10 хитрых лайфхаков, которые мы подсмотрели в голливудском кино

В перерывах между головокружительными приключениями и погонями герои кино ведут себя как обычные люди: готовят ужин, убирают дом, ходят по магазинам. Поэтому в хороших фильмах можно увидеть массу полезных лайфхаков. Например, как выбрать обувь нужного размера, высушить зеркало в ванной или быстро почистить яблоко.

Мы в AdMe.ru обожаем узнавать что-то новенькое, поэтому подсмотрели у киногероев разные любопытные хитрости. Вот наши фавориты.

Как сохранить выпавший зуб

В фильме «Аферистка» героиня Розамунд Пайк, выбив зуб, идет в магазин, покупает бутылку молока и кладет его туда. И это правильно. Дело в том, что выбитый постоянный зуб можно спасти, но действовать нужно быстро: вероятность успешной реимплантации резко снижается через 30 минут. Необходимо поместить зуб в небольшой контейнер и добавить немного молока, чтобы корень не высох. Молоко содержит белки, антибактериальные вещества, а также сахара, поддерживающие рост клеток. Таким образом можно выиграть пару часов, чтобы обратиться за профессиональной помощью к стоматологу.

Как выбрать обувь без примерки

В фильме «Красотка» Вивиан учит героя Ричарда Гира, как покупать обувь, не примеряя ее. Так, по словам девушки, расстояние между запястьем и локтем будет равняться длине стопы. Кстати, с героиней согласен и автор знаменитого «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи. В одной из своих тетрадей он записал следующее: «Вся длина стопы будет лежать между локтем и запястьем». Но в любом случае стоит помнить, что за основу взяты средние пропорции человека и эти размеры могут отличаться в силу индивидуальных особенностей.

Как идеально нарезать чеснок

Мафиози из ленты «Славные парни» нарезает чеснок для пасты лезвием бритвы. Секрет в том, что он должен быть наструган как можно тоньше, чтобы буквально таял на сковороде вместе с маслом. Так блюдо получается еще вкуснее.

Как высушить запотевшее зеркало

Зеркало постоянно запотевает, когда мы принимаем душ или ванну. Многие протирают его полотенцем или вовсе рукой, но от этого остаются разводы. Героиня Мишель Пфайффер в триллере «Что скрывает ложь» сушит зеркало феном. Нужно лишь направить на запотевшее стекло поток теплого воздуха, тогда оно нагреется и конденсат не будет образовываться.

Как быстро прийти в себя после перелета

В блокбастере «Крепкий орешек» сосед Брюса Уиллиса по самолету советует ему, как прийти в себя после длительного перелета и смены часовых поясов. Для этого нужно снять обувь и носки и пройти по ковру, сжимая пальцы ног. Интернет-пользователь, попробовавший на себе этот лайфхак, отмечает, что это помогает ему взбодриться и после долгого рабочего дня. По его мнению, на организм воздействует сочетание приятного ощущения в ногах и отвлечения внимания от того, что весь день напрягало.

Как приготовить томатный соус

В культовом фильме «Крестный отец» герои раскрывают секрет вкуснейшего соуса для спагетти. В одной из сцен Клеменца делится с Майклом Корлеоне одной хитростью: помимо масла, чеснока и помидоров в соус нужно добавить немного сахара.

Как сделать голливудские локоны

В комедии «Бестолковые» героини учат свою одноклассницу, как правильно краситься, одеваться и делать прическу. Для того чтобы получились крупные локоны, волосы ей завивают на алюминиевые банки из-под газировки. Кстати, этот же трюк повторила позже Леди Гага в своем клипе на песню «Telephone».

Как правильно ухаживать за лицом

У Патрика Бэйтмана в исполнении Кристиана Бейла есть проверенный утренний ритуал ухода за кожей, о котором он рассказывает в начале фильма «Американский психопат». Бэйтман сохраняет свежесть лица, используя популярную сейчас многоступенчатую систему, предполагающую применение следующих средств: охлаждающая маска от отеков, очищающий лосьон, отшелушивающий скраб, маска для лица, лосьон без спирта, увлажняющий крем и лосьон для защиты от УФ-лучей.

Как остановить икоту

В триллере «Своя тусовка» предлагают следующий способ избавления от икоты: нужно наклониться вперед и в этом положении выпить стакан воды. На самом деле это один из множества действующих лайфхаков. Также при икоте может помочь техника задержки дыхания, обсасывание кубика льда или дольки лимона и ложка меда.

Как быстро очистить яблоко от кожуры

Героиня культовой мелодрамы «Неспящие в Сиэтле» научила зрителей быстро и эффектно очищать яблоко от кожуры. Для этого нужно двигать нож по спирали сверху вниз: так кожица снимется одной длинной полоской.