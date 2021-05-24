10 финалов известных фильмов (и одного мультфильма), которые подарили зрителям лишь разочарование

Обидно, когда после просмотра фильма остается не приятное послевкусие, а нотка горечи. Конечно, многим зрителям хочется, чтобы после пережитых во время показа картины эмоций в душе сохранилось приятное впечатление от увиденного. Но, к сожалению, все мы порой сталкиваемся с фильмами, которые оставляют лишь чувство разочарования. И особенно обидно, если во время просмотра лента кажется нам шикарной, но все портят последние кадры.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, финалы каких картин оказались для многих зрителей и критиков неприятным сюрпризом. А в конце ваш ждет бонус, который докажет, что иногда и мультфильм может закончиться весьма неожиданно.

1. Ла-Ла Ленд

Отличный музыкально-романтический фильм от Дэмьена Шазелла не зря получил 14 номинаций на премию «Оскар». В нем шикарно все, кроме концовки. Зрители следили за развитием отношений Мии и Себастьяна, переживали за них, герои вместе пели, танцевали, влюбились друг в друга, и в конце концов каждый из них добился своей мечты. Но в финале фильма оказалось, что они так и не стали парой и им не суждено быть вместе. То есть каждый смог достичь своей цели, только пожертвовав настоящим чувством. Этот факт вызывает у зрителей довольно неприятное ощущение. На данный момент для меня концовка фильма «Ла-Ла Ленд» является самой худшей. Да, я хочу «счастливый конец». Или, по крайней мере, увидеть предпосылки для грядущего «плохого» финала. В конце концов, это была любовная история и ничто не предвещало беды. Мне очень понравился весь фильм... до его концовки. © Shelby Anguiano / Quora

2. Титаник

В свое время эта картина стала настоящим прорывом в киноиндустрии. Она была выдвинута на премию «Оскар» в 14 номинациях и в итоге завоевала 11 из них, став в том числе лучшим фильмом 1997 года. Зрители с замиранием сердца наблюдали за историй любви Роуз и Джека, а когда их роман закончился трагедией, никто не мог сдержать слез. Однако со временем у многих стали появляться вопросы относительно финала. Если влюбленные каким-то чудом смогли выбраться с тонущего «Титаника» и Джек сумел найти для Роуз кусок деревянной двери, чтобы она смогла на него взобраться, неужели они не могли спастись вместе? Да, режиссер Джеймс Кэмерон объяснял, что таков был художественный замысел, но поклонников этот ответ не удовлетворил. В конце концов, герои могли лежать на спасительной двери по очереди. Что мне не нравится в финале, так это то, что Джек мог тоже залезть на дверь, спасти себя и жить долго и счастливо с Роуз. Почему он этого не сделал? Объяснение Джеймса Кэмерона неудовлетворительное. Глупо и бессмысленно. © George Ramos / Quora

3. Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2

История о приключениях Гарри Поттера и его друзей шла на экранах 10 лет, многие зрители буквально выросли на этих фильмах. Конечно, все ждали эпического финала, где добро победит зло. Да, нам показали яркую битву за Хогвартс, но все же многих фанатов разочаровало окончание всей истории. Кто-то посчитал, что финал вышел несколько скомканным, ведь в нем была пропущена финальная речь Гарри. К тому же некоторые фанаты оказались недовольны тем, как была показана гибель Волан-де-Морта. В фильме он эффектно рассыпается на кусочки и превращается в пепел, как будто он и в самом деле был сверхъестественным созданием. А в книге он погибает как самый обычный человек, оставляя после себя лишь бренное тело. Тем самым Джоан Роулинг хотела подчеркнуть его человеческую сущность. Финал «Даров Смерти» меня разочаровал. Никакой речи Гарри в конце! Ради бога, вся суть этой истории сводится к его речи и тому, почему Волан-де-Морту было суждено потерпеть неудачу с самого первого дня, а они просто решили пропустить ее! Так глупо! © Omikron / Reddit

Моя любимая часть битвы — безжизненное тело Волан-де-Морта, брошенное в кучу вместе со всеми. Он не особенный. Он просто парень, который жаждал власти. Он не какое-то сверхъестественное существо. Но по какой-то причине создатели фильма решили, что лучше превратить его в пепел. © AlexHeyNa / Reddit

4. Война миров

Этот научно-фантастический фильм Стивена Спилберга был снят по одноименному роману Герберта Уэллса и, конечно, привлек к себе много внимания. Несмотря на яркие актерские работы и захватывающий сюжет, финал картины пришелся по вкусу далеко не всем. Так, большую часть фильма казалось, что на этот раз жители Земли проиграют инопланетянам, захватившим их мир. Это было ново и необычно. Однако потом пришельцы начинают умирать по неочевидным причинам. Затем закадровый голос Моргана Фримена объясняет, что инопланетяне не могут жить на Земле из-за бактерий и микробов. Довольно странный сюжетный поворот. Но основная претензия заключается даже не в этом, а в том, что многим зрителям показалось неправдоподобным, что, несмотря на все жуткие разрушения и катастрофические последствия вторжения пришельцев, все главные герои не просто остались живы, но и смогли успешно воссоединиться со своими семьями. Я не читал книгу, на которой основан фильм, но финал, последовавший за 116 минутами инопланетного вторжения, террора и разрушения, в конце концов заставил меня почувствовать себя обманутым. Это было похоже на оскорбление интеллекта зрителей. © Bobby Susanto / Quora

5. Помни меня

Если вы смотрели эту драму с Робертом Паттинсоном и Пирсом Броснаном, то вы наверняка запомнили ее душераздирающий финал. Однако не всем понравился такой сюжетный поворот. Дело в том, что изначально зрителю была показана история взросления и становления главного героя Тайлера. На протяжении всего фильма он старается отпустить свое прошлое, справиться с потерей брата, найти общий язык с отцом и обрести настоящую любовь. И как только все более-менее становится на свои места, Тайлер оказывается в роскошном офисе своего отца и смотрит из окна. Камера отъезжает, и зрители понимают, что герой находится внутри одной из башен-близнецов. То есть показанные на экране события происходили 11 сентября 2001 года. Кто-то счел такое окончание слишком жестоким, поскольку оно вызвало у многих зрителей невыносимую боль, а кто-то посчитал это запрещенным приемом. Совершенно бессмысленное дополнение, использующее катастрофу, чтобы подергать публику за струны сердца. Дешевый прием. © Edward Rogan / Quora

6. Исчезнувшая

Этот триллер по одноименному роману Гиллиан Флинн был долгожданной премьерой. Во-первых, его снял Дэвид Финчер. Во-вторых, в главных ролях снялись такие звезды, как Бен Аффлек и Розамунд Пайк. Фильм получился действительно захватывающим, и многие с замиранием сердца следили за тем, как ловко всех водит за нос Эми, главная героиня, которая сама же инсценировала свое исчезновение, подставив мужа. Кроме того, потом она совершает преступление. Естественно, зрители ждали, что в финале правда восторжествует и злодейка получит по заслугам. Каково же было всеобщее разочарование, когда стало ясно, что в конце концов Эми избежала наказания. Я очень разочарован финалом. На протяжении всего фильма я надеялся, что Эми придется заплатить за свои поступки, но, увы, это не так. Возможно, во всем виновата книга, но в конечном итоге я расстроился. © TheCosmicSerpent / Reddit

7. Чудо-женщина

Этот супергеройский фильм, несомненно, получился очень зрелищным и в полной мере раскрыл талант актрисы Галь Гадот. Однако есть мнение, что финал истории немного не соответствовал общему тону картины. Речь идет о финальной битве между легендарной амазонкой Дианой и Аресом. Несмотря на то, что это фантастический фильм, а Диана — превосходная воительница, некоторым зрителям показалось, что ее неуязвимость во время боя выглядела неправдоподобно. Меня разозлил момент, когда Диана выбежала из траншеи и град пуль был нацелен на нее, но ни один снаряд ее не задел и ни одна пуля не попала даже в ее ноги, хотя стреляли совсем рядом. © Rocky Curiel / Quora

8. Люси

В основе этого фантастического боевика от Люка Бессона лежит миф о том, что человек использует лишь 10 % своего мозга. И однажды главная героиня картины Люси благодаря случайному стечению обстоятельств сумела добиться 100%-ной работоспособности мозга. Однако вместо того, чтобы начать демонстрировать какие-то сверхспособности, разгадать тайны Вселенной или изобрести лекарства от многих болезней, она просто исчезает. Или превращается в суперкомпьютер. Все, что знает зритель, — это то, что голос Люси говорит из смартфона, что она теперь «везде». Конечно, такой финал нельзя было предугадать. Я разрываюсь между картинами «Люси» и «Интерстеллар». Сам факт того, что главная героиня раскрыла потенциал своего мозга до такой степени, что ее тело стало единым целым со всем, просто ужасен. С другой стороны, мне очень нравился «Интерстеллар», пока в конце он не превратился в сумасшедший научно-фантастический фильм. © Michael Cheramie / Quora

9. Вики Кристина Барселона

Пожалуй, это один из самых популярных фильмов Вуди Аллена. В самом начале истории, которая разворачивается на фоне великолепных пейзажей, мы видим нескольких очень красивых людей, которые вступают в сложные и яркие отношения. По ходу повествования им придется отвечать на непростые вопросы относительно верности, брака, решать проблемы, связанные с самоидентификацией, и преодолевать экзистенциальный кризис. Однако 96 минут спустя, к моменту окончания фильма, зрителям становится ясно, что ни один герой не эволюционировал и ничья жизнь не изменилась к лучшему. Все осталось на месте: распавшийся брак, скучные отношения и кризис. Отсутствие развития персонажей сильно тянет картину вниз, что довольно печально, потому что ее необычный сюжет имел реальный потенциал для действительно захватывающего фильма. © Aline G. Damas / Tha Harvard Crimson

10. Малефисента

Все мы с детства знаем легендарную историю о Спящей красавице, которая спала много-много лет, ожидая, когда придет ее настоящая любовь и разрушит сонное проклятие. На этой красивой сказке воспитывалось не одно поколение, пока студия Disney не решила снять альтернативную версию. В ней одним из главных персонажей становится фея Малефисента, которую мы всегда знали как главную злодейку, наславшую проклятие на принцессу Аврору. В финале фильма именно Малефисента будит Аврору поцелуем в щеку. Конечно, альтернативная концовка получилась очень оригинальной, но она совсем не соответствует сказке.

Бонус: Шрек

«Шрек» стал первым полнометражным мультфильмом в истории, который получил премию «Оскар» как лучший анимационный фильм. И правда, история об огромном добродушном огре, который живет в одиночестве на болотах, вышла весьма красочной и запоминающейся. Зрители с удовольствием наблюдали за приключениями Шрека и особенно переживали за то, как сложится романтическая линия картины. Многие полагали, что в конечном итоге Шрек превратится в принца, но, увы, все вышло наоборот, и в финале возлюбленная Шрека Фиона превратилась в зеленого огра. Не совсем сказочный конец истории. Первым фильмом с разочаровывающим финалом, который мне пришел в голову, оказался «Шрек». Мысль о том, что прекрасной принцессе пришлось превратиться в огра, чтобы выйти замуж за Шрека, раздражала и раздражает меня. Это разрушило все хорошее впечатление от фильма. Какой-то неправильный посыл. © Shin-Ang Byeol / Quora