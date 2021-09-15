9 русских композиций, которые засветились в голливудском кино. А мы все проморгали

В зарубежном кино должны звучать песни на иностранном языке и музыка иностранных композиторов. Мы тоже так думали, пока не услышали группу «Тату» в популярном сериале. А затем «Ленинград» в голливудской ленте. Оказывается, создатели фильмов из других стран с удовольствием используют плоды творчества наших исполнителей.

Мы в AdMe.ru нашли русские композиции, которые засветились в иностранных фильмах. Использование одних показалось нам логичным, а других — немного странным. Но, будем честными, сам факт не может не радовать. А в конце статьи вас ждет бонус — Бриджит Джонс, которая напевает мотив произведения великого русского композитора.

«Mi Mi Mi», группа Serebro — «Шпион»

Песня группы Serebro «Mi Mi Mi» была использована в фильме «Шпион». Действие картины разворачивается в Болгарии и Венгрии. Одна из сцен с Мелиссой Маккарти происходит в ночном клубе, где люди веселятся под трек «Mi Mi Mi».

«Полюшко-поле», Л.К. Книппер — «Изгой»

Немногие помнят, что в самом начале фильма звучит русская песня «Полюшко-поле». Сначала мальчик с посылкой FedEx бежит по Москве, а затем главный герой в исполнении Тома Хэнкса самозабвенно разгружает почтовую машину прямо возле Красной площади. Музыкальное сопровождение было выбрано атмосферное, это уж точно.

Вальс № 2 из Cюиты для эстрадного оркестра, Д.Д. Шостакович — «С широко закрытыми глазами»

Действие фильма разворачивается в конце 1990-х годов, но он пронизан атмосферой Вены 1920-х. В этом заслуга музыкальной составляющей картины. Стэнли Кубрик часто использует в своих работах классическую музыку, и драма «С широко закрытыми глазами» не стала исключением. Первые кадры сопровождаются Вальсом № 2 из Сюиты для эстрадного оркестра Шостаковича. Мелодия отражает венскую культуру начала прошлого века. Нью-йоркский врач Билл Харфорд и его жена Элис собираются на рождественскую вечеринку. Музыка подчеркивает торжественность момента, а также некоторый холодок между супругами.

«Not Gonna Get Us», группа «Тату» — «Кодекс вора»

В 2009 году свет увидел «Кодекс вора» с Морганом Фрименом и Антонио Бандерасом в главных ролях. Саундтреком к триллеру стала песня группы «Тату» «Not Gonna Get Us» («Нас не догонят»). Композиция звучала фоном в баре и в финальных титрах. «Тату» отметилась еще в одной зарубежной ленте. Во 2-м сезоне сериала «Сплетница» с Блейк Лайвли в главной роли можно услышать трек «How Soon Is Now?».

«Катюша», М.И. Блантер — «Охотник на оленей»

Песня «Катюша» настолько популярна в России, что давно считается народной. Несмотря на то, что у нее есть авторы: текст написал Михаил Исаковский, а музыку — Матвей Блантер. В голливудском фильме «Охотник на оленей» композиция была использована в качестве русской народной, она звучит на большой веселой свадьбе.

«Спокойная ночь», группа «Кино» — «Замерзшие души»

Композицию «Спокойная ночь» группы «Кино» можно услышать в фильме о пересадке человеческих душ. Главный герой отправляется в Россию, чтобы вживить себе душу русского поэта. Оказавшись в Петербурге, он попадает на вечеринку, где нарядные гости танцуют под песню «Спокойная ночь». Что ж, весьма неожиданно.

«Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане», Н.А. Римский-Корсаков — «Убить Билла»

В картине легендарного американского режиссера Квентина Тарантино «Полет шмеля» звучит, когда героиня Умы Турман летит в самолете. Черная Мамба направляется в Токио, чтобы наказать своих врагов. Саундтрек к этой ленте часто слушают как самостоятельное произведение, его создатели фильма назвали «Полет зеленого шершня». Вероятно, это дань уважения великому русскому композитору.

Группа «Ленинград» — «И все осветилось»

Герой Элайджи Вуда отправляется в автопутешествие по Украине, чтобы найти женщину, когда-то спасшую его деда. Национальный колорит усиливают песни группы «Ленинград». Их в картине целых 3: «Дикий мужчина», «Звезда рок-н-ролла» и «Маленький мальчик». «И все осветилось» не единственный фильм, где присутствуют композиции «Ленинграда». Например, «Ласточка» была использована в ленте «Реальные упыри».

«Камаринская», М.И. Глинка — «Отель „Гранд Будапешт“»

Фильм повествует о приключениях консьержа Густава и его помощника, портье Зеро Мустафы. В то время как Европа переживает глобальные перемены в период между двумя крупными войнами XX века, в отеле пропадают картины эпохи Возрождения. Атмосферу поддерживает музыка: плясовая «Камаринская» в исполнении Государственного русского народного оркестра имени Н.П. Осипова неожиданно сочетается с европейскими интерьерами отеля «Гранд Будапешт» и отсылает к чему-то более масштабному и вечному.

Бонус: Второй фортепианный концерт, С.В. Рахманинов — «Дневник Бриджит Джонс»

В далеком 1976 году Эрик Кармен, выпускник Кливлендского института музыки, написал песню «All by Myself». Мелодию он частично позаимствовал из Концерта № 2 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова. Новая волна популярности накрыла эту песню в 2001 году, когда на экраны вышла романтическая комедия «Дневник Бриджит Джонс». Главная героиня страстно поет ее у себя дома перед телевизором.