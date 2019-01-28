10+ известных отцов, которые в одиночку вырастили своих детей

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В современном мире часто можно встретить мам, которые самостоятельно воспитывают своих детей, а вот отцы, которые в одиночку справляются с родительскими обязанностями, — довольно редкое явление. Хотя тенденция прослеживается вполне определенная: мужчины все чаще готовы брать на себя заботу о детях.

AdMe.ru собрал истории звездных отцов, которые по разным причинам самостоятельно вырастили своих детей. Кто-то решил воспитывать ребенка в одиночку по собственному выбору, кто-то — после развода с супругой, а кому-то пришлось пережить трагические обстоятельства.

1. Лиам Нисон

10 лет назад супруга актера Лиама Нисона Наташа Ричардсон, катаясь на горнолыжном курорте, упала и сильно ударилась головой. Спустя несколько дней она умерла. Нисон остался один с 2 сыновьями 12 и 13 лет: Дэниэлом и Майклом. Семья тяжело переживала трагедию, но все-таки справилась с потерей. Лиам Нисон посвятил свою жизнь детям и больше не женился.

2. Пирс Броснан

После свадьбы с актрисой Кассандрой Харрис Пирс Броснан усыновил 2 ее детей: Шарлотту 9 лет и Кристофера 8 лет. Спустя 3 года у супругов родился сын Шон. Позднее в семье произошла трагедия: жена Броснана умерла от рака. Актер несколько лет растил детей самостоятельно и не планировал жениться снова. Тем не менее в 1994 году он познакомился с журналисткой Кили Шэй Смит, в 2001 году они официально оформили отношения. У супругов есть 2 сыновей: Дилан и Пэрис.

3. Николас Кейдж

Сын Николаса Кейджа Уэстон родился в 1990 году. На матери ребенка актер не был официально женат, и вскоре пара распалась. Чтобы получить право воспитывать свое чадо, Кейдж должен был передать бывшей подруге дом в Голливуде. В итоге спор удалось разрешить, и Николас Кейдж получил возможность жить с сыном. Сейчас Уэстону 28 лет, он музыкант и начинающий актер. Недавно у него родился сын.

4. Джордж Лукас

Создатель легендарной саги «Звездные войны» Джордж Лукас много лет в одиночку воспитывал 3 приемных детей. Аманду они удочерили еще с супругой, но после развода девочка осталась с отцом. Позже он взял на воспитание девочку Кэти и мальчика Джетта. Кстати, все они снялись в небольших эпизодах «Звездных войн». Джордж Лукас снова женился только в 2013 году. Его супругой стала глава совета директоров DreamWorks Меллоди Хобсон, вскоре у пары родилась дочь.

5. Аль Пачино

Аль Пачино — отец 3 детей, при этом официально никогда не был женат. Старшая дочь Джули родилась в 1989 году, а в 2001 году актриса Беверли Д’Анджело родила Аль Пачино двойняшек: Оливию и Антона. Через несколько лет пара распалась, но родители сохранили совместную опеку над детьми, поэтому они проводят одинаковое количество времени как с матерью, так и с отцом. Актер всегда старался составлять свой рабочий график таким образом, чтобы побольше времени проводить с детьми.

6. Колин Фаррелл

Колин Фаррелл воспитывает сыновей: 16-летнего Джеймса и 10-летнего Генри. Первый сын появился от модели Ким Борденейв, но отношения не сложились. Тем не менее Колин заявил, что будет пожизненно обеспечивать сына. В 2009 году у Фаррелла родился второй сын, Генри Фаррелл. Его матерью стала польская актриса, с которой Колин довольно быстро расстался.

7. Ленни Кравиц

Музыкант Ленни Кравиц после развода стал самостоятельно воспитывать дочь Зои. Со своей супругой Лизой Боне он прожил 3 года. У родителей были равные права на дочь, но когда Зои исполнилось 11, она переехала жить к отцу. Сейчас Зои Кравиц — известная актриса и модель. Отец и дочь часто появляются вместе на светских мероприятиях.

8. Криштиану Роналду

Криштиану Роналду — многодетный отец. В 2010 году первого сына известному футболисту родила суррогатная мать. Его назвали Криштиану. В 2017 году в семье спортсмена появились еще и близнецы: дочь Ева и сын Матео. Сейчас Роналду готовится к свадьбе со своей подругой, моделью Жоржиной Родригес. Недавно у пары родилась дочь, Алана Мартина.

9. Норман Ридус

Звезда сериала «Ходячие мертвецы» Норман Ридус уже много лет воспитывает сына Мингуса в одиночку. Он встречался со своей подругой, супермоделью Хеленой Кристенсен, около 5 лет, но позже их пути разошлись. Пара оформила совместную опеку над ребенком, но сын большую часть времени жил с отцом в Лос-Анджелесе. Сейчас Мингусу уже 20 лет. Несколько лет назад Норман Ридус стал встречаться с актрисой Дианой Крюгер, в 2018 году у них родилась дочь.

10. Юрий Мороз

Известный режиссер Юрий Мороз остался один с дочерью Дашей в 2000 году. Его жена, актриса Марина Левтова, погибла, катаясь на снегоходе. Даше на тот момент было 16 лет. Воспитывать дочь-подростка самостоятельно было непросто, но Юрий Мороз решил увлечь ее кино и начал снимать в своих фильмах. Позднее Дарья Мороз стала известной актрисой.

11. Константин Хабенский

Актер пережил настоящую трагедию: в 2007 году у его супруги Анастасии была диагностирована опухоль головного мозга. Страшная новость пришла одновременно с известием о беременности. К сожалению, супругу Хабенского спасти не удалось, но она родила здорового мальчика Ивана. Растить сына Константину помогали его мама и теща. Сейчас Ивану 12 лет, он с бабушкой живет в Испании. Константин Хабенский снова женился только в 2013 году на актрисе Ольге Литвиновой. 3 года назад у них родилась дочь Александра.