10 известных людей, доказавших, что харизма куда важнее идеальной внешности

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Эффектная внешность уже давно стала неотъемлемым атрибутом голливудских да и любых других звезд. Однако сама по себе она совсем не является гарантом успеха. AdMe.ru собрал для вас 10 удивительно харизматичных и обаятельных людей, собственным примером доказавших, что безупречная красота — это лишь приятное дополнение к таланту и харизме, а вовсе не наоборот.

Шарлотта Генсбур

Шарлотта Генсбур в одном из своих интервью как-то призналась, что главной своей неудачей считает собственную внешность. А вот известный режиссер Ларс фон Триер, с удовольствием снимающий Шарлотту в своих фильмах, похоже, считает совсем наоборот. И мы с ним полностью согласны.

Адам Драйвер

После выхода долгожданной 7-й части саги о звездных войнах, наверное, только ленивый не обсудил внешность Кайло Рена в исполнении актера Адама Драйвера. Адама действительно сложно назвать красавцем в классическом смысле этого слова, что, однако, совсем не мешает ему делать успешную карьеру в Голливуде.

Ума Турман

У Умы довольно большой для женщины рост, 42-й размер ноги, высокий лоб и «змеиный» взгляд. И именно эти черты обожает в ней Квентин Тарантино, которого нестандартная красота Умы вдохновляет вот уже много лет.

Эдриан Броуди

Взгляд побитой собаки, кривой нос и нестандартное лицо — согласитесь, эти черты по отдельности вряд ли ассоциируютя с понятием мужской привлекательности и сексуальности. Однако, если они принадлежат Эдриану Броуди, они прямо-таки становятся ее символом. Такая вот магия.

Леди Гага

Многие считают, что эффектные появления на публике и экстравагантные наряды Леди Гаги преследуют лишь одну цель — скрыть ее не самую привлекательную внешность. Однако, что бы там ни говорили злые языки у нее за спиной, эта женщина давно и прочно заняла свое место в поп-культуре и не собирается с него уходить.

Джек Николсон

Список регалий и достоинств Джека Николсона, которого называют одним из величайших актеров современности, можно перечислять бесконечно, однако идеальная внешность вряд ли будет в первых рядах этого списка. Но кого это волнует?

Мэрил Стрип

Мэрил Стрип — это настоящее воплощение утонченной и аристократичной красоты. Сама же она всегда относилась к собственной внешности с легкой долей иронии. «Я никогда не рассматривала внешность как козырь и эту карту не разыгрывала», — призналась как-то актриса.

Джесси Айзенберг

Как и свой прототип из фильма «Социальная сеть», Джесси Айзенберг «берет» прежде всего не внешностью, а талантом и харизмой. И благодаря им же регулярно попадает в списки самых желанных мужчин.

Руни Мара

Руни Мара не обладает непременными атрибутам голливудской красавицы: пышными формами, пухлыми губами и кукольным личиком, но они ей и не нужны, ведь режиссеры ценят ее именно за оригинальную внешность. Кстати, всемирную известность ей принесла роль не самой привлекательной неформалки в фильме «Девушка с татуировкой дракона».

Адриано Челентано