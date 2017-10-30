10 голливудских красавиц, которые к 40 годам еще не замужем и не парятся

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Если после 40 женщина еще не замужем, то уже без шансов — такое мнение бытует в обществе. Но Голливуд доказывает: к черту предрассудки. AdMe.ru собрал истории 10 голливудских красавиц, которые к 40 годам так и не скрепили себя узами брака, и знаете... им и так хорошо.

10. Ева Мендес, 43 года

Ева Мендес в свои 43 года ни разу не состояла в официальном браке. Вот уже 6 лет она встречается и живет с голливудским красавцем Райаном Гослингом и даже родила ему 2 детей, но узаконивать отношения оба не стремятся. Возможно, у Евы так и не будет штампа в паспорте, но, по всей видимости, ей все равно.

9. Наоми Кэмпбелл, 47 лет

Похоже, над Наоми Кэмпбелл время не властно, никто и не скажет, что через несколько лет известная модель будет праздновать 50-летие. Тем не менее биологические часы тикают, а замуж Черная Пантера все еще не собирается.

8. Кайли Миноуг, 49 лет

Несмотря на то что в следующем году известная певица разменяет 6-й десяток, обручальное кольцо на ее пальце не появлялось ни разу. Возможно, Кайли Миноуг просто не создана для этого или считает, что в 50 лет жизнь только начинается, зачем связывать себя чем-то?

7. Кристин Дэвис, 52 года

Кристин Дэвис, известная миру по роли в культовом сериале «Секс в большом городе», так и не повторила судьбу своей героини. В свои 52 актриса все еще не замужем.

6. Шарлиз Терон, 42 года

Красавице Шарлиз Терон уже за 40, но в официальном браке она не состоит. Она нашла свое предназначение в материнстве — Шарлиз воспитывает приемных детей Джексона и Августу.

5. Патрисия Каас, 50 лет

Всемирно известная французская певица, которая не вышла замуж к 50 годам, — Патрисия Каас. Однако она не переживает на этот счет.

4. Вайнона Райдер, 45 лет

Вайнона Райдер в свои 45 еще не вышла замуж, хотя их роман с Джонни Деппом обсуждал весь мир. Известный актер даже сделал себе татуировку с именем любимой, но семьи не сложилось. На данный момент Вайнона Райдер еще не состоит в официальном браке.

3. Милен Фармер, 56 лет

Французская певица Милен Фармер, которая прославилась на весь мир, в свои 56 лет не имеет ни мужа, ни детей.

2. Опра Уинфри, 63 года

Одна из самых влиятельных женщин телевидения Опра Уинфри более 20 лет живет со своим партнером Стедманом Грэхемом. Однако об официальном браке речи не идет.

1. Тайра Бэнкс, 43 года

Супермодель Тайра Бэнкс уже перешагнула рубеж в 40 лет, недавно родила ребенка, но узами брака себя так и не связала, поэтому оказывается в нашем списке.

Бонус: Камерон Диас, 45 лет

В этот список могла бы попасть знаменитая голливудская актриса Камерон Диас, но в возрасте 42 лет она впервые вышла замуж и сейчас в ожидании первенца. Камерон еще раз доказывает, что и после 40 не поздно надеть кольцо на безымянный палец.