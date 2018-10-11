10+ удачных ремейков, которые почти что переплюнули оригинал

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Хорошие идеи, в частности хорошие сценарии, — ценности, которыми не стоит разбрасываться. Именно так считают голливудские режиссеры, снимая новые версии популярных (и не очень) фильмов своих коллег. Ремейк — это всегда риск. Он может оказаться лучше первоисточника, а может получить в ответ только плохие отзывы зрителей и критиков. А есть и такие фильмы, о которых мы и не подозревали, что это не оригиналы, например «Впусти меня. Сага» или «Великолепная семерка».

AdMe.ru приоткроет завесы тайны и расскажет, какие известные, культовые голливудские фильмы — вовсе не первые в истории.

Последний человек на Земле, 1964 / Я, легенда, 2007

Оригинал фильма славится своей отличной постановкой: даже без спецэффектов он выглядит достаточно убедительно и атмосферно. Он несет совершенно иной смысл, чем ремейк, и эти два фильма довольно сложно сравнивать. У версии 1964 года куда больше общего с оригиналом-книгой. В 2007 году фильм превратился в насыщенный динамичный хоррор с героическим образом Уилла Смита, который пытается спасти всю планету. Он тоже хорош, но уже как представитель совсем другого жанра и стиля. Рекомендуем обе версии к просмотру.

Семь самураев, 1954 / Великолепная семерка, 1960

Оба эти фильма по праву считаются культовыми. И все же, если вы цените кинематограф в первозданном виде, обязательно посмотрите оригинал — «Семь самураев». Фильм «Великолепная семерка» уже был очень популярным, когда случился скандал: оказалось, его без разрешения буквально срисовали с японского оригинала. Создатели только заменили самураев ковбоями и перенесли действие фильма на Дикий Запад. Тем не менее режиссеры договорились между собой, и сейчас мы можем посмотреть обе версии фильма.

День, когда Земля остановилась, 1951 / День, когда Земля остановилась, 2008

Ремейк хоть и не превзошел оригинал, но все же оказался более чем достойным просмотра. Это такая же неторопливая лента без динамики и дешевых спецэффектов, которая сохранила идею оригинала: «Если погибнет Земля, погибнет и человечество. Но если уничтожить человечество, то Земля выживет».

Звонок, 1998 / Звонок, 2002

В 1998 году в Японии был снят оригинал, который до сих пор популярен во всем мире. Всего через 4 года его пересняли в Голливуде, и новая версия понравилась зрителям ничуть не меньше. Несмотря на почти идентичный сюжет, их различает атмосфера. В японской версии фильма повседневная жизнь героев показана более светлой, а обстановка более уютная. В американской версии вас ждут гнетущая атмосфера, холодные декорации и гораздо больше страха.

Братья, 2004 / Братья, 2009

Оригинал этой ленты, фильм о межличностных конфликтах, получил приз зрительских симпатий на кинофестивале «Сандэнс». Спустя 5 лет ленту пересняли в Америке, сохранив смысл и идею, но с усиленным антивоенным настроением.

Двойная рокировка, 2002 / Отступники, 2006

«Отступники», снятые Мартином Скорсезе, многими зрителями и критиками признаны одним из лучших ремейков в истории кинематографа. Именно он принес режиссеру заслуженную славу и признание. Азиатский оригинал фильма — это только начало трилогии, он тоже собрал много наград и стал достаточно известным. Рекомендуем к просмотру обе версии.

Для нее, 2008 / Три дня на побег, 2010

Фильм рассказывает о жене главного героя, которую обвиняют в убийстве. Ее муж не верит в ее виновность и всеми способами пытается спасти любимую женщину от тюрьмы. Ремейк получил в целом неплохие отзывы, но все же французский оригинал больше понравился зрителям, в том числе своей атмосферностью и непередаваемым шармом. Рекомендуем вам лично сравнить обе картины и выбрать ту, которая по душе.

Впусти меня, 2008 / Впусти меня. Сага, 2010

Оба фильма сняты по одноименному роману. В книге речь идет о 80-х годах прошлого века. В маленьком городке живет мальчик-подросток, изгой среди ровесников. Туда же приезжает семья: девочка и ее отец. Но девочка ведет себя странно: она не ходит в школу, не боится холода и выходит из дома только по ночам. Именно на отношениях мальчика с его новой соседкой построен сюжет фильма. Различия в картинах все же есть: американская версия получилась ярче, а многие кадры в ней красивее. Но в шведской больше атмосферы 80-х годов и больше сохранилось от книги-оригинала.

Годзилла, 1954 / Годзилла, 2014

И оригинал, и ремейки фильма (не только 2014 года) стоят того, чтобы их посмотреть. В них есть заметные различия: так, в фильме 50-х годов в монстре было примерно 50 м роста, а уже в XXI веке он дорос до 100-метрового чудовища. Оригинал фильма поднимал вопросы об оправданности ядерных испытаний (результатом которых, согласно сюжету, и стала мутация чудовища). Версия 2014 года более легкая, в ней ящер проснулся от многолетней спячки и не обрушивал свой гнев на людей, а встал на их сторону. При этом ключевые моменты оригинала все же сохранились.

Девушка с татуировкой дракона, 2009 / Девушка с татуировкой дракона, 2011

Это еще один случай, когда ремейк практически ни в чем не уступает оригиналу. Шведская версия была снята режиссером клипов, и это заметно по качеству и красоте каждого кадра. Нуми Рапас ни на секунду не проигрывает блистательной Руни Мара в образе главной героини. Обе версии были тепло приняты и критиками, и зрителями. Но если вы хотите узнать историю, которая будет ближе к прозе Стига Ларссона, то смотрите шведский оригинал.

Телохранитель, 1961 / За пригоршню долларов, 1964

Оба фильма хороши, хотя и сняты в разных культурах и стилях. В ремейке сюжет переносится на Дикий Запад, что сделало его одним из лучших классических вестернов. В то же время оригинал ленты выглядит более достоверным, в нем нет классической непробиваемости и фантастической меткости героев. Тем не менее обе версии хороши. Если вам нравятся классические вестерны (и конечно же, Клинт Иствуд), смотрите фильм 1964 года. Более вдумчивым людям скорее подходит азиатская версия.

Бонус: образ Клинта Иствуда в ленте «За пригоршню долларов» стал прообразом Стрелка, главного героя цикла «Темная башня» Стивена Кинга