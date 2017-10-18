10 голливудских зарплат, которые получают те, кто не снимается в кино

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При упоминании Голливуда у многих из нас в голове всплывает картинка с яркими софитами, роскошными нарядами и неприлично богатыми селебрити. Однако мало кто вспоминает, что зарабатывают на кино не только актеры, но еще и великое множество людей, просто хорошо делающих свою работу.

AdMe.ru решил рассказать о зарплатах, которые получают кинодеятели, не имеющие никакого отношения к актерскому ремеслу и режиссуре. Читайте внимательно и, как знать, возможно, мы однажды увидим и ваше имя в титрах какого-нибудь нашумевшего блокбастера.