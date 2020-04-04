10 голливудских звезд современности, которые правильно списали домашку по стилю у звезд прошлого

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Знаменитости прошлого, которые стали иконами моды, тоже не сразу нашли свой образ. Поэтому нет ничего удивительного, что современные звезды идут по уже проторенной дорожке и вдохновляются стилем своих кумиров. Некоторые, ничуть не стесняясь, копируют, даже не отклоняясь от источника, а другие умело адаптируют и добавляют собственные нюансы.

AdMe.ru сравнил образы звезд поколений прошлого и настоящего и еще раз убедился, как же циклична мода.

Присцилла Пресли — Лана Дель Рей

Лана Дель Рей всегда вдохновлялась атмосферой, царившей в 60-х годах. Ей нравилось и музыкальное сообщество того времени, и их стиль. Поэтому нет ничего удивительного, что в центр ее внимания попала одна из самых ярких пар шоу-бизнеса тех лет — Элвис и Присцилла Пресли. Во внешнем виде Ланы легко угадывается образ актрисы. В 2021 году планируется выход байопика о короле рок-н-ролла. И если актер на главную роль уже выбран — Элвиса сыграет Остин Батлер, то кто перевоплотится в его возлюбленную, пока неясно. Некоторые источники сообщают, что Дель Рей очень хотела бы получить эту роль, но режиссер Баз Лурман пока в раздумьях. А вот сама Присцилла сказала, что совсем не против кандидатуры в виде Ланы.

Принцесса Диана — Хейли Болдуин

Не так давно Хейли Болдуин опубликовала в своем инстаграм-аккаунте пост о том, как она восхищается красотой и стилем принцессы Дианы. Для нее она является вдохновением и иконой в мире моды. Также модель поблагодарила леди Ди за то, что она оставила после себя такое наследие. Отчасти именно она повлияла на формирование у Хейли вкуса в одежде. Первый образ в свитшоте и велосипедках вновь стал актуален в прошлом году. Модницы меняют вариации и комбинируют утягивающий низ с объемным верхом, надевая худи, блузки, жакеты, джинсовые куртки и футболки на два размера больше. Кто знает, какой образ принцессы Дианы станет трендом снова.

Одри Хепберн — Лили Коллинз

В инстаграм-аккаунте Лили Коллинз периодически появляются посты, посвященные Одри Хепберн. Кроме того, с завидным постоянством мелькают новые фотосессии молодой актрисы, где она примеряет на себя образ иконы золотого века Голливуда. Лили всегда считала Одри своим идеалом. Сходство актрис лишь усиливало эту тягу. В интервью компании The New Potato Коллинз упомянула, что если бы у нее была такая возможность, то она бы обязательно пригласила Хепберн на званый ужин и пообщалась с ней в неформальной обстановке.

Марлон Брандо — Том Харди

Если говорить об актерских типажах, то можно сказать, что Том Харди стал отличным преемником Марлона Брандо. Мало того, что они похожи внешне, их стиль в одежде также мало чем отличается. Схожие образы у Харди можно найти на протяжении всего его карьерного пути. Издание Vogue провело сравнительный анализ претендентов на звание нового Брандо. Среди претендентов были и Леонардо Ди Каприо, и Шон Пенн, и даже Джонни Депп. Но из всего списка выделялся лишь Харди. При этом было отмечено, что Марлон и Том не только одинаково выглядят, но и в их актерском мастерстве есть одинаковые черты, как, например, изобретательность и животная грубость.

Рита Хейворт — Джессика Честейн

Чтобы подняться на голливудский Олимп, Рите Хейворт пришлось изрядно потрудиться. Преображение не обошлось без косметических и хирургических процедур, но это именно тот случай, когда результат окупился сполна. Рисковать Хейворт не стала и к безупречной внешности подобрала классические наряды, которые были вне времени и отличались элегантной простотой. Джессику Честейн тоже нельзя назвать трендовой модницей. Ее гардероб напоминает стиль звезд золотой эпохи Голливуда, в частности Хейворт. Актриса долго не могла найти себя, учитывая то, что ее внешность считалась нестандартной для кино. Но как только Честейн обратила внимание на известные образы прошлого, предложения от продюсеров не заставили себя долго ждать.

Джеймс Дин — Роберт Паттинсон

Джеймса Дина все знали как бунтаря и своевольного творца, но тем не менее сомневаться в его таланте никому не приходилось. Несмотря на то что его образ был небрежен, в нем чувствовался стиль. Его сделали иконой уже посмертно, но до сих пор находятся те, кто продолжает подражать ему. Одним из таких людей стал Роберт Паттинсон. Особенно это было заметно в начале его карьеры, когда у него еще не сформировался собственный стиль. Сейчас тоже можно уловить нотки Дина, но их уже видно не так явно. Примечательно, что в 2015 году Паттинсон снялся в фильме «Лайф», рассказывающем о периоде жизни Джеймса. Но сыграл он в нем не знаменитого актера, а фотографа, который устроил тому фотосессию для журнала.

Жаклин Кеннеди — Амаль Клуни

Жаклин Кеннеди считается одной из самых стильных женщин прошлого столетия. Ее образами вдохновляются не только простые модницы, но и крупные кутюрье. Она стала символом безупречного сочетания элегантности и простоты. Пожалуй, Амаль Клуни можно отнести к тем, кто почитает ее вкус в одежде. Сходства в гардеробе Жаклин и Амаль и правда немало. Обе любят спокойные некричащие тона, прямые силуэты, консервативную длину, четкие линии. И если первая леди постепенно, шаг за шагом, выстраивала собственный стиль, то Амаль стоило только появиться в объективах камер папарацци, как ее тут же окрестили новой законодательницей моды.

Роберт Редфорд — Брэд Питт

Как и всегда бывает, когда сходство известных людей видно невооруженным глазом, Брэда Питта не раз просили принять участие в фотосъемках, перевоплотившись в Роберта Редфорда. В 2001 году они даже снялись вместе в фильме «Шпионские игры». Тогда Редфорду досталась роль агента ЦРУ, которому пришлось вызволять из передряги своего преемника в лице персонажа, которого сыграл Питт. Сам Брэд отмечал, что ему, конечно, лестно и приятно, когда его сравнивают с такой легендой, но он не задумывается над этим слишком много. Хотя трудно не заметить, что какое-то влияние на образ актера Редфорд все же оказал.

Мадонна — Майли Сайрус

В 2014 году на шоу MTV Unplugged Мадонна и Майли Сайрус вышли вместе на сцену и исполнили песню в одинаковых ковбойских костюмах. Мадонна поддерживала юную певицу, когда на нее отовсюду сыпалась критика за чересчур раскованное поведение. Ведь кому, как не ей, знать, что такое эпатаж и как можно шокировать неискушенную публику. Сама Сайрус говорит, что она не пытается копировать известную поп-диву и не хочет становиться новой Мадонной. Ей лишь хочется свободы самовыражения. Однако определенная схожесть в гардеробе и внешности певиц все же прослеживается.

Джинджер Роджерс — Кристина Агилера

Звезда мюзиклов Джинджер Роджерс никогда не гналась за трендами и всегда была верна своему стилю. Конечно, когда ее фильмы стали популярны, ей пришлось сменить обычные блузки, сарафаны и шорты на элегантные платья и шикарные наряды. Но одно оставалось неизменным — выглядела она всегда утонченно и изысканно. Кристина Агилера тоже в начале своего карьерного пути отличалась небрежным хипповым стилем в одежде, но спустя время от девчонки-сорванца не осталось и следа. В ее гардеробе появились роскошные платья, а сама она стала платиновой блондинкой с алыми губами. Схожесть в образах Роджерс и Агилеры определенно прослеживается, к тому же Кристина сама не скрывает, что ей нравится эпоха 1920–1950-х годов.