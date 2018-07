10 исторических сериалов для тех, кто грезит о путешествиях в другие эпохи

Исторические сериалы мы любим не меньше, чем фантастику. Они позволяют нам совершать виртуальные путешествия в разные времена, и, погружаясь в их атмосферу, мы ненадолго словно принимаем участие в похождениях рыцарей, приключениях мушкетеров или гладиаторских сражениях. И хотя многие из современных шоу уходят так далеко от реальной истории, что впору причислить их к фантастике, в них создана такая атмосфера, что глаз не оторвать.

AdMe.ru собрал 10 сериалов, которые оценят по достоинству любители исторической драмы, да и не только.

Медичи: Повелители Флоренции (Medici: Masters of Florence)

В главных ролях: Ричард Мэдден, Дастин Хоффман, Анабель Шолей, Стюарт Мартин. Сериал рассказывает о превращении семейства простых торговцев в могущественный клан, члены которого становились правителями Флоренции с XIII по XVIII век. Пренебрегая законами морали, Медичи оказывали большое влияние на экономическую и духовную революции, наживая себе могущественных врагов. Поклонникам творчества Дастина Хоффмана и тем, кто соскучился по Королю Севера, — обязательно к просмотру.

Тут (Tut)

В главных ролях: Бен Кингсли, Эван Джогиа, Сибилла Дин, Александр Сиддиг. Вдохновляющая история о восхождении Тутанхамона к власти, о его борьбе с многочисленными предателями, желающими узурпировать трон, и о таинственной смерти фараона. Отличный мини-сериал с атмосферным саундтреком.

Столпы земли (The Pillars of the Earth)

В главных ролях: Эдди Редмэйн, Руфус Сьюэлл, Хейли Этвелл, Дональд Сазерленд. Англия, XII век. Тяжелое время и жестокие нравы. Легко сделать опрометчивый шаг, принимая решение в масштабах государства, ведь грань между злом и добром весьма условна. Борьба за корону, бесконечные войны и предательство церкви... Экранизация одноименного романа Кена Фоллетта с мощнейшим актерским составом.

Мушкетеры (The Musketeers)

В главных ролях: Люк Паскуалино, Том Берк, Сантьяго Кабрера, Тамла Кари, Ховард Чарльз. Наемники кардинала совершают бесчинства на улицах Парижа, выдавая свою компанию за мушкетеров во главе с Атосом. Однажды под горячую руку попадает отец д’Артаньяна. Когда юноша находит своего отца, тот успевает лишь произнести имя убийцы — Атос. Подавленный и разгневанный д’Артаньян обещает отомстить за отца и отправляется на поиски Атоса. Качественный сериал от BBC, который смотрится на одном дыхании.

Цари и пророки (Of Kings and Prophets)

В главных ролях: Рэй Уинстон, Олли Рикс, Симона Кэссел, Мохаммад Бакри. Библейская драма, рассказывающая о молодом пастухе Давиде и о его тернистом пути восхождения к власти. Необычная трактовка сюжетов Ветхого Завета. Стоит посмотреть хотя бы из-за сцены сражения Давида с Голиафом.

Атлантида (Atlantis)

В главных ролях: Марк Эдди, Джек Доннели, Роберт Эммс, Сара Пэриш и Джемайма Рупер. Сериал представляет собой симбиоз античных мифов: Геркулес влюблен в Медузу, а его подвиги начинаются с мешка вина и заканчиваются неприятностями. Ясон покоряет сердце Ариадны, избавив жителей Атлантиды от страшного минотавра. Пифагор и Дедал совершают открытия в области науки. На первый взгляд, жуткая смесь. Но все сделано очень стильно. Любителям приключений с исторической подоплекой сериал придется по душе.

Камелот (Camelot)

В главных ролях: Ева Грин, Джозеф Файнс, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Клэр Форлани. История об основании Круглого стола, о знакомстве будущего короля Британии Артура с Гвиневрой и о его помощнике, легендарном волшебнике Мерлине. Атмосферный мини-сериал, который можно считать приквелом к некоторым экранизациям о короле Артуре.

Спартак: Кровь и песок (Spartacus: Blood and Sand)

В главных ролях: Энди Уитфилд, Лиам Макинтайр, Ману Беннетт, Джон Ханна, Люси Лоулесс. Этот сериал давно завоевал сердца любителей исторической драмы. Тем, кто не знаком с данным шедевром, но кому всегда была интересна история о самом знаменитом римском гладиаторе, — обязательно к просмотру. Потрясающий актерский состав и атмосферный саундтрек от Джозефа Лодуки, известного своими работами по сериалам «Зена — королева воинов» и «Удивительные странствия Геракла».

Пустая корона (The Hollow Crown)

В главных ролях: Бенедикт Камбербэтч, Том Хиддлстон, Бен Уишоу, Джереми Айронс. «Пустая корона» — это цикл экранизаций пьес Уильяма Шекспира от BBC. В него входят несколько фильмов: «Ричард II», «Генрих IV: Часть 1», «Генрих IV: Часть 2» и «Генрих V». Про актерский состав можно сказать лишь одно: это Англия. Смотрите и наслаждайтесь.

Полдарк (Poldark)

В главных ролях: Эйдан Тернер, Джек Фартинг, Люк Норрис, Габриэлла Уайлд. Великобритания, конец XVIII века. Росс Полдарк возвращается с войны, лелея надежду о спокойной и счастливой жизни в кругу семьи, и узнает о смерти своего отца. В его доме царит хаос, а последний лучик надежды невеста Элизабет теперь обручена с его братом, ведь она была уверена, что Полдарк погиб. Сюжет основан на одноименной серии книг Уинстона Грэма.