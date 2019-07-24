9 главных причин, по которым все любят Киану Ривза (На самом деле их 1 000)

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Киану Ривз уступает место в метро, занимается благотворительностью, дарит деньги и мотоциклы коллегам по съемочной площадке, приходит на выручку людям в трудных ситуациях и слывет самым добрым и скромным парнем среди знаменитостей. Казалось бы, нельзя любить Киану больше, чем мы любим его уже лет 35, но в последнее время он стал едва ли не самым популярным актером Голливуда. Его цитируют, им восхищаются, его делают героем мемов и собирают подписи в пользу того, чтобы объявить Киану человеком года — 2019.

AdMe.ru перечисляет причины, по которым весь мир так безоглядно обожает Киану Ривза.

1. Киану считает, что все мы — потрясающие

В июне Киану Ривз неожиданно появился на презентации компьютерной игры Cyberpunk 2077 (он исполняет в ней роль рокербоя Джонни Сильверхенда). Во время выступления Киану один из зрителей в зале выкрикнул: «Ты — потрясающий!» Через миг Ривз крикнул в ответ: «Это ты — потрясающий! Вы все — потрясающие!» Видео с этим моментом стало вирусным в интернете, и пользователи делились им, в очередной раз признаваясь актеру в любви.

2. «Киану делает вещи»

В твиттер-аккаунте Keanu doing things 240 тыс. фолловеров следят за тем, как «Киану делает вещи»: дерется с плюшевым мишкой, озвучивает мультики, читает книги на ходу, носит шляпу и гоняет на мотоцикле. Последней историей, привлекшей внимание пользователей, стал случай с автографом. Киану ехал на съемки фильма «Билл и Тед — 3», когда увидел на одном из газонов табличку «Ты — потрясающий!». Он вышел из машины, познакомился с хозяйкой дома по имени Стейси, написал на табличке: «Стейси! Это ты — потрясающая!» — и поставил свою подпись.

3. Киану уважает личное пространство других людей

Не так давно пользователи обратили внимание на то, как актер ведет себя с поклонницами. Если он фотографируется с девушкой, он всегда оставляет руки на весу, не прикасаясь к ее талии. Многие сочли такое поведение вежливым и тактичным, ведь кому, как не Ривзу, знать все о том, как трудно сохранить личное пространство. Он терпеливо и дружелюбно ведет себя даже с очень назойливыми поклонниками, но сам стремится не нарушать чужих границ.

4. У Киану нет звездной болезни

Казалось бы, статус суперзвезды позволяет актеру вести себя как угодно — публика простила бы ему любые капризы. Но он считает себя обычным человеком. В 2014 году Киану приехал на праздник в честь окончания съемок фильма «Дочь бога», в котором он сыграл одну из главных ролей. Вечеринка проходила в клубе Leonora в Челси. Охрана клуба не узнала его, а он не счел нужным представиться и вместе с другими гостями ждал своей очереди войти, несмотря на дождь. Ривз не пишет постов в соцсетях: он говорит, что и рад бы, но ему «нечего твитить». Он даже не был в курсе своей популярности в интернете, а когда журналист спросил его, знает ли он об этом, смутился и сказал, что это «безумие». Но добавил, что «позитив — это всегда хорошо».

5. Он ведет простую жизнь и ценит простые вещи

Состояние актера оценивают в $ 360 млн, но он ведет скромный образ жизни. Предпочитает неброскую одежду бюджетных марок, любит разношенную старую обувь, каждый день гоняет на мотоцикле в горы или к океану — посмотреть на закат. Говорит, что ощущение езды, ветер, запахи и связь с машиной позволяют ему «потеряться в настоящем». Счастье для Киану — быть рядом с родными и близкими. Даже свой 50-летний юбилей он отметил тихо и скромно — дома со своей сестрой Ким.

6. Удары судьбы сделали его мудрее, а не циничнее

У Ривза было непростое детство и сложные отношения с отцом, он потерял друга, ребенка и невесту, и это добавило печали его образу, но не сделало его озлобленным или угрюмым. И хотя он и грустит об уходящем времени, но называет себя счастливым человеком. Когда однажды ведущий ТВ-шоу Стивен Кольбер спросил Киану: «Как вы думаете, что происходит с нами, когда мы умираем?», Ривз ответил просто и гениально: «Я знаю, что те, кто любят нас, будут скучать по нам».

7. Мемы про Киану — самые смешные

В комедии «Ты — мое сомнение» Ривз сыграл самого себя. В фильме он входит в ресторан так эффектно, что пользователи начали накладывать на эти кадры разную музыку и даже создали твиттер-аккаунт, где постят свои варианты появления Ривза. За пару месяцев аккаунт набрал почти 47 тыс. фолловеров. Мем «Грустный Киану» остается одним из самых известных в сети уже 9 лет. На фотографии 2010 года он в одиночестве сидит на скамейке и ест сэндвич, завернутый в пакет. Сам он считает этот мем забавным, а поклонники актера вдохновились им и объявили 15 июня «Неофициальным днем поднятия настроения Киану Ривзу». Но больше всего пользователи любят мем «Бессмертный Киану»: автор заметил сходство Ривза с французским актером XIX века Полем Муне и художником эпохи Возрождения Франческо Пармиджанино и соединил их изображения с фото Киану, чтобы подчеркнуть, что он не меняется с годами. А может, и меняется. Мы просто не хотим этого замечать.

8. Киану снимает кино, делает мотоциклы и пишет книги

Киану Ривз не только актер. Он выступил в качестве режиссера, сняв фильм «Мастер тай-цзи», основал студию, которая занимается разработкой сценариев, и создал компанию Arch Motorcycle по производству мотоциклов. А еще он пишет книги. Его реакцией на мем «Грустный Киану» была выпущенная совместно с художницей Александрой Грант книга стихов «Ода к счастью». Под иллюстрациями, словно размытыми слезами, размещены строки вроде «Я мою волосы шампунем сожалений, я принимаю горячую ванну стыда...». Сам Ривз заявил, что книгу не стоит воспринимать всерьез, это просто шутка. Во всех начинаниях Ривзом руководит страсть, а не стремление к деньгам: так, он отказался от роли в «Скорости-2», чтобы сыграть Гамлета в небольшом канадском театре.

9. Киану не только играет крутых парней. Он и сам крутой парень

Ривз тщательно готовится к любой своей роли и некоторые трюки выполняет сам, но всегда подчеркивает, что самые сложные из них — дело профессиональных каскадеров. Он неоднократно получал травмы как на съемках, так и при езде на мотоцикле: травмировал шею, ломал ребра и ноги, а после одной из 8 аварий актеру удалили селезенку. Но Киану продолжает все так же гонять на мотоцикле и, конечно, сниматься в кино.

И все-таки почему мы любим этого одиночку со странностями? Он снимается не только в крутых фильмах, но и в дурацких, бывает лохмат, небрит и носит рваные ботинки, толстеет и худеет, грустит и облизывает пальцы, когда ест. Он такой неидеальный! А может быть, мы любим Киану как раз за то, что, будучи звездой и знаменитостью, он невероятно похож на каждого из нас? Неидеальных, разных, грустных, борющихся, мечтающих, проигрывающих и выигрывающих, живущих свою трудную, прекрасную, неповторимую и крутую жизнь? Киану, ты — потрясающий! Мы все — потрясающие.

Бонус: в мини-фильме про ограбление супермаркета авторы с помощью нейросети заменили лицо спасителя на лицо Киану Ривза

И да, Киану Ривз считает, что правильная таблетка — красная. А вы бы какую выбрали?