10 фильмов, за съемки в которых актерам заплатили несправедливо мало (а то и вообще ничего)

Порой звезды получают за съемки в кино, по меркам Голливуда, сущие копейки, а бывает, и вовсе ничего. И это при том, что на создание картин иногда тратятся миллионы долларов, а сборы могут перевалить за отметку в миллиард.

Мы в AdMe.ru разузнали несколько историй, когда актеров недооценили в финансовом плане. В бонусе расскажем, сколько получила девушка, озвучившая роль в мультфильме, который принес создателям больше миллиарда долларов.

Рейчел Вайс и Хью Джекман, «Фонтан»

Художественный фильм-притчу «Фонтан» Даррен Аронофски изначально представлял себе с Брэдом Питтом и Кейт Бланшетт в главных ролях, но этому не суждено было сбыться. Режиссер разругался с актером, как уверяют, по творческим вопросам, и проект приостановили. Создателям даже пришлось продать на аукционе реквизит и декорации, построенные в Австралии. Спустя время Аронофски все же вернулся к картине, но финансирование было уже вдвое меньше. Сыграть главную женскую роль он позвал Рэйчел Вайс, которая тогда была его невестой, а мужская роль досталась Хью Джекману. В описании фильма отмечается, что заплатили голливудским звездам по очень заниженной ставке.

Джордж Клуни, «Доброй ночи и удачи»

Джордж Клуни так горел идеей снять фильм «Доброй ночи и удачи», что ради его съемок заложил свой дом и согласился на заплату по $ 1 за свой сценарий, режиссуру и актерскую игру. Итого заработок голливудской звезды составил $ 3. Зато картина была 6 раз номинирована на «Оскар», получила 5 призов Венецианского кинофестиваля и много раз была отмечена премиями разных стран.

Патрисия Аркетт, «Отрочество»

За свою оскароносную роль в фильме «Отрочество» Патрисия Аркетт получила такой маленький гонорар, что, по словам актрисы, выгульщик ее собак получает больше. И это при том, что съемки проекта продолжались больше 10 лет.

Джон Кэнди, «Один дома»

Миллионам зрителей по всему миру Джон Кэнди запомнился по роли музыканта, который помог матери Кевина добраться домой. Речь о комедии «Один дома». По словам режиссера Криса Коламбуса, актер проработал на съемочной площадке всего 1 день и большая часть его игры была чистой импровизацией. За эту работу Кэнди заплатили $ 414. И это при том, что на создание фильма было потрачено $ 18 млн, а сам он стал одной из самых кассовых новогодних картин во всем мире.

Мэттью Макконахи, «Далласский клуб покупателей»

Мэттью Макконахи долгое время был известен как актер, игравший в основном в комедиях и мелодрамах. В какой-то момент это ему надоело, и он решил попробовать себя в серьезном амплуа. За роль ВИЧ-инфицированного Рона Вудруфа голливудская звезда получила менее $ 200 тыс., хотя незадолго до этого актеру поступали предложения с гонорарами до $ 15 млн, и он отказался от них. Участие в этом проекте дало Макконахи больше: он получил международное признание и заветный «Оскар».

Джеймс Хаусон, «Грозовой перевал»

Для звезды последней киноверсии фильма «Грозовой перевал» Джеймса Хаусона это была первая большая работа в кино. За нее он получил менее £ 8 000 и много положительных отзывов критиков.

Адам Левин, «Хоть раз в жизни»

Фронтмен группы Maroon 5 так прилично зарабатывает в качестве музыканта и наставника проекта The Voice, что сняться в понравившемся кино он может позволить себе совершенно бесплатно. Так, по данным таблоидов, его заплата в американском «Голосе» составляла $ 14 млн за сезон. А вот в проекте «Хоть раз в жизни» Адам принял участие безвозмездно. К слову, это не первая роль музыканта в кино: в 2012 году он появился в одном из эпизодов «Американской истории ужасов».

Натали Портман, «Больше чем секс»

Оскароносная актриса Натали Портман публично высказывалась о несправедливом начислении заработных плат мужчинам и женщинам в Голливуде. К примеру, за роль в мелодраме «Больше чем секс» девушке заплатили в 3 раза меньше, чем ее напарнику по съемочной площадке Эштону Кутчеру.

Аманда Сейфрид

Актриса Аманда Сейфрид в одном из интервью рассказала, что однажды узнала о колоссальном неравенстве в зарплатах на съемках: за роль в одном из фильмов ей платили 10 % от заработной платы ее партнера по фильму. О каком конкретно кино идет речь, актриса не уточняет.

Дженнифер Лоуренс, «Афера по-американски»

За участие в криминальной комедии Дэвида Расселла Дженнифер Лоуренс получила 7 % из $ 251 млн прибыли картины. Однако несправедливость распределения заработных плат открылась, когда в сеть утекли электронные письма Sony Pictures. Из них стало известно, что женщинам, сыгравшим в фильме главные роли, заплатили меньше, чем их коллегам-мужчинам (7 и 9 % от сборов соответственно). Создатели картины подверглись критике за неравные выплаты актерскому составу, и им пришлось оправдываться в СМИ.

Бонус: Спенсер Лэйси Ганус, «Холодное сердце»

15-летняя девушка, подарившая свой голос маленькой Эльзе в мультфильме «Холодное сердце», изначально получила за свою работу всего $ 926 за 1 съемочный день. Зарплата кажется мизерной на фоне сборов анимационной картины — около $ 1,3 млрд по всему миру. Однако потом создатели анимационного фильма все же доплатили актрисе некоторую сумму. К тому же, как сообщается, Disney рассматривал ее кандидатуру для дальнейшей совместной работы.