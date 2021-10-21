10 фильмов, за съемки в которых одним ребятам отвалили кучу денег, а другим дали сколько не жалко

Гонорары актеров и актрис зависят от множества факторов: популярности, опыта, наград и количества пунктов в фильмографии. Чем внушительнее этот список, тем выше зарплата. Поэтому нередки случаи, когда звезды, играющие второстепенных персонажей, получают за свою работу намного больше, чем исполнители главных ролей, только из-за наличия регалий.

Мы в AdMe.ru были ошарашены тем, насколько огромной может быть разница между гонорарами актеров одного и того же фильма. Расскажем вам о случаях, когда одни исполнители получили за свои роли целое состояние, а другие по сравнению с ними — сущие копейки.

Крис Хемсворт и Энтони Хопкинс, «Тор»

Первый сольный фильм о могучем громовержце Торе собрал в прокате $ 449,3 млн, заняв 15-ю строчку в рейтинге самых кассовых кинолент 2011 года. Отца главного героя сыграл Энтони Хопкинс — легенда Голливуда. Специально для этого проекта он вдвое снизил свой привычный гонорар, согласившись на сумму $ 10 млн. Но, даже несмотря на это, Хопкинс оказался самым высокооплачиваемым актером на площадке. А вот исполнителю главной роли Крису Хемсворту, тогда еще восходящей звезде, пришлось довольствоваться смехотворной по голливудским меркам суммой в $ 150 тыс.

Джиллиан Андерсон и Дэвид Духовны, «Секретные материалы»

Сериал «Секретные материалы» принес исполнителям главных ролей Джиллиан Андерсон и Дэвиду Духовны мировую славу. На экране пара изображала равноценных партнеров, в жизни же Джиллиан пришлось изрядно побороться за свои права. Вплоть до 4-го сезона актрисе платили вдвое меньше, чем ее экранному коллеге. Женщине понадобилось 3 года, чтобы добиться равной оплаты труда.

Люси Лью, Дрю Бэрримор, Кэмерон Диас, «Ангелы Чарли»

Основанный на одноименном сериале 70-х годов фильм «Ангелы Чарли» стал одной из наиболее кассовых кинолент 2000 года, собрав в прокате $ 274,1 млн. Трио Диас, Бэрримор и Лью настолько понравилось зрителям, что спустя 3 года сняли сиквел картины. Экранное время между актрисами было распределено почти поровну, но они получили разные гонорары. Кэмерон заплатили $ 12 млн, Дрю ушла с $ 9 млн, а Люси дали меньше всех — всего 1 млн.

Анджелина Джоли и Брэд Питт, «Мистер и миссис Смит»

Фильм «Мистер и миссис Смит» стал отправной точкой в отношениях Брэда Питта и Анджелины Джоли. Как известно, именно на съемках картины между актерами разгорелся бурный роман. Не помешала этому даже значительная разница в гонорарах. После выхода картины Питт увеличил финансовое состояние на $ 20 млн, а вот Джоли получила за свою работу вдвое меньше будущего супруга.

Миа Васиковска и Джонни Депп, «Алиса в Стране чудес»

Миа Васиковска является одной из самых кассовых актрис Голливуда. Фильмы с ее участием в совокупности собрали $ 1,03 млрд. Но при этом девушка получает небольшие гонорары — в среднем $ 250 тыс. за фильм. Не стала исключением и лента «Алиса в Стране чудес»: благодаря ей Миа пополнила свой кошелек всего на четверть миллиона долларов. А вот Джонни Депп за исполнение роли Безумного Шляпника получил не менее безумную зарплату — $ 10 354 778.

Сэм Уортингтон, Зои Салдана и Сигурни Уивер, «Аватар»

Касса «Аватара» составила рекордные $ 2,787 млрд. Однако, несмотря на это, ведущим актерам фильма Сэму Уортингтону и Зои Салдане заплатили небольшие гонорары. Но на Сигурни Уивер, исполнившей роль доктора Грэйс Огустин, экономить не стали: актриса заработала $ 11 млн, хотя сыграла второстепенного персонажа.

Генри Кавилл и Эми Адамс, «Человек из стали»

Хотя точная цифра гонорара Генри Кавилла, который он получил за фильм «Человек из стали», не разглашается, можно предположить, что ему заплатили 6-значную сумму (в районе $ 300 тыс.): обычно столько дают актерам за их первые ведущие роли в супергеройских франшизах. Коллега Кавилла Эми Адамс за съемки в той же ленте получила намного больше. На тот момент в копилке актрисы имелось несколько номинаций на «Оскар», что наверняка было оценено продюсерами картины по достоинству.

Майкл Китон и Джек Николсон, «Бэтмен»

За роль Джокера в фильме «Бэтмен» Джеку Николсону предложили небольшую для актера его величины сумму — $ 6 млн. После переговоров он согласился урезать свой привычный гонорар (на тот момент $ 10 млн) в обмен на процент от кассовых сборов. В итоге картина принесла Николсону более $ 50 млн. Исполнителю главной роли Майклу Китону пришлось довольствоваться $ 5 млн. И это несмотря на то, что артист подарил кинематографу одного из лучших Бэтменов.

Джессика Честейн и Мэтт Деймон, «Марсианин»

«Марсианин» стал одним из самых обсуждаемых фильмов 2015 года, получив 7 номинаций на «Оскар». Не утихали разговоры и о гонорарах актеров. В прессе то и дело появлялись разные цифры, пока Джессика Честейн не поставила точку, сказав, что получила менее четверти заявленной ранее суммы. Путем несложных подсчетов можно сделать вывод: актрисе заплатили $ 1,75 млн. Ее партнер Мэтт Деймон предположительно заработал $ 15 млн.

Том Холланд и Роберт Дауни — младший, «Человек-паук: Возвращение домой»

Картина «Человек-паук: Возвращение домой» заработала в мировом прокате более $ 880 млн. 15 млн из этой суммы ушли на гонорар Роберту Дауни — младшему. Актер находился на экране около 15 минут, то есть за каждую минуту заработал по $ 1 млн. Звезда франшизы Том Холланд в буквальном смысле тащил на себе весь фильм, но получил базовый гонорар $ 500 тыс., а его итоговая зарплата вместе с бонусами составила $ 1,5 млн.