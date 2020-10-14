10 фильмов, которые далеко ушли от изначальной задумки. Вот и думаем теперь, стало ли лучше

Создание кино — сложнейший процесс, состоящий из множества этапов, на каждом из которых продукт может сильно измениться. Причем порой бывает очень трудно сказать, выиграла ли от этих метаморфоз картина.

Статьи в AdMe.ru тоже проходят несколько этапов создания, и часто итог может быть очень далек от идеи, как и произошло с этими популярными фильмами.

Амели

Изначально сценарий картины писался под Эмили Уотсон. Главной героине придумали созвучное имя — Амели, а ее отец жил в Лондоне. Однако у актрисы был слабый французский, а также возник конфликт съемок из-за ее участия в фильме «Госфорд-парк». Тогда режиссер Жан-Пьер Жёне увидел плакат картины «Салон красоты „Венера“» с Одри Тоту на постере и отдал роль ей.

Интерстеллар

В 2006 году над картиной работал Стивен Спилберг, который собирался отдать роль Купера Уиллу Смиту. Однако когда режиссерское кресло перешло к Кристоферу Нолану, он утвердил на роль Мэттью Макконахи. Такое решение он принял после просмотра фильма «Мад» с Мэттью в главной роли. Также «Интерстеллар» мог получиться и более фантастическим. Например, астроному и физику Кипу Торну пришлось 2 недели отговаривать Нолана от идеи путешествия быстрее скорости света.

Безумный Макс: Дорога ярости

Фильм планировалось снять в Австралии, а на главную роль пригласить Мела Гибсона, который уже исполнял роль Макса в первых 3 лентах. Место решили изменить на Африку, так как в Австралии неожиданно пошли дожди, все вокруг зацвело и перестало быть похожим на постапокалипсис. А Гибсон начал участвовать в громких конфликтах, которые бросали тень на его репутацию, и режиссер Джордж Миллер решил изменить выбор.

Ad Astra

Картина могла получиться еще менее многословной. Внутренние монологи героя Брэда Питта были добавлены на поздних этапах разработки, а изначальный сценарий был без них. Часто такие решения приходится принимать по настоянию спонсоров, которые хотят упростить понимание фильма, чтобы привлечь большую аудиторию. Также главный герой должен был быть аутистом, но, по всей видимости, это решили не добавлять в фильм. Да, он сторонится людей, но это больше похоже на легкую форму антропофобии.

Список Шиндлера

Из-за сложной темы фильма создателям и актерам приходилось принимать непростые решения. От режиссерского кресла сначала отказался Мартин Скорсезе, так как считал, что эту картину должен снять еврей. Роман Полански тоже не взялся за съемки, так как сам провел детство в концлагере и не хотел возвращаться к этим ужасам. В итоге режиссером стал Стивен Спилберг, но гонорар за свою работу брать отказался. С ролью Оскара Шиндлера тоже было трудно определиться. От нее отказался Харрисон Форд, потому что его лицо ассоциировалось бы с комичным Индианой Джонсом — и зрители недооценили бы важность фильма. Потом отказался Бруно Ганц, а Кевин Костнер, наоборот, настойчиво просился, предлагая свои услуги бесплатно. Лиам Нисон получил роль, так как впечатлил жену Спилберга. Она увидела, как он обнял ее мать, и сказала режиссеру, что Оскар Шиндлер поступил бы точно так же.

Престиж

Культовая картина снята по роману Кристофера Приста «Престиж», но Нолан решил адаптировать его на свой вкус. В книге фокусники — это вовсе не бывшие друзья, а просто конкуренты. Также одну из главных ролей планировали отдать Джуду Лоу. Возможно, история получилась бы менее цепляющей: когда конкуренты борются за успех, это обычное дело, а когда крепкая дружба постепенно перерастает в лютую вражду, это уже другое.

Области тьмы

На роль неудачливого писателя уже был утвержден Шайа Лабаф, но он повредил руку в автомобильной аварии и отказался от проекта. Учитывая 11-летнюю разницу в возрасте между ним и Брэдли Купером, фильм мог получиться совсем другим, так как у героя были бы другие цели и интересы.

Дневник памяти

На раннем этапе разработки предполагалось, что в главной роли будет Том Круз, а его возлюбленной могла стать Бритни Спирс, Риз Уизерспун или Эшли Джадд. Когда режиссером стал Ник Кассаветис, он утвердил восходящих звезд Райана Гослинга и Рейчел Макадамс. Райана удивил подход Ника: «Когда я пришел с ним на встречу, он сказал: „Ты не такой, как другие актеры Голливуда. Ты не красивый и не крутой, а обычный парень, который выглядит чокнутым“».

Гладиатор

Режиссер Ридли Скотт собирался наиболее точно изобразить древнеримскую культуру, поэтому нанял историков в качестве советников. Оказалось, однако, что Древний Рим совсем не такой, каким его представляло большинство культурных произведений, и многие факты бы выглядели невероятно. Например, гладиаторы во время боев рекламировали разную продукцию. Зрители бы не поверили, и подобные точности были вырезаны из сценария. Историки обиделись, а один даже уволился.

Властелин колец

Изменения были и в касте, и в сценарии, но рассмотрим главное — почему мы увидели именно трилогию. Снимать фэнтези было делом рисковым, и студии хотели впихнуть все события в один фильм, а режиссера Питера Джексона — сменить, так как он настаивал на 2. Когда в списке осталась только студия New Line, Питер решил блефовать: он постоянно откладывал встречу, ссылаясь на то, что в проекте заинтересовано множество других компаний. Когда встреча все-таки состоялась, глава New Line Роберт Шэй сказал: «Я не понимаю, почему вы собираетесь снимать 2 фильма». Тут команда Джексона уже окончательно отчаялась и решила, что и он тоже будет настаивать на одном. Но тогда Роберт продолжил: «Зачем вам делать 2 фильма, когда есть 3 книги? Почему бы не сделать 3 фильма?» Так, благодаря хитрости Питера Джексона и оптимизму Роберта Шэя, культовая трилогия все-таки увидела свет. И не зря: эту историю невозможно рассказать за 2 часа экранного времени.