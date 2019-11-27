10 именитых актрис, которые начинали свой путь c конкурсов красоты

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Паломничество топ-моделей в кино — явление вполне распространенное. Только за последние несколько лет разменять глянец на кинематограф решились Кара Делевинь, Роузи Хантингтон-Уайтли и Эмили Ратаковски. Однако построить успешную карьеру на «фабрике грез» мечтают не только девушки с обложек, но и красавицы с титулом и короной. И Голливуд знает немало историй, когда начинавшие на конкурсах красоты девушки позже блистали на широких экранах.

AdMe.ru вспоминает 10 знаменитостей, которые совершили рывок из королев красоты в актрисы.

Хэлли Берри

Прежде чем заняться актерством и навсегда вписать свое имя в историю кинематографа как первая темнокожая актриса, получившая «Оскар» за главную женскую роль, Хэлли Берри успела принять участие в нескольких смотрах красоты. Сначала она примерила на себя титул «Юная мисс Америка — 1985», затем «Мисс Огайо — 1986» и «Вице-мисс США — 1986». Последняя корона дала ей путевку на участие в конкурсе «Мисс мира», где будущая кинозвезда заняла 6-е место.

Приянка Чопра

Сегодня индийская актриса Приянка Чопра активно снимается и в Болливуде, и в Голливуде, но всего этого могло не быть, если бы в 2000 году она не решилась на участие в конкурсе «Мисс Индия». В нем будущая кинозвезда финишировала второй, а после отправилась испытать свои силы на «Мисс мира». В 18 лет Приянка завоевала титул красивейшей женщины мира, и это стало прекрасной отправной точкой для ее карьеры в кино и шоу-бизнесе.

Мишель Пфайффер

Актриса Мишель Пфайффер, которая в свои 60 с хвостиком выглядит так же прекрасно, как и в 20, добилась больших успехов в киноиндустрии, нежели в индустрии красоты. Сравните сами: премия «Золотой глобус» и BAFTA, а также 3 номинации на «Оскар» с одной стороны и титул «Мисс Оранж Каунти −1978» и 6-е место на конкурсе «Мисс Калифорния — 1978» — с другой.

Шэрон Стоун

Будучи старшеклассницей, Шэрон Стоун победила в местечковом конкурсе красоты «Мисс округ Кроуфорд» и в 17 лет нацелилась на титул попрестижнее — «Мисс Пенсильвания». Стоит ли говорить, что юной красавице не нашлось равных на этом конкурсе? Победа на нем открыла Стоун дорогу в модельный мир, а чуть позже помогла осуществить другую мечту — блистать на широких экранах.

Ева Лонгория

Звезда телесериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория во время обучения в университете выиграла титул «Мисс Корпус-Кристи — 1988». Однако дальше участия в городском смотре красоты Лонгория не продвинулась, сосредоточившись на своей кинокарьере.

Софи Лорен

Софи Лорен, которую в юности за ее высокий рост и худобу звали Стеккетто (Жердочка), было суждено щеголять по подиуму. В 14 лет она одержала победу на местном конкурсе красоты, а в 1950 году произвела фурор на «Мисс Италия», где жюри специально для нее учредило приз «Мисс элегантность». А дальше — судьбоносная встреча с продюсером Карло Понти, которая определила не только актерскую карьеру Лорен, но и ее личную жизнь.

Люси Лоулесс

Получившая известность благодаря исполнению роли Зены — королевы воинов, актриса Люси Лоулесс вряд ли ассоциируется у массового зрителя с конкурсами красоты. Однако в 1989 году молодая жена и мама Люси стала «Миссис Новая Зеландия». А уже после этого ей начали поступать предложения по съемкам в рекламных роликах, шоу и сериалах.

Айшвария Рай

Айшвария Рай участвовала в конкурсах красоты с подросткового возраста. В 1994 году она решила посоревноваться за корону и титул «Мисс Индия», но заняла только второе место. Айшвария расстроилась, но рук не опустила — звание вице-мисс давало ей право принять участие в конкурсе «Мисс мира», Рай ухватилась за свой шанс и победила. Звание первой красавицы мира открыло перед Айшварией все пути, но она предпочла кино.

Ким Бейсингер

Свой первый конкурс красоты Ким Бейсингер выиграла в 17 лет, став «Мисс Джорджия». После него ей представилась возможность завоевать титул «Мисс США», однако сделать этого Ким не удалось. Зато позже ей удалось построить успешную карьеру в модельном бизнесе и стать настоящей кинозвездой.

Галь Гадот

В 2004 году, в возрасте 18 лет, только что окончившая школу Галь Гадот, по наводке скаута из модельного агентства, приняла участие в конкурсе «Мисс Израиль». Каково же было ее удивление, когда она, будучи новичком в этой области, обошла всех соперниц и одержала победу. После этого она отправилась представлять свою страну на «Мисс Вселенная». Выиграть международный конкурс ей не удалось, однако на модель посыпались многочисленные рекламные контракты. Затем Галь отдала 2 года жизни Армии обороны Израиля и на протяжении всего срока службы работала моделью, и только в 2008 году Галь получила первую значимую роль в кино. Чем не «Чудо-женщина», не правда ли?