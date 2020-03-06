10+ громких кинопремьер, выбор актеров в которых зрители сочли несколько спорным

38 8 44 9k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Есть множество примеров того, как талантливые артисты вытаскивали на себе целый фильм. Но случается и наоборот: даже очень хороший, но не подходящий на роль актер может испортить всю ленту. Иногда кастинг-менеджеры исходят не из профессиональных качеств исполнителей, а из их узнаваемости, рейтинга и количества фанатов, которых те завлекут в кино. Так, видимо, случилось и с некоторыми ожидаемыми премьерами, в которых классные актеры оказались не на своих ролях.

Мы в AdMe.ru проанализировали зрительские ожидания самых горячих премьер ближайшего времени и выяснили, какие актеры, по мнению фанатов, окажутся в ненужном месте в ненужное время. А из бонуса вы узнаете, станет ли Вин Дизель новым аватаром.

Роберт Паттинсон — Бэтмен («Бэтмен», июнь 2021 года)

Новость о том, что новым Бэтменом станет Роберт Паттинсон, многие восприняли как шутку. А когда информация официально подтвердилась, мнения зрителей разделились. Некоторые не смогли представить себе звезду «Сумерек» в новом амплуа и даже создали петицию к Warner Bros. с просьбой не совершать эту ошибку. Другие отнеслись к новости более позитивно. Например, актер Уиллем Дефо отметил, что все, что нужно для роли Бэтмена, а именно характерный волевой подбородок, у Паттинсона есть. А когда создатели фильма показали актера в новом костюме, скептиков стало еще меньше.

Зои Кравиц — Женщина-кошка («Бэтмен», июнь 2021 года)

Партнершей Роберта Паттинсона в новом «Бэтмене» станет Зои Кравиц. По мнению фанатов, ее образ будет максимально приближен к Женщине-кошке, воплощенной Хэлли Берри. А ее работу зрители признали самой неудачной. Берри, которая как никто знает, что такое негативный фидбэк, поддержала свою преемницу и написала ей: «Продолжай сиять, королева, и добро пожаловать в семью!»

Милла Йовович — Натали Артемида («Охотник на монстров», сентябрь 2020 года)

Когда режиссер «Обители зла» Пол Андерсон начал экранизацию очередной видеоигры — на сей раз «Охотника на монстров», — фанаты ни на минуту не усомнились, кто возглавит кастинг-лист. И действительно, главную роль вновь получила Милла Йовович. К такому «назначению» зрители отнеслись скептически. Некоторые шутили, что актриса устроилась в фильм по блату, ведь она жена режиссера. Но более серьезные опасения фанатов вызвали актерские возможности Йовович. Вряд ли девушка сумеет отойти от амплуа Элис из «Обители зла» и выдать большой спектр новых эмоций.

Том Холланд — Нейтан Дрейк («Неизведанное: Удача Дрейка», декабрь 2020 года)

Еще одна грядущая экранизация видеоигры — «Неизведанное: Удача Дрейка» с Томом Холландом в главной роли. Учитывая молодость актера, можно сделать вывод, что Sony планирует снимать историю с продолжением. Именно этот факт вызвал наибольшие опасения у фанатов. По канону молодой Дрейк действительно походит на Холланда. Вот только с возрастом персонаж должен утратить наивность и возмужать, а у актера это вряд ли получится.

Энсел Эльгорт — Тони («Вестсайдская история», декабрь 2020 года)

Одна из самых ожидаемых премьер 2020–2021 годов — ремейк знаменитого мюзикла «Вестсайдская история», который ставили на Бродвее в 1957-м, а затем экранизировали в 1961-м. В оригинальном фильме роль Тони исполнял неподражаемый Ричард Беймер (за нее он был номинирован на «Золотой глобус»). В новой киноленте кастинг выиграл актер и певец Энсел Эльгорт. Зрители сразу же высказали опасения, что в силу сравнительно небольшого опыта актер может не справиться со столь известной и сложной ролью. Особенно если учесть, что для режиссера Стивена Спилберга это первый опыт съемок мюзикла.

Ана де Армас — Мэрилин Монро («Блондинка», 2020 год, точная дата выхода неизвестна)

Воплотить Мэрилин Монро в байопике «Блондинка» от Netflix поручили актрисе испанского происхождения Ане де Армас. Визуальное преображение получилось очень крутым, единственное, что не дает покоя зрителям, — это кубинский акцент девушки. Фанаты засомневались, что она успеет избавиться от него для роли. Сама девушка объяснила, что специально берет дополнительные уроки речи.

Финн Вулфхард — Тревор («Охотники за привидениями: Наследники», июль 2020 года)

Актер ассоциируется в первую очередь с мегапопулярным сериалом «Очень странные дела». Он настолько узнаваем, что его сложно воспринимать не как Майка Уилера. Посмотрев трейлер новых «Охотников за привидениями», фанаты отметили, что всякий раз, когда актер появляется в кадре, фильм начинает казаться очередной серией «Очень странных дел».

Джаред Лето — Морбиус («Морбиус, живой вампир», июль 2020 года)

Предшествующий опыт Джареда Лето в фильмах по комиксам был не слишком успешным. Его Джокер в «Отряде самоубийц» не очень понравился критикам. Они посчитали актерскую игру излишне театральной, а сам образ (кислотные волосы, тату на лице, металлические капы на зубах) уж очень гипертрофированным. Теперь и критики, и зрители сомневаются, что актеру удастся воплотить Морбиуса в фильме. Персонаж ученого на костылях, который решается на опасный генетический эксперимент и становится вампиром, ранее не был известен зрителям. К тому же его характер довольно противоречивый, что создает дополнительные трудности в актерской работе.

Натали Портман — Тор («Тор: Любовь и гром», ноябрь 2021 года)

Звезда франшизы уже появлялась в первых двух частях «Тора» — она играла астрофизика Джейн Фостер. В третьем фильме Портман не присутствовала, и вот теперь ее персонаж возвращается, но в новом амплуа. По сюжету Джейн превращается в Тора — повелителя грома и молний. Далеко не вся аудитория встретила эту новость с энтузиазмом. Многие фанаты оказались не готовы принять Тора в женском обличье.

Билли Портер — Фея-крестная («Золушка», февраль 2021 года)

Экстравагантный актер подтвердил, что начал работу над ролью Феи-крестной в новой экранизации «Золушки» от Sony. Интернет тут же взорвался шутками: некоторые полагают, что ремейк получится слишком традиционным, другие уверены, что актеру не следует злить феминисток и лишать женщин работы. При этом большинство сходится во мнении, что киноэксперимент получится интересным.

Бонус: Вин Дизель — «Аватар-2» (декабрь 2021 года)

В 2019 году сеть взорвало видео со съемочной площадки нового «Аватара», в котором засветились режиссер киноленты Джеймс Кэмерон и актер Вин Дизель. Пользователи спорили до хрипоты, возможно ли участие артиста в фильме и кого он может сыграть. Некоторые фанаты считают, что амплуа брутального мачо из «Форсажа» не пойдет «Аватару» на пользу и вряд ли Вин Дизель будет хорош в синем цвете. Отметим, что пока официальных данных о том, кого сыграет актер, нет. Если учесть, что все персонажи, включая Сигурни Уивер, появятся снова, возможно, Вину Дизелю и не найдется места на экране и он предстанет в виде закадрового голоса.