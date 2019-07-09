10 героев фильмов, которых сыграли разные актеры (Но мы этого не заметили)

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У многих актеров, особенно у тех, кто задействован в боевиках, есть дублеры. Но случается и так, что человек не может продолжать съемки по каким-то причинам. В таких ситуациях съемочной команде приходится не только призывать на помощь грим и визуальные эффекты, но и менять исполнителя роли.

Просматривая наши любимые фильмы и сериалы, мы в AdMe.ru открыли для себя 10 случаев, когда замена актеров осталась незамеченной (на первый взгляд), и не можем не поделиться этими фактами с вами.

Лаванда Браун (Кэтлин Коли, Дженнифер Смит и Джесси Кейв) — «Гарри Поттер»

Лаванда Браун — однокурсница Гарри Поттера. Наиболее полно ее персонаж проявил себя в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка», где Лаванда, которую сыграла Джесси Кейв, встречалась с Роном Уизли. Лаванда появлялась и в других частях поттерианы, но ее роль была эпизодической. Во 2-й части, «Гарри Поттер и тайная комната», ее сыграла Кэтлин Коли, а в 3-й, «Гарри Поттер и узник Азкабана», — Дженнифер Смит.

Индиана Джонс (Харрисон Форд и Вик Армстронг) — «Индиана Джонс и Храм судьбы»

Во время съемок сцены драки с ассасином в фильме «Индиана Джонс и Храм судьбы» Харрисон Форд повредил спину. Он был вынужден лететь в Лос-Анджелес на операцию. Стивена Спилберга и съемочную команду выручил Вик Армстронг — постоянный дублер Форда в этой франшизе. Внешностью и движениями Армстронг был настолько похож на Форда, что съемочная команда постоянно их путала. Большинство сцен с драками и погонями сняли с дублером, а Харрисон Форд был показан только на крупных планах, которые сделали позже.

Тайлер Уинклвосс (Арми Хаммер и Джошуа Пенс) — «Социальная сеть»

Если в фильме есть персонажи-близнецы, чаще всего их играют настоящие близнецы либо один актер. Ни тот, ни другой вариант не подошел Дэвиду Финчеру для съемок фильма «Социальная сеть». Поэтому на роли братьев Кэмерона и Тайлера он взял непохожих Арми Хаммера и Джошуа Пенса. Наиболее близким по внешности к братьям оказался Хаммер. Он сыграл Кэмерона, а Тайлера изобразил Пенс. Команда по визуальным эффектам наложила CG-модель лица Хаммера, который произнес реплики Тайлера, на лицо Пенса. Так получили двух близнецов.

Джордж МакФлай (Криспин Гловер и Джеффри Вайсман) — «Назад в будущее — 2»

Роль Джорджа МакФлая, отца Марти, которую он сыграл в 1-й части фильма «Назад в будущее», принесла Криспину Гловеру большую популярность. Когда его пригласили сняться в продолжении, актер потребовал такой же гонорар, как у Майкла Джея Фокса. Он получил отказ, поэтому решил не участвовать в съемках. Вместо него Джорджа МакФлая сыграл Джеффри Вайсман, фактически загримированный под Гловера и спародировавший его. Режиссер Роберт Земекис старался снять фильм таким образом, чтобы зрители не заметили подмены. Он урезал сценарий, использовал архивные материалы и прибегал к уловкам (например, Джордж МакФлай висит вниз головой в сцене появления в будущем). Когда фильм вышел, Криспин Гловер подал в суд и получил компенсацию, примерно эквивалентную тому гонорару, который он запрашивал. После этого Гильдией актеров были приняты новые правила об использовании материалов с участием киноартистов.

Хагрид (Робби Колтрейн и Мартин Бэйфилд) — «Гарри Поттер»

Робби Колтрейн, который снимался в роли Хагрида, по меркам великанов не очень высокий. Его рост составляет «всего» 1,85 м. Поэтому в сценах, где нужно возвышаться над другими героями, его заменял дублер Мартин Бэйфилд, рост которого 2,1 м. Для Бэйфилда изготовили маску, которая полностью имитировала голову великана. На съемках ему приходилось тяжело: костюм много весил, а внутри было жарко. Маску сделали охлаждаемой, а чтобы актер чувствовал себя комфортнее, под костюм надевался специальный жилет, внутри которого по трубкам текла ледяная вода. Так как костюм был огромным, для Мартина Бэйфилда соорудили специальное большое кресло, размер которого превышал габариты режиссерского.

Фандрал (Джошуа Даллас и Закари Ливай) — киновселенная Marvel

В фильме «Тор» в роли Фандрала должен был сниматься Закари Ливай. Но так как в то время он был занят в сериале «Чак», вместо него пригласили Джошуа Далласа. К моменту начала работы над лентой «Тор-2: Царство тьмы» Даллас стал звездой сериала «Однажды в сказке» и уже не смог принять участие в съемках сиквела. Фандрала сыграл Ливай, как и в продолжении фильма «Тор: Рагнарек».

Мэнди Милкович (Джейн Леви и Эмма Гринвелл) — «Бесстыжие»

В 1-м сезоне сериала «Бесстыжие» в роли Мэнди Милкович снималась Джейн Леви. Она появилась в 5 эпизодах. После того как актриса получила главную роль в ситкоме «Пригород», она покинула проект. На съемочной площадке Леви сменила Эмма Гринвелл, которая играла роль Мэнди на протяжении остальных сезонов.

Волан-де-Морт (6 актеров) — «Гарри Поттер»

Во всех частях «Гарри Поттера» в общей сложности в роли лорда Волан-де-Морта снялись 6 актеров. Впервые злодея увидели в 1-м фильме. Ричард Бреммер сыграл воспоминание Хагрида, а Харт Иэн изображал лицо на затылке профессора Квиррелла. Рэйфу Файнсу досталась роль восставшего лорда с конца 4-й части. Лицо Волан-де-Морта в его исполнении является наиболее узнаваемым. Бреммер не расстроился из-за того, что ему в дальнейшем не предложили эту роль, и был рад, что на съемочной площадке его сменил хороший друг Рэйф Файнс.

Виктор Беннет (Энтони Денисон и Джеймс Рид) — «Зачарованные»

В одной из серий 1-го сезона «Зачарованных» сестры встретили своего отца, который 20 лет назад оставил их после развода и смерти бывшей жены. В роли Виктора Беннета тогда снялся Энтони Денисон. Во всех следующих сериях папу ведьм сыграл актер Джеймс Рид. И если при первом появлении его герой был неоднозначен, то затем показал себя порядочным отцом.

Рэйчел (Дженнифер Энистон и неизвестная девушка) — «Друзья»

Поклонники сериала «Друзья» заметили, что во фрагменте одной из серий 9-го сезона роль Рэйчел была исполнена не Дженнифер Энистон. Самые внимательные обнаружили следующее: во время рассказа Джоуи, как он сходил на прослушивание, с ним рядом стоит не Энистон, а очень похожая на нее девушка: такая же прическа и даже ямочка на щеке, но на ней другая одежда. Однако кадр быстро меняется, и мы снова видим Энистон.