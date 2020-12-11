10 киногероев, которые своими поступками могут заткнуть за пояс даже главных злодеев

Иногда мы не замечаем, что наши любимые герои на самом деле не такие уж «белые и пушистые». Одни беспечны, тщеславны и эгоистичны. А другие ведут себя настолько ужасно, что вправе побороться за звание главного злодея и лишить этого титула самого антагониста.

Мы в AdMe.ru трезвым взглядом посмотрели на знаменитых персонажей и нашли в них червоточинки. Даже многими любимый Муфаса на деле оказался не таким уж приятным парнем.

Джей Гэтсби, «Великий Гэтсби»

Гэтсби — герой, который всего добился сам. Он осуществил американскую мечту и разбогател. Правда, отнюдь не честным путем: Джей нажил состояние, став мошенником-контрабандистом. И все это ради одной-единственной женщины. И если посмотреть на отношение Джея к Дейзи, то становится очевидно, что он всю жизнь просто слепо гнался за ней. Даже замужнее положение героини не смущало его: Джей настаивал на том, чтобы Дейзи оставила семью и принадлежала только ему. Он специально купил огромный особняк поближе к дому Бьюкененов и устраивал там грандиозные вечеринки, чтобы привлечь внимание Дейзи любой ценой. Ему не были интересны многочисленные гости, которые приходили в его дом. И даже Ника Гэтсби использовал в своих интересах. Он узнал, что они с Дейзи родственники, поэтому решил через Каррауэя добраться до возлюбленной.

Дейзи Бьюкенен, «Великий Гэтсби»

Возлюбленную Гэтсби тоже нельзя назвать хорошим человеком. Несмотря на свою хрупкость, красоту и обаяние, Дейзи всего лишь эгоистичная, поверхностная и, по сути, очень вредная женщина, которая ценит деньги и роскошь. Есть мнение, что Дейзи на самом деле не любила Гэтсби. Во-первых, она прекрасно знала об изменах мужа, поэтому ее роман с Джеем вполне может считаться актом мести. Во-вторых, вспомните реакцию Дейзи на богатство Гэтсби. Особенно показательна сцена, в которой герой Ди Каприо весело кидает вниз свои роскошные рубашки. В какой-то момент Дейзи начинает перебирать их и плакать. Некоторые утверждают, что героиня плачет не из-за того, что наконец-то воссоединилась с любимым. А потому, что она нашла человека, который намного богаче ее мужа-изменника, и месть будет по-настоящему сладкой. Еще один факт, который говорит не в пользу героини, связан с ее дочерью Памми. Дейзи надеялась, что из ее девочки вырастет «красивая маленькая дурочка», ведь только такие женщины могут быть более-менее счастливы.

Вилли Вонка, «Чарли и шоколадная фабрика»

Владелец шоколадной фабрики и талантливый кондитер — жертва паранойи. После того как к нему проникли шпионы, он не задумался об усилении мер безопасности. Вместо этого мистер Вонка просто уволил всех рабочих и лишил бедных людей возможности честным трудом зарабатывать себе на жизнь. Очень понимающий и заботливый работодатель. А его отношение к детям? Он же специально водит их по тем цехам, в которых гостей поджидают соблазны и ловушки. Ему нравится смотреть, как ребята получают по заслугам.

Морфеус, «Матрица»

В среде фанатов существует популярная теория, суть которой в том, что Морфеус — это манипулятор-эгоист, служащий машинам. Мы не будем в нее углубляться, посмотрим только на то, как в этом свете раскрывается характер героя. Мы знаем, что Нео давно мечтал познакомиться с Морфеусом, который был для него кумиром. И этой ситуацией герой Лоуренса Фишборна активно пользуется. Во время первой встречи с Нео Морфеус постоянно льстит и методично внушает главному герою, что тот особенный. И когда приходит время выбирать между таблетками, Нео берет красную. Это был не свободный выбор, а результат манипуляций: Морфеус надавил своим авторитетом. Более того, Морфеус ничего не говорит о том, что назад дороги не будет. Он называет этот мир Страной чудес, что далеко от правды. И после пробуждения Нео оказывается на корабле, откуда нет выхода.

Эльза, «Холодное сердце»

Пользователь соцсети Reddit считает, что Эльза не такой уж светлый персонаж: «Принцесса, не контролирующая себя, подвергает сестру многолетней социальной изоляции. Оставляет своих людей без помощи глубокой зимой. Разрывает связи с ближайшим торговым партнером королевства, вероятно, в ущерб местной экономике».

Дэниел Хиллард, «Миссис Даутфайр»

«Миссис Даутфайр» — классическая семейная комедия Криса Коламбуса. Робин Уильямс играет разведенного отца, которому отказали в опеке над детьми из-за безрассудного поведения в прошлом. Чтобы быть рядом с любимыми ребятами, Дэниел Хиллард переодевается в женщину и нанимается к бывшей жене гувернанткой. Очень мило, да? Но при вдумчивом просмотре временами становится даже страшно за его семью. Дэниел — лжец: он обманом пытается заставить семью снова себя полюбить. Также из-за приступов ревности Хиллард эгоистично мешает развитию отношений бывшей жены с героем Пирса Броснана Стью. Когда влюбленные обедают в модном ресторане, Хиллард, зная, что у Стью аллергия на перец, специально добавляет его в блюдо.

Эмметт Браун, «Назад в будущее»

В 1-й части фильма Док понимает, чем может обернуться игра со временем. В прошлом Марти едва не стер себя и свою семью. И что делает Браун, когда они исправляют ситуацию и возвращаются в свое время? Правильно, снова думает о путешествии, только уже в будущее. Герой ведет себя беспечно, как будто его совсем не волнуют ужасные и необратимые последствия.

V, «V значит вендетта»

С одной стороны, у главного героя фильма благие намерения. Он хочет вернуть свободу угнетенным людям. Чтобы побудить жителей на борьбу против тоталитарной системы, V даже жертвует своей жизнью. Но на самом деле он манипулирует своими последователями. Когда V рассылал невинным людям маски Гая Фокса, он не мог не знать, что подвергает их опасности. Ведь на массовый протест обязательно будет вооруженный ответ, что мы и увидели в фильме. Также он заставляет Иви пройти через ад. Он специально имитировал ее похищение и арест. Девушка по-настоящему верила, что ее дни сочтены. И все это было сделано лишь для того, чтобы Иви окончательно поняла и приняла идею вендетты.

Муфаса, «Король Лев»

Сюжет культового мультфильма строится на том, что жестокий и злобный Шрам занимает законное место положительного героя Муфасы. Но что, если Шрам не единственное воплощение абсолютного зла? Посмотрите, как Муфаса относится к младшему брату. Он разговаривает с ним высокомерно и делает акцент на том, что даже новорожденный львенок важнее его взрослого. И это не первый случай проявления неуважения к младшему. Создатели мультфильма говорят, что именно Муфаса дал Шраму это обидное прозвище, когда они были еще детьми. Лидерские навыки Муфасы тоже далеки от идеала. Он изгнал из своего королевства всех гиен. Но почему? Неужели они не вписываются в теорию Муфасы о круге жизни? Если бы король позаботился о всех своих подданных, вряд ли у Шрама появились бы соратники в лице целой армии голодных гиен.

Капитан Джек Воробей, «Пираты Карибского моря»

Пользователь соцсети Quora считает, что Джек несправедливо обошелся с Дейви Джонсом. Да, Джонс бессердечный (во всех смыслах) мучитель, но он стал таким потому, что был жестоко обманут любовью всей своей жизни. «И как же поступил наш любимый герой Джек Воробей с этим парнем? Он обманул его, издевался над ним, пытался убить его ради собственной выгоды и воспользовался его чувствами к Калипсо», — рассуждает комментатор.