10 голливудских зарплат, которые получают те, кто не снимается в кино
При упоминании Голливуда у многих из нас в голове всплывает картинка с яркими софитами, роскошными нарядами и неприлично богатыми селебрити. Однако мало кто вспоминает, что зарабатывают на кино не только актеры, но еще и великое множество людей, просто хорошо делающих свою работу.
AdMe.ru решил рассказать о зарплатах, которые получают кинодеятели, не имеющие никакого отношения к актерскому ремеслу и режиссуре. Читайте внимательно и, как знать, возможно, мы однажды увидим и ваше имя в титрах какого-нибудь нашумевшего блокбастера.
Гример
В обязанности гримера входят подбор и нанесение грима актерам киноленты.
- Самая маленькая зарплата в этой отрасли — около $ 34 000 в год.
- Средняя — $ 75 000 в год.
- Самая высокая — около $ 124 000 в год.
Сценарист
В обязанности этого человека входит написание сценариев для кинофильмов.
- Низкая зарплата — $ 100 000 за проект.
- Средняя зарплата — $ 550 000 за проект.
- Высокая зарплата — от $ 1 млн за проект.
Оператор бума
В обязанности бумщика входит ловля в микрофон всех звуков во время съемки дубля.
- Самая низкая зарплата в этой отрасли — $ 37 000 в год.
- Средняя — $ 72 000 в год.
- Самая высокая зарплата бумщика — $ 120 625 в год.
Оператор
В обязанности оператора входит съемка фильма на камеру.
- Самая маленькая зарплата в этой отрасли — $ 25 в час.
- Средняя зарплата оператора — $ 1 833 в неделю.
- Самая высокая зарплата — $ 154 000 в год.
Руководитель киностудии
- Средний доход — $ 4 млн в год.
- Высокий доход — от $ 10 млн в год.
Костюмер
В обязанности этого человека входит подготовка костюмов для актеров.
- Средняя зарплата — $ 79 000 в год.
Реквизитор
Реквизитор отвечает за подготовку реквизита для съемок фильма.
- Средняя зарплата — $ 59 000 в год.
Гид по студии
Этот человек сопровождает туристов при осмотре киностудии и рассказывает о ее достопримечательностях.
- Средняя зарплата гида — $ 20 в час.
Шеф-повар звезды
Личный шеф-повар контролирует работу кухни, которая готовит блюда для кинозвезды с учетом всех индивидуальных требований заказчика.
- Низкая зарплата — $ 75 000 в год.
- Средняя зарплата — $ 200 000 в год.
- Высокая зарплата — от $ 500 000 в год.
Студийный садовник
В обязанности этого человека входит уход за растительностью во время съемок фильма.
- Средняя зарплата — $ 50 000 в год.
Теперь для сравнения можем узнать, сколько получают работники, которые все-таки появляются в кадре:
Актер первого плана
В последнее время доходы актеров упали.
- Низкая зарплата теперь — $ 50 000 в год.
- Средняя — $ 4 млн в год.
- Высокая зарплата — от $ 10 млн в год.
Актер эпизода
Этот человек появляется в кадре только в 1–2 эпизодах за фильм.
- Самая низкая зарплата за такую работу — $ 0.
- Средняя зарплата — $ 800 000 за фильм.
- Высокая зарплата, которую получают состоявшиеся звезды — от $ 150 000 до $ 1 млн.
Каскадер
В обязанности каскадера входит замещение актеров на время выполнения трюков.
- Средняя зарплата каскадера — $ 100 000 за фильм.
- Самые высокооплачиваемые каскадеры получают около $ 1 млн за фильм.
Животное-актер
- Некоторые животные продают свой талант почти даром — за $ 5 000 в год.
- А некоторые могут сколотить на своей игре целое состояние. Например, самая знаменитая обезьянка в Голливуде получает около $ 108 000 в год.
Звезда фильмов для взрослых
- Средняя зарплата — $ 120 000 в год.
- Высокая зарплата — от $ 200 000 в год.
* В данной отрасли мужчины получают на 20 % меньше, чем женщины, зато их трудовой стаж больше.
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