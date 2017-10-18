10 голливудских зарплат, которые получают те, кто не снимается в кино

При упоминании Голливуда у многих из нас в голове всплывает картинка с яркими софитами, роскошными нарядами и неприлично богатыми селебрити. Однако мало кто вспоминает, что зарабатывают на кино не только актеры, но еще и великое множество людей, просто хорошо делающих свою работу.

AdMe.ru решил рассказать о зарплатах, которые получают кинодеятели, не имеющие никакого отношения к актерскому ремеслу и режиссуре. Читайте внимательно и, как знать, возможно, мы однажды увидим и ваше имя в титрах какого-нибудь нашумевшего блокбастера.

Гример

В обязанности гримера входят подбор и нанесение грима актерам киноленты.

  • Самая маленькая зарплата в этой отрасли — около $ 34 000 в год.
  • Средняя — $ 75 000 в год.
  • Самая высокая — около $ 124 000 в год.

Сценарист

В обязанности этого человека входит написание сценариев для кинофильмов.

  • Низкая зарплата — $ 100 000 за проект.
  • Средняя зарплата — $ 550 000 за проект.
  • Высокая зарплата — от $ 1 млн за проект.

Оператор бума

В обязанности бумщика входит ловля в микрофон всех звуков во время съемки дубля.

  • Самая низкая зарплата в этой отрасли — $ 37 000 в год.
  • Средняя — $ 72 000 в год.
  • Самая высокая зарплата бумщика — $ 120 625 в год.

Оператор

В обязанности оператора входит съемка фильма на камеру.

  • Самая маленькая зарплата в этой отрасли — $ 25 в час.
  • Средняя зарплата оператора — $ 1 833 в неделю.
  • Самая высокая зарплата — $ 154 000 в год.

Руководитель киностудии

  • Средний доход — $ 4 млн в год.
  • Высокий доход — от $ 10 млн в год.

Костюмер

В обязанности этого человека входит подготовка костюмов для актеров.

  • Средняя зарплата — $ 79 000 в год.

Реквизитор

Реквизитор отвечает за подготовку реквизита для съемок фильма.

  • Средняя зарплата — $ 59 000 в год.

Гид по студии

Этот человек сопровождает туристов при осмотре киностудии и рассказывает о ее достопримечательностях.

  • Средняя зарплата гида — $ 20 в час.

Шеф-повар звезды

Личный шеф-повар контролирует работу кухни, которая готовит блюда для кинозвезды с учетом всех индивидуальных требований заказчика.

  • Низкая зарплата — $ 75 000 в год.
  • Средняя зарплата — $ 200 000 в год.
  • Высокая зарплата — от $ 500 000 в год.

Студийный садовник

В обязанности этого человека входит уход за растительностью во время съемок фильма.

  • Средняя зарплата — $ 50 000 в год.

Теперь для сравнения можем узнать, сколько получают работники, которые все-таки появляются в кадре:

Актер первого плана

В последнее время доходы актеров упали.

  • Низкая зарплата теперь — $ 50 000 в год.
  • Средняя — $ 4 млн в год.
  • Высокая зарплата — от $ 10 млн в год.

Актер эпизода

Этот человек появляется в кадре только в 1–2 эпизодах за фильм.

  • Самая низкая зарплата за такую работу — $ 0.
  • Средняя зарплата — $ 800 000 за фильм.
  • Высокая зарплата, которую получают состоявшиеся звезды — от $ 150 000 до $ 1 млн.

Каскадер

В обязанности каскадера входит замещение актеров на время выполнения трюков.

  • Средняя зарплата каскадера — $ 100 000 за фильм.
  • Самые высокооплачиваемые каскадеры получают около $ 1 млн за фильм.

Животное-актер

  • Некоторые животные продают свой талант почти даром — за $ 5 000 в год.
  • А некоторые могут сколотить на своей игре целое состояние. Например, самая знаменитая обезьянка в Голливуде получает около $ 108 000 в год.

Звезда фильмов для взрослых

  • Средняя зарплата — $ 120 000 в год.
  • Высокая зарплата — от $ 200 000 в год.

* В данной отрасли мужчины получают на 20 % меньше, чем женщины, зато их трудовой стаж больше.

Фото на превью Depositphotos, Depositphotos

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  • 18 октября 2017
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