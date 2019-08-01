10 героев, которых можно встретить в любом российском сериале (Вы знаете их, даже если давно не включали телевизор)

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Первый российский сериал «Мелочи жизни» вышел на экраны в 1992 году. Сложно посчитать, сколько подобных мелодрам было снято с тех пор. Но со временем в этом жанре устоялись определенные типы персонажей. И даже если вы не любитель отечественного кинопроизводства, вы все равно видели хотя бы одного из них.

AdMe.ru нарисовал типичных героев, без которых не могут обойтись наши телесериалы.

Дуня — скромная девушка из деревни

Добродушная и наивная девушка из российской глубинки. Как правило, сирота, воспитывается бабушкой. Идеально справляется с домашним хозяйством. Живет бедно, работает воспитательницей/ уборщицей/ дояркой — нужное подчеркнуть, а недостающее вписать. Мечтает о светлой и чистой любви.

Петя — друг детства и поклонник Дуни

Работящий сельский парень, трудится на заводе или в автосервисе. Любит выпить, но сильно не увлекается. Рос с Дуней в соседних домах, влюблен в нее с детства, но все никак не признается. Да и Дуняше, в общем-то, не сдался: он не в ее вкусе.

Витя — выпивающий дядя Пети

Очень редко можно встретить этого персонажа не подшофе. У дяди Вити есть совет на любой случай — от починки трактора до отношений с девушками. Радеет за Петю, знает о его влюбленности и всячески пытается помочь, но безрезультатно.

Федор Михалыч — одинокий и очень богатый мужчина

Богатый, добрый, щедрый — настоящий мужчина мечты. Недавно развелся. Дуня обычно либо работает в его фирме, либо занимается с его ребенком. Иногда Федор Михалыч строг и холоден, но это проходит. Со временем отношения перерастают в симпатию, ведь им так легко друг с другом.

Анжела — бывшая стерва-жена Федора Михалыча

Отсудила у Федора круглую сумму при разводе, поэтому живет богато. Неохотно, но разрешает ему видеться с сыном. Подозревает, что между ним и Дуней что-то есть. Бывшего мужа не любит, но из вредности уступать не хочет, поэтому частенько ставит бедной девушке палки в колеса.

Баба Маша — милая бабушка главной героини

Сердобольная и милая старушка. Любит пить чай и готовить пирожки. С детства в одиночку воспитывает Дуню. Очень волнуется за ее судьбу, от чего часто хватается за сердце. Дуня за бабушку переживает не меньше, чем успешно пользуются ее неприятели. Может попасть в больницу (а то и хуже!) в кульминационный момент для драматизма.

Алешенька — идеальный сын Федора Михалыча

Персонаж для умиления зрителей. Идеально послушный ребенок с ясными глазами. Любит проводить время с Дуней, а она — с ним. Периодически с невинным взглядом спрашивает папу, почему он на той не женится? Дуня в этот момент активно краснеет.

Сережа — честный участковый

Честный полицейский, который не берет взяток и всегда приходит на помощь. Сережу знает все село, его уважают даже местные бандиты. В основном он разгоняет по мелочи ссорящихся граждан, снимает кошек с дерева и провожает пьяного дядю Витю до дома. Но судьба подкинет Сереже настоящее, сложное дело.

Бандиты

Ну какой же российский сериал без бандитов. Любители черных «геликов» и цепей «Арго» «крышуют» все торговые точки в этой и соседних деревнях. Таким ребятам палец в рот не клади. Сотрудничают с бывшей стервой-женой, за хорошую плату соглашаются подпортить жизнь Дуняше.

Изольда — строгая мама Федора Михалыча

Интеллигентная женщина в возрасте. Лучше знает, что ее Федору нужно для счастья. К главной героине относится надменно, считает, что та зря вьется вокруг ее сына, но в конце концов понимает, что Дуня — хорошая девушка, и они ладят.

Чем все закончится

Зрителей, конечно же, ждет счастливый финал. Участковый выяснит, что Анжела сотрудничает с бандитами. Он получит повышение, а она — по заслугам. У Пети с Федором Михалычем будет перепалка, в ходе которой выяснится, что Дуня любит Федора, а он — ее. Петя, прости. Герои сыграют свадьбу, Дуня вскоре забеременеет. Они будут жить долго, счастливо и никогда не расстанутся.

Какими персонажами вы бы дополнили этот список?