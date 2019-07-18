10 известных персонажей-мужчин, которых в кино заменили на женщин

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В последнее время кинематограф предлагает нам все больше сильных женских образов. Огромное количество фильмов — от супергеройских картин до детективов — теперь ставят во главе истории женщину, даже если это означает окончание многолетнего мужского доминирования в роли. И такие перемены порождают шквал обсуждений. Новость о том, что новым агентом 007, возможно, будет девушка, стала одним из главных кинособытий июля.

Коллектив AdMe.ru тоже отметил эту тенденцию: вот 10 персонажей, которые неожиданно для всех «сменили пол».

Фильмы о Джеймсе Бонде

14 июля появилась инсайдерская информация о том, что в 25-м фильме о Джеймсе Бонде он перестанет носить звание агента 007. Такой номер получит новый персонаж, роль которого исполнит актриса Лашана Линч. При этом главным останется герой Дэниела Крэйга, однако не исключено, что с помощью такого хода студия готовит ему замену. Карты раскроются в апреле 2020 года. Именно на эту дату намечен выход юбилейной картины о знаменитом шпионе.

«Охотники за привидениями»

Популярная франшиза уже на раннем этапе разработки столкнулась с проблемами: Билл Мюррей наотрез отказывался играть в продолжении, поскольку считал его сценарий неудачным. После многолетних споров студия решила просто перезагрузить вселенную и заменила оригинальный состав женским. Несмотря на высокие оценки критиков, зрители обвалили рейтинг фильма и оставили массу отрицательных отзывов.

Доктор Кто

Первое в 56-летней истории сериала женское воплощение доктора стало следствием ухода шоураннера Стивена Моффата и предыдущего исполнителя роли Питера Капальди. Последний объяснил свой уход страхом того, что качество его актерской игры будет снижаться, если он не остановит работу над сериалом вовремя. Долгое время букмекеры гадали, кто заменит Капальди (среди фаворитов были Тильда Суинтон и Бен Уишоу), но в результате роль получила британская актриса Джоди Уиттакер. Перемена была встречена общественностью довольно тепло.

«11 друзей Оушена»

После выхода «13 друзей Оушена» режиссер Стивен Содерберг объявил, что этот фильм, вероятно, станет последней историей о талантливых мошенниках. В 2008 году он окончательно заявил, что у продолжения нет шансов из-за смерти актера Берни Мака, который был членом оригинальной команды Оушена. А в 2015 году появилась информация о спин-оффе с женскими персонажами. Картина «8 подруг Оушена» вышла в 2018 году и получила смешанные отзывы, но довольно неплохо показала себя в прокате.

«Последний отпуск»

Изначально ремейк оригинального фильма 60-х годов готовили под другого актера — Джона Кэнди. Но после его смерти концепция сюжета была пересмотрена под актрису Куин Латифу и репера LL Cool J. Картина не вернула даже затраченные на ее производство средства, но яркий образ Латифы всем пришелся по душе.

Доктор Ватсон и Мориарти

В 2012 году на волне популярности «Шерлока» с Бенедиктом Камбербэтчем канал CBS решил запустить свою версию приключений знаменитой пары сыщиков под названием «Элементарно». Только вместо несменного помощника Холмса — Джона Ватсона — появилась Джоан Ватсон в исполнении Люси Лью.

Один из создателей шоу Роберт Доэрти пояснил, что такая перемена обусловлена желанием показать, что между мужчиной и женщиной могут быть сугубо деловые отношения. Также в сериале есть и женская версия Мориарти — Джейми Мориарти, в которую был влюблен главный герой. Ее роль исполнила Натали Дормер.

«Буря»

Экранизаций одноименной пьесы Шекспира существует целых 12, но лишь в одной из них роль волшебника Просперо исполняет женщина. По словам режиссера Джули Тэймор, ни один актер мужского пола не вдохновил ее так, как Хелен Миррен. К сожалению, оптимизма Тэймор зрители не разделили, и фильм с треском провалился, несмотря на отличную игру знаменитой актрисы.

«Чего хотят женщины»

Популярная мелодрама с Мелом Гибсоном в 2019 году получила ремейк под названием «Чего хотят мужчины». В новой версии место Ника Маршала заняла Али Дэвис (Тараджи Хенсон), которая обрела способность читать мужские мысли. Фильм не особо порадовал критиков, но окупился втройне.

«Парень-каратист»

Фильмы об учителе карате Мияги и его протеже Дэниеле выходили целое десятилетие. Пэт Морита (Мияги) был даже номинирован на «Оскар» за роль второго плана. Однако с каждой новой частью франшиза теряла популярность. Не стала исключением и 4-я лента, в которой Дэниела сменила Жюли в исполнении молодой Хилари Суонк. Картина была разгромлена критиками и едва окупилась, но актерская игра Суонк была оценена как достойная.

«Отпетые мошенники»

Комедийная лента о двух аферистах в исполнении Майкла Кейна и Стива Мартина обзавелась «женским» ремейком с Энн Хэтэуэй и Ребел Уилсон. По сюжету две дамы заключают пари: кто первый обманет богатого незнакомца, тот и остается в городе. Фильм «Отпетые мошенницы» не имел такого же успеха, как оригинал, но 70 % посетительниц кинотеатров оставляли о нем положительные отзывы.