10+ героинь наших любимых сериалов, которым так и хочется влепить двойку по поведению

Вроде бы к положительным киногероям не должно возникать особых претензий. Они несут в массы свет и добро, а также служат нам примером. Но если повнимательнее присмотреться к тому, как ведет себя та же Санса из «Игры престолов» или Вирджиния из «Десятого королевства», можно как минимум впасть в легкое замешательство.

Мы в AdMe.ru крепко задумались над тем, были ли героини наших любимых сериалов такими уж паиньками. И знаете, сам собой напрашивается ответ: «Не всегда».

Бет Хармон — «Ход королевы»

Героиня этого мини-сериала практически не встречает преград на своем пути: Бет лихо обыгрывает соперников и быстро достигает материального благополучия. Но при этом она не брезгует вредными привычками, причем предается излишествам на пару с удочерившей ее женщиной. И еще один момент: в финальном поединке с Борговым юная Бет спокойно воспользовалась помощью друзей и, насколько мы помним, даже не заикнулась об их вкладе в свою громкую победу.

Санса Старк — «Игра престолов»

Из мечтательной девушки, которую мы увидели в первых сериях «Игры престолов», Санса превратилась в настоящего политика — расчетливого и холодного. Она не раз и не два спокойно манипулировала окружающими. Вспомните хотя бы историю с Петиром Бейлишем. Сначала Санса дала ложные показания и выгородила его перед лордами, обвинявшими Мизинца в кончине Лизы Аррен, а затем ловко вытащила этот козырь из рукава, став хозяйкой Винтерфелла. Конечно, ведь теперь влюбленный Петир ей был уже не нужен.

Белоснежка — «Однажды в сказке»

В этом сериале история красавицы с черными как смоль волосами и кожей цвета нетронутого снега далека от привычного нам сказочного канона. Оказывается, Белоснежка вполне способна совершать неприглядные поступки. Более того, именно она сделала свою мачеху ведьмой: выдала тайну Реджины, стала причиной гибели ее возлюбленного и ожесточила ее сердце.

Молли Хупер — «Шерлок»

По сценарию Молли безумно влюблена в Шерлока и совсем не замечает его недостатков. Она с легкостью соглашается участвовать в авантюрах гениального детектива, присутствует при инсценировке его падения с крыши и даже какое-то время врет в глаза Джону, искренне оплакивающему друга. Не хотелось бы оказаться и на месте жениха Молли, которого она выбрала только потому, что он был чем-то похож на Шерлока. Наверное, хорошо, что их помолвка все-таки расстроилась. И почему-то нам кажется, что вряд ли такая наивная и доверчивая девушка смогла бы работать в морге. Все-таки эта отрасль медицины не для слабонервных.

Сильвия — «Локи»

Как мы помним, в данном сериале Сильвия — это вариант Локи. И вроде бы ей не должно составить особого труда договориться со своей мужской версией. Но отношения между ними буквально искрят от напряжения. Вишенкой на торте становится их ссора в финальной серии первого сезона, в результате чего в Управлении временными изменениями начинается настоящий бардак. Странно, да? По идее, обе ипостаси Локи должны уметь просчитывать ситуацию на несколько ходов вперед и не допускать невыгодных для себя ситуаций.

Александра — «Чудотворцы. Темные времена»

Во втором сезоне сериала девушка, родившаяся в семье уборщика выгребных ям, мечтает вырваться из провинции и найти свое призвание в большом мире. И вот в последней серии она все-таки уезжает из своего городка и прихватывает с собой королевича Чонсли, который решил отречься от власти. Но, по сути, девушка навязала принцу свои идеи. Вряд стоило ли тащить бесхребетного и доверчивого парня в такие странствия. Максимум, кем он может стать, — это тенью, всюду следующей за активной и бойкой Александрой. Может быть, ему было бы лучше остаться в родном городе и найти себе работу по душе.

Грейс Берджесс (Шелби) — «Острые козырьки»

Этот сериал про плохих парней покорил сердце не одной девушки. И наверняка многие мечтали оказаться на месте белокурой Грейс. Но вот стоила ли бы такая игра свеч? Ради главы банды «Острых козырьков» она разрушила свою карьеру и перешла на сторону людей, имеющих серьезные проблемы с законом.

Пенни — «Теория Большого взрыва»

Иногда нам кажется, что эта девушка просто связалась не с той компанией. На протяжении сериала она пытается понять, что творится в голове у молодых ученых, и постоянно попадает в нелепые ситуации. Понятно, что весь сценарий строится на конфликте двух обычно не пересекающихся в реальной жизни социальных слоев. Но все-таки нам иногда хочется сказать бедной официантке: «Не трать время на этих занудных физиков, найди себе обычного парня».

Мэри Луиз Райт — «Большая маленькая ложь»

Вроде бы сначала все складывается неплохо: заботливая свекровь приехала поддержать невестку после трагических событий в семье... Но вместо этого Мэри Луиз устраивает настоящую нервотрепку и только что освободившейся от власти мужа-абьюзера Селесте, и своим собственным внукам. Только представьте, что чувствовали дети, которые постоянно слышали, как их мать критикуют, и понимали, что вскоре могут расстаться с ней.

Анафема Деталь — «Благие знамения»

Героиня фэнтезийного сериала, снятого по роману Терри Пратчетта и Нила Геймана, отважно отправляется спасать мир. При этом в арсенале у нее только книга непонятных пророчеств. Девушка с умным видом ходит по городку и ищет юного Антихриста, но даже при столкновении с ним не может его узнать. Плюс основную часть начинающегося апокалипсиса барышня проводит под собственной кроватью в компании влюбленного в нее юноши. Получается, что мир спасли Азирафаэль и Кроули, а наша героиня вместо этого удачно устроила свою личную жизнь.

Ленайна Краун — «Дивный новый мир»

Главной героине мини-сериала, живущей в утопическом мире счастья и процветания, так и не удалось понять простые человеческие ценности. После визита в резервацию, где еще были живы представления о семье и материнстве, девушка впала в настоящую прострацию. И, возможно, зрителям хотелось бы, чтобы Ленайна все же начала работать над собой и осознала, как пуста ее жизнь в обществе потребления. Но, увы, этого так и не случилось.

Вирджиния Льюис — «Десятое королевство»

В этом мини-сериале обычная официантка и ее растяпа-отец случайно оказались в параллельном волшебном мире. Понятно, что сначала они от неожиданности умудрились наделать кучу глупостей и влипнуть во все возможные неприятности. Но Вирджиния не раз и не два из обычной вредности доводила своего ухажера до белого каления. Чего стоила только ситуация с говорящими птицами, которых девушка решила спасти, рискуя жизнями своих попутчиков. А разруливать эту ситуацию и вызволять попавшую в плен Вирджинию пришлось многострадальному Волку.