит найти выход из скользкой ситуации и при этом остаться человеком. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,6

Кома, 2020

Однажды приятный мужчина по имени Виктор попадает в аварию, а проснувшись, понимает, что знакомый ему мир канул в Лету, а жить и выбираться придется из сюрреалистического пространства в стиле голливудского «Начала». Здесь соединились и погони а-ля «Доктор Стрэндж», и черное эфемерно-жидкое зло. Фильм можно похвалить за спецэффекты, которые пригвождают зрителя к стулу и способствуют сопереживанию главным героям, перескакивающим из одного красочного пейзажа в другой. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,4

Неадекватные люди 2, 2020

Роман Каримов, режиссер нашумевшей романтической комедии, все же снял продолжение спустя целых 10 лет. И если раньше главными проблемами выступали разница в возрасте главных героев и личностный кризис Виталия, то сегодня картина затрагивает другую тему — кризис отношений, из которого Кристина и Виталий попробуют выбраться. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2

Последний богатырь: Корень зла, 2020

Драмы драмами, а одним из самых кассовых отечественных фильмов оказался фильм «Последний богатырь: Корень зла», собравший более ₽ 1 млрд за первую неделю проката! Это семейное фэнтези и продолжение первой части фильма, которая вышла в 2017 году. Мы снова увидим приключения русских богатырей и окунемся в атмосферу легкого сумасшествия, где, несмотря на постоянные атаки со стороны опасных женщин в черном, миром правят любовь и дружба. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8

Поиск, 2018

Фильм — результат совместного производства США и России. Команда Тимура Бекмамбетова в содружестве с режиссером Анишем Чаганти создали захватывающий триллер, который неоднократно сравнивали с «Исчезнувшей» Дэвида Финчера. Это история об отце, который ищет свою пропавшую 16-летнюю дочь и по мере поиска осознает, что не знает совершенно ничего о собственном ребенке. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4