10 горячих фильмов о страсти, после просмотра которых даже от остывшего чая повалит пар

Любовь, влечение, страсть — любое из этих состояний способно полностью поглотить одного человека и создать для двоих отдельный мир. Но при этом никто не дает гарантий, что все закончится как в сказке, когда «жили долго и счастливо». Такие сильные эмоции способны перевернуть мир, открыть самые сокровенные тайны, подарить великое счастье или причинить, увы, большую боль.

Мы в AdMe.ru каждый раз с замиранием сердца наблюдаем за страстными отношениями в кино, поэтому выбрали одни из лучших фильмов, чтобы и вы могли испытать весь спектр эмоций вместе с их героями.

М. Баттерфляй, 1993

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1

Рейтинг IMDb — 6,8 Времена китайской культурной революции. Рене Галлимар — французский дипломат — однажды в опере влюбляется в певицу Сон Лилин. От их большой и страстной любви рождается мальчик. Однако, согласно семейной традиции, Сон должна всю беременность и первые 3 месяца после родов прожить в глухой деревне. Но даже после этого Рене не смог воссоединиться со своей семьей. 20 лет отношений этой пары были полны испытаний. Спустя много лет во время судебного разбирательства открывается тайна, которая навсегда меняет жизнь Сон и Рене.

Открытые сердца, 2002

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,3

Рейтинг IMDb — 7,5 История датской пары, которая планировала пожениться, но планам не суждено было сбыться. Йоахима сбивает машина. Молодой человек выживает, но оказывается парализованным. Не желая чувствовать к себе жалость, он прогоняет Сесиль. Девушка ищет утешения у врача по имени Нильс, который к тому же муж женщины, сбившей Йоахима. Как это часто бывает, утешение приводит к зарождению романтических чувств. Но смогут ли Сесиль и Нильс построить отношения?

Неверная, 2002

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5

Рейтинг IMDb — 6,7 У Эдварда и Констанс есть 8-летний сын и собака. Они обычная семья, которая живет спокойной счастливой жизнью в пригороде Нью-Йорка. Но семейная идиллия подвергается удару, когда однажды на мостовой Констанс сталкивается с незнакомцем. Молодой человек видит поцарапанные колени женщины и помогает ей подняться. Конни принимает помощь, и с этого момента она и незнакомец окунаются в облако страсти.

Казанова, 2005

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6

Рейтинг IMDb — 6,5 Это история Джакомо Казановы, которого в 9 лет мать отправила в пансион в Падуе. Мальчик надеялся, что когда-нибудь еще вернется в родную Венецию. И он вернулся, став при этом самым популярным мужчиной в городе. Ведомый жаждой любви, Казанова не раз сталкивался со смертью, и каждый раз ему удавалось спастись. Но после очередного приключения молодой человек был поставлен перед ультиматумом: либо он женится, либо его изгоняют из Венеции.

Любовники, 2008

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8

Рейтинг IMDb — 7 После переломного момента в жизни Леонард решил вернуться в дом своих родителей. Там он встречает молодую девушку по имени Мишель, которая живет по соседству. Молодые люди по-настоящему увлекаются друг другом. Только вот родители Леонарда не одобряют выбор сына. Они хотят, чтобы тот женился на дочери бизнесмена, который купил их семейный бизнес. И теперь Леонарду предстоит сделать выбор.

Рассказы, 2012

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1

Рейтинг IMDb — 7 Книга молодого писателя состоит из 4 историй. Казалось бы, ничего необычного в том, что автор хочет издать свою работу. Только есть одно но: все написанное становится частью жизни каждого, кто читает хотя бы одну страницу рукописи. Так, в одной из историй молодые люди планируют не только свою свадьбу, но и всю совместную жизнь, вплоть до любовников.

Сердце мое, 2002

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4

Рейтинг IMDb — 6,6 После смерти отца Мэделин приглашает свою сестру Дину переехать в ее дом. Они начинают жить вчетвером: две сестры, муж Мэделин Рикки и сын Энтони. Отношения с женатым мужчиной, в особенности если это муж твоей сестры, редко заканчиваются чем-то хорошим. Но влечение Дины и Рикки настолько сильное, что их невозможно остановить.

Только представь!, 2012

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5

Рейтинг IMDb — 7,4 Когда живешь только своими ощущениями, без возможности самостоятельно увидеть то, что происходит вокруг, мир открывается совсем с другой стороны. Йен приезжает в лиссабонскую клинику для слепых, чтобы поделиться своим опытом и научить других не чувствовать себя уязвимыми. Он так нравится ученикам, что даже Ева, которая все время сидела в комнате и никуда не ходила, решается на прогулку по городу.

Ржавчина и кость, 2012

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1

Рейтинг IMDb — 7,5 У Али нет денег, нет друзей, есть только 5-летний сын, с которым у него сложные отношения. Дом мужчина находит в уютном гараже своей сестры на юге Франции. Благодаря своему крупному телосложению Али получает работу охранника в ночном клубе. Во время одной потасовки он знакомится со Стефани. Девушка работает с косатками в морском парке. После одного выступления Стефани просыпается в больнице с осознанием, что она теперь навсегда прикована к инвалидному креслу. Но благодаря Али она вновь сможет почувствовать жизнь и любовь.

Разомкнутый круг, 2012

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2

Рейтинг IMDb — 7,8 Дидье и Элиза — счастливая молодая пара, которая живет в Бельгии. Она — мастер татуировок, а он играет в музыкальной группе. Результатом их страстных отношений становится прекрасная девочка Мэйбелл. Однако появление дочери не побуждает Дидье больше времени проводить дома — он все так же намного сильнее увлечен группой, к которой в качестве певицы спустя время присоединилась Элиза. В 6 лет у Мэйбелл диагностируют рак. Болезнь заставляет родителей оставить свои интересы и полностью посвятить себя дочери. Однако малышку не удается спасти. И главный вопрос в том, как Дидье и Элиза справятся с утратой.