10 искренних фильмов о первой любви, которые стоит показать детям

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Когда нахлынувшие чувства начинают тебя пугать, так и хочется обратиться к кому-нибудь за советом, например к честным и добрым историям о таких же, как ты. Специально для вас AdMe.ru подобрал 10 прекрасных и трогательных кинокартин, которые помогут детям узнать, что же такое первая любовь, а взрослым — вспомнить это светлое и невероятное чувство.

Моя девочка My Girl, 1991

В ролях: Дэн Эйкройд, Джейми Ли Кёртис, Маколей Калкин В самом начале своей карьеры почти одновременно со съемками в знаменитых фильмах «Один дома» Маколей Калкин получил престижную кинонаграду в номинации «Лучший поцелуй». А увидеть этот поцелуй можно в трогательной картине «Моя девочка» Ховарда Зиффа. Эта история об одном-единственном судьбоносном лете из жизни маленькой 11-летней девочки насквозь пронизана как невероятной грустью, так и настоящим счастьем. Рейтинг IMDb — 6,8

Королевство полной луны Moonrise Kingdom, 2012

В ролях: Кара Хэйуорд, Джаред Гилман Самая странная, самая непосредственная и самая красочная история о том, что у любви нет возрастных ограничений, принадлежит независимому режиссеру Уэсу Андерсону. Маленький бойскаут-сирота и замкнутая девочка сбегают от взрослых, чтобы вместе начать удивительное путешествие, полное новых эмоций. А зрители затаив дыхание следят, куда же их приведет эта дорога. Рейтинг IMDb — 7,8

Вам и не снилось 1980

В ролях: Татьяна Аксюта, Никита Михайловский «Трудно это сейчас представить, но жизнь — это не только любовь. Только любовь, если хотите знать, это даже бедность», — говорили им взрослые герои фильма, которые давно забыли, что такое влюбиться в самый первый раз. Но Рома и Катя ни на секунду им не верили, ведь они-то точно знали, что их любовь настоящая и она такая большая, что кроме нее им больше ничего и не надо, чтобы быть по-настоящему счастливыми. Рейтинг IMDb — 8,0

Скажи что-нибудь Say Anything..., 1989

В ролях: Джон Кьюсак, Айони Скай Первая любовь никогда не бывает простой. И герой этого фильма, подросток Ллойд, который без памяти влюбился в хорошенькую одноклассницу, понимает это как никто другой. Ему предстоит выбрать, что же делать дальше: опустить руки или бороться за свои чувства, несмотря ни на что. Мальчик решает идти до конца, и неважно, что весь мир и даже ее папа против. Рейтинг IMDb — 7,4

Хорошие дети не плачут Achtste Groepers Huilen Niet, 2012

В ролях: Ханна Оббек, Нильс Веркоохен Эта голландская картина о школьнице, которая всеми силами пытается бороться с лейкемией, западает в душу с самого первого кадра. После просмотра взрослые тут же перестают недооценивать маленьких детей, потому что вспоминают, что в любом возрасте можно совершать настоящие поступки, проявлять храбрость и стойкость, а главное, любить. По-настоящему. Рейтинг IMDb — 7,5

В моей смерти прошу винить Клаву К. 1979

В ролях: Владимир Шевельков, Надежда Горшкова, Наталья Журавлёва, Владимир Сидоров «Когда ее нет рядом, я не существую... Жду, когда ее увижу. Мне без Клавы ничего не интересно, даже если Нобелевскую премию будут давать, а ее при этом нет — все! Отпадает!» — история маленького Сережи Лаврова растопит даже ледяное сердце, ведь он любил свою Клаву аж с 4 лет. И хоть заканчивается этот фильм совсем не свадьбой, зрители заряжаются светлым чувством надежды на то, что впереди у прекрасного героя еще много счастья и новых историй. Рейтинг IMDb — 7,3

Ромео и Джульетта Romeo and Juliet, 1968

В ролях: Оливия Хасси, Леонард Уайтинг История, печальней которой на свете нет, экранизировалась не один раз, но именно фильм Франко Дзеффирелли по праву считается одним из лучших. И если вы до сих пор его не видели, то это нужно срочно исправлять! Рейтинг IMDb — 7,7

Бум La Boum, 1980

В ролях: Софи Марсо, Клод Брассер Эта легкая французская комедия, скорее всего, придется по душе любому подростку. Ведь так легко узнать себя в этой смешной главной героине! Вик 13 лет, она переживает из-за смены школы, ищет новых друзей и мечтает как можно скорее влюбиться. Ну а если ты чего-то очень хочешь, это обязательно случится. Вот только исполнившаяся мечта может оказаться совсем не такой, какой ты себе ее представлял. Рейтинг IMDb — 6,7

Голубая лагуна The Blue Lagoon, 1980

В ролях: Брук Шилдс, Кристофер Аткинс Волнующая история двух детей, которые были вынуждены вырасти вдвоем на необитаемом острове после трагического кораблекрушения. Двум нежным созданиям придется самим, без всякой помощи взрослых научиться выживать, вырасти, а после понять, что же это за чувство, от которого так быстро бьются их сердца. Рейтинг IMDb — 5,7

ВАЛЛ-И WALL-E, 2008

И наконец, история, посмотрев которую, даже самые маленькие дети поймут, что такое настоящая любовь, преданность и забота. И неважно, что речь идет о двух роботах, если они такие трогательные и живые, как ВАЛЛ-И и Ева. Рейтинг IMDb — 8,4