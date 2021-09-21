10 героинь, которых мы принимали за простушек, а зря

Первое впечатление зачастую обманчиво. Этот принцип как нельзя лучше подтверждают героини фильмов и сериалов. Провинциальная простушка оказывается амбициозной бизнес-леди, безобидная старушка — скрытым агрессором, а голубоглазая блондинка — мастером единоборств. И чем более контрастен образ — тем интереснее.

Мы в AdMe.ru вспомнили киногероинь, которые оказались не такими простыми, как мы могли подумать.

Амели Пулен, «Амели»

Амели, мечтательница и фантазерка, не так проста, как может показаться на первый взгляд. По воле судьбы детство Амели не было насыщено событиями, она росла практически в полном одиночестве. Так она стала скромной и наблюдательной девушкой с богатой фантазией. Амели порывиста, активна и при этом спокойна и мягка. Амели может долго смотреть на картину и сочинять историю каждого персонажа. Это позволяет ей подмечать мельчайшие детали. Она внимательно следит за окружающими и придумывает невероятные сценарии развития их жизней. Так продолжается до тех пор, пока однажды девушка не решается перейти к активным действиям.

Эль Вудс, «Блондинка в законе»

Эль Вудс — красавица и модница, руководитель студенческого женского клуба. Эль и ее парень Уорнер — самая популярная пара университета. Внезапно выясняется, что Уорнер считает свою девушку легкомысленной и мечтает жениться на действительно умной девушке из интеллигентной семьи. Это становится вызовом для Эль, она отправляется в Гарвард и находит там дело всей своей жизни. Героиня Риз Уизерспун — яркий пример того, что первое впечатление может быть обманчиво. Девушка с внешностью Барби вполне заслуженно поступила в Гарвард. Она честно готовилась к экзаменам, а до этого училась в престижном университете. Там Эль изучала мерчандайзинг, что является только плюсом при поступлении, так как юридические факультеты зачастую заинтересованы в студентах из других сфер. Эль казалась окружающим наивной и поверхностной, но на самом деле она была упорной студенткой, которая в итоге добилась успеха.



Рокси Харт, «Чикаго»

На первый взгляд, Рокси — обычная домохозяйка. Она замужем за механиком Эймосом, каждый вечер встречает его с работы и подает ужин. Однако, если присмотреться повнимательнее, то выясняется, что не такая уж эта дама и обычная. Она ведет тайную жизнь, встречается с симпатичным продавцом мебели, кончина которого приводит Рокси в тюрьму. Далее уровень тщеславия и цинизма девушки просто зашкаливает. Зритель просто диву дается такой метаморфозе, пока не вспоминает, как в самом начале картины Рокси смотрела выступление звезды чикагского театра Вэлмы Келли и мечтала оказаться на ее месте. Кажется, судьба девушки была определена с первых кадров.

Молли Солверсон, «Фарго»

Главная героиня 1-го сезона сериала «Фарго» — заместитель шерифа Молли Солверсон. Поначалу девушка просто помогает своему начальнику и внимательно наблюдает за происходящим из-за его спины. Однако дальше начинается трансформация, которая достигает апогея после гибели шерифа: Молли занимает место начальника и доводит расследование до его логического завершения, демонстрируя работоспособность, сообразительность и смелость. Это превращение неслучайно: Солверсон — потомственный полицейский. Во 2-м сезоне сериала, действие которого разворачивается в 1979 году, зритель знакомится с маленькой Молли — дочерью главного героя сезона полицейского Лу Солверсона.

Пегги Олсон, «Безумцы»

В 1-м сезоне сериала героиня Пегги появляется в офисе рекламного агентства в качестве секретарши. Скромная, прилежная и нескладная провинциалка. При этом с каждым новым сезоном девушка взбирается все выше и выше по карьерной лестнице. И к концу сериала Пегги уже заправляет отделом копирайтеров, она амбициозный босс. Такой профессиональный путь, увы, не стал подарком судьбы для Пегги: она много и упорно работала на результат, пока коллеги подшучивали над ней и не воспринимали ее, провинциальную простушку, всерьез.

Алекс Форрест, «Роковое влечение»

Воля случая сводит одинокую Алекс и женатого Дэна. Вместе они проводят полные романтики выходные. Для Дэна все могло бы закончиться хорошо, если бы не резкая перемена, произошедшая в Алекс, и ее нежелание становиться женщиной на один вечер. Девушка начинает шантажировать мужчину и всячески изводить его жену. Героиня Гленн Клоуз творит чудовищные вещи. От тактичной, легкой и веселой Алекс к финалу картины не остается и следа. И если бы в начале истории Дэн не был настолько увлечен собственными желаниями, то он бы заметил в своей знакомой легкую нервозность и некоторую надломленность и не стал бы обижать эту девушку.

Лора Палмер, «Твин Пикс»

Лора Палмер, старшеклассница, волонтер, самая популярная девушка в школе и любимица родителей, после своей гибели открывается жителям местечка Твин Пикс с неожиданной стороны. Девушка вела двойную жизнь, и ее секреты, о которых узнает агент Купер из тайного дневника Лоры, не просто удивляют — шокируют. Персонаж Лоры Палмер очень сложный и неоднозначный. Свет на ее трагическую судьбу проливает 3-й сезон сериала. Есть предположение, что Лора была задумана как ответ сил добра на рождение большого зла.

Джози Эймс, «Северная страна»

1975 год, Миннесота. Джози устраивается на работу на рудник, однако там ей приходится терпеть насмешки коллег-мужчин: из-за беременности в юном возрасте за Джози закрепилась репутация легкомысленной и доступной девушки. Замученная жизнью Джози собирает волю в кулак и подает в суд на предприятие. Таким образом от лица многих женщин она начинает борьбу за справедливость и счастливую жизнь. Внимательный зритель заметит параллель между жизнью Джози на руднике и в браке: муж угнетал ее, и девушка, с лихвой натерпевшись, сбежала от него с детьми. На этот раз борьба куда более масштабна, и Джози вновь проявляет решительность.

Кей Адамс, «Крестный отец»

В трилогии «Крестный отец» Дайан Китон исполнила роль жены Майкла Корлеоне — Кей. Молодые люди знакомятся в Дартмутском колледже, и юная Кей влюбляется в образованного и порядочного Майкла. Они чисты, молоды и счастливы. С течением времени происходит трансформация: Майкл превращается в циничного босса мафии, а Кей — в решительную и самостоятельную женщину. Она отказывается принимать новые принципы мужа и потому набирается сил и со скандалом уходит от него. Поведение, несвойственное привычной для зрителя роли жены итальянского мафиози. Законопослушная американка Кей уходит от Майкла, а ее новым мужем становится прокурор Дуглас Майкельсон.

Мэри Луиз Райт, «Большая маленькая ложь»

Героиня Мерил Стрип появляется во 2-м сезоне сериала. Милая на первый взгляд бабушка, мать Перри, приезжает в Монтерей, чтобы помочь с детьми его овдовевшей жене Селесте. Однако первое впечатление оказывается обманчивым. Мэри Луиз чувствует напряжение, царящее в круге подруг Селесты, и становится скрытым агрессором. Она отпускает ехидные комментарии в адрес героинь, грубит им и кричит. Мэри Луиз вносит в свое окружение отрицательную энергетику с одной лишь целью — отбелить репутацию собственного сына, погибшего в финале 1-го сезона. Подозрения заставляют Мэри Луиз действовать как мать-тигрица, сохраняя милую улыбку — в общем, вести себя так, как принято в обществе Монтерея.