10 профессиональных уловок, которые помогают актерам войти в образ

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Талантливого актера заметить легко — мы ему верим. Он одинаково хорош и в комедиях, и в триллерах и вообще выглядит естественно в любом сюжете. Разумеется, такая игра дается нелегко. AdMe.ru решил узнать, что помогает актерам раскрыться на съемочной площадке и как они ухитряются играть в деликатных сценах.

1. Погружение в другую реальность

Актерам важно уметь быстро переключаться с одного психологического состояния на другое. Чтобы натренировать эту гибкость, в Голливуде практикуют прием «чашка кофе» по методу Ли Страсберга. Суть метода — уметь быстро воплотить воображаемое в реальность. Например, сидя в метро, вспомнить ощущение от утреннего кофе в деталях: его тепло, цвет, вкус, запах. Таким образом можно перенестись в свое утро или другой момент, находясь в любом месте и при любых обстоятельствах. Этим приемом владеет Анджелина Джоли, Аль Пачино и Скарлетт Йоханссон.

2. Ментол для слез

Считается, что, погрузившись в состояние персонажа, актеры могут легко сыграть любую эмоцию, будь то смех, ярость или грусть. Но вот слезы получаются не всегда. Для того чтобы заплакать, некоторые вспоминают свои неудачи, долго не моргают или закапывают в глаза жидкость с кристаллами ментола.

3. Тренировка лица

Чтобы было легко передавать эмоции, мышцы лица должны быть расслабленными. Перед съемками актеры делают специальную разминку для подвижности мимики. То же самое касается голоса.

4. Медитация и расслабление

Для перевоплощения в персонажа нужно хорошо расслабиться. Один из подходящих методов — медитация. Ее на съемках практикует Бенедикт Камбербэтч. По словам актера, погружение в себя дает ему возможность сосредоточиться и успокоить свой разум.

5. Аналогия с собой

Часто, чтобы понять своего героя, актеры обращаются к своим воспоминаниям и чувствам. Этому учит система Станиславского. Суть в том, чтобы разбудить в себе подлинные эмоции и показать зрителю «правду». Эдриен Броуди для съемок в «Пианисте» продал свою квартиру, расстался с подругой и изолировался на время от общества, чтобы почувствовать утраты своего героя, пережившего холокост.

6. Образ жизни персонажа

Есть герои, сыграть которых можно только в случае полного отождествления с их образом жизни. Так Джаред Лето старался понять Джокера из «Отряда самоубийц». Он дарил коллегам дохлых крыс и пули, общался с психбольными, пугал прохожих странным смехом. Актер говорит, что едва сам не начал сходить с ума.

7. Знание техники поцелуя

Далеко не всегда актеры хотят целовать друг друга, но чаще всего делают это по-настоящему. Правда, без вольностей. По возможности операторы создают иллюзию поцелуя, прося актеров наклонить головы перпендикулярно. Имитировать проявление любви также можно при помощи рук на щеках партнеров. Руки прикрывают губы, которые в этот момент остаются неподвижными.

8. Просмотр фильмов

Актеры тоже смотрят кино для вдохновения. Режиссер Дэмьен Шазелл требовал, чтобы вся съемочная группа фильма «Ла-Ла Ленд» несколько раз посмотрела классические мюзиклы «Поющие под дождем» и «Цилиндр», чтобы уловить нужное настроение.

9. Чувство комфорта

На съемках всем должно быть комфортно, поскольку многие дубли переписывают десятки раз. У каждого актера могут быть свои требования по питанию, проживанию и распорядку дня. Например, Том Круз просит предоставить ему комфортное нижнее белье — тонги. По словам актера, в них удобнее выполнять динамичные трюки.

10. Нюансы постельных сцен

На самом деле актеры почти всегда носят телесное белье или надевают специальные наклейки на тело. Активно практикуются отжимания, между телами подкладываются подушки, на кожу наносят толстый слой грима. Никакой романтики, разумеется, нет, так как в комнате куча людей, которые диктуют паре, что делать. Как правило, к съемкам постельных сцен режиссер приступает в самом конце, когда актеры уже привыкли друг к другу и могут расслабиться.