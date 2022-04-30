10 случаев, когда костюмы в фильмах были красноречивее диалогов

Работа художника по костюмам привлекает к себе очень много внимания. Иногда наряды из кино или сериалов приобретают статус культовых, как было, например, с зеленым платьем Киры Найтли в «Искуплении». А подробным разборам гардероба стильных и дерзких героинь «Секса в большом городе», «Эйфории» или «Эмили в Париже» посвящены целые статьи.

Мы в AdMe.ru обожаем разглядывать наряды персонажей фильмов и сериалов. Тщательно продуманные костюмы могут рассказать не только об эпохе, положении, но и о тонкостях характера героев, которые их носят.

И просто так

В продолжении «Секса в большом городе» Кэрри сохранила свою любовь к юбкам-пачкам и туфлям Manolo Blahnik. Кроме того, в кадре то и дело появляются предметы гардероба героини, знакомые нам еще по старому сериалу. Это позволило художнице по костюмам выстроить связь между прошлым Кэрри и ее будущим. В финале 6-го сезона Кэрри накидывала поверх платья Versace пиджак Мистера Бига, воссоединяясь в Париже с мужчиной своей мечты. В финале «И просто так», забрав личные вещи Мистера Бига из хранилища, она набрасывает на свое вечернее платье такой же пиджак. Тем самым подводя черту под всем, что произошло, и отпуская мужчину своей мечты навсегда.

Власть пса

Дизайн костюмов оскароносного фильма сочетает в себе гламур и суровый быт Дикого Запада. Каждый герой своими нарядами намекает зрителю на то, каким он хочет казаться в глазах других. Персонаж Кирстен Данст в своих женственных нарядах — самый нелепый на фоне остальных героев фильма. К тому времени, как Роуз прибывает на ранчо, ее костюм становится лучше и богаче, что отражает ее новый статус. Джордж Бербэнк всегда одет с иголочки, что должно напоминать другим о его знатном происхождении, в то время как Фил намеренно прячет свое происхождение и престижное образование под слоями грязной поношенной одежды, притворяясь суровым ковбоем.

Спенсер

Некоторые вещи занимали особое место в гардеробе Дианы. Их использовали в сценах фильма, когда принцесса чувствует себя уязвимой и ей нужна поддержка. Так, красное твидовое пальто, надетое Дианой в церковь на Рождество, словно становится ее оберегом, дарит ей силу и защищает от папарацци. В фильме вообще часто используется красный цвет, чтобы расставить акценты на вещах, особенно важных для Дианы, и провести четкую границу между Спенсерами и Виндзорами.

Прошлой ночью в Сохо

По словам художницы по костюмам, трансформация нарядов Сэнди заключалась в том, что она была более сдержанной, более утонченной в начале фильма, а затем падала все ниже и ниже. Поэтому черное кружевное платье с блестками, в котором героиня Ани Тейлор-Джой проходила прослушивание, символизировало ее надежду на будущее в окружении изысканных и элегантных вещей. А красное короткое платье с большим бантом на спине и декольте — словно крик о помощи. Оно подводит черту перед окончательным падением героини и ее прощанием с мечтой о сцене.

Лакричная пицца

Солнечный фильм Пола Томаса Андерсона — гимн юности, лету и первой любви. Поэтому по требованию режиссера молодые актеры не пользовались никакой косметикой, а чтобы костюмы выглядели на экране более поношенными, забирали их домой после съемочного дня. Главные герои — не из богатых семей, поэтому они носят те вещи, которые можно было купить в торговых центрах или заказать по каталогу. Но в их одежде есть изюминка. Например, надпись на футболке Аланы «You’ve come a long way baby» («Ты проделала долгий путь, детка») настолько мелкая, что ее невозможно прочитать. По замыслу режиссера, это должно было еще сильнее приковывать взгляд к героине. А белый костюм с розовой рубашкой, который Гэри надел на открытие пейнтбольного клуба, — это отсылка к образу Роберта Де Ниро в фильме «Казино».

Эмили в Париже

Несмотря на то что главная героиня сериала живет и работает в Париже, в ее гардеробе не встретишь скучных белых блузок и синих джинсов. По словам стилиста, фишка Эмили в том, что она не стала типичной француженкой из пособия «Одеться как парижанка». Костюмы Эмили всегда были оригинальны, а во 2-м сезоне стали еще ярче и сложнее. Эмили — это личность, и ей плевать на любые ограничения ее свободы самовыражения. Она девушка с характером, и это отражается на ее манере одеваться.

Первый встречный

Поп-звезда Кэт Вальдез всегда оказывается в центре внимания, а любое событие ее жизни сразу же превращается в инфоповод. Громоздкое платье, по словам костюмера, стало визуальной метафорой свадьбы, которая перестала быть личным, сокровенным событием и превратилась в пышное мероприятие напоказ. Это лишило Кэт возможности видеть, за какого негодяя она выходит замуж. Вечером после сорванной свадьбы Кэт сидит в спальне в одиночестве — она как бы заперта в этом огромном платье-ловушке. Но после знакомства с Чарли стиль Кэт меняется, подчеркивая ее внутреннюю трансформацию. Она уже отдает предпочтение более спокойным цветам, а из блестящих вещей оставляет только украшения.

Круиз по джунглям

Лили в исполнении Эмили Блант носит штаны и шорты, хотя в то время, когда происходит действие фильма, это был нетипичный наряд для женщины. Таким выбором гардероба создатели картины хотели подчеркнуть, что их героиня — смелая и решительная женщина, опередившая свое время. Художник по костюмам, создавая удобную и практичную одежду для Лили, черпал вдохновение в снимках летчицы Амелии Эрхарт и других икон феминизма начала XX века.

Эйфория

Еще один сериал, который оказывает ощутимое влияние на тенденции моды сегодня. Хотя действие происходит в настоящем, персонажи словно ностальгируют по началу нулевых. У каждой героини свой стиль. Кэсси опирается на традиционные представления о том, что можно считать женственным. Она словно пытается подражать тем, кем она хотела бы быть, и ее одежда буквально кричит о желании быть любимой. Ру Беннет в важные моменты своей жизни надевает бордовую толстовку отца. Она эмоционально привязана к этой вещи: толстовка словно переносит ее в безопасный мир детства.

Убивая Еву

Героиня сериала Вилланель — девушка-хамелеон. Она одержима красивой одеждой и использует ее для маскировки, примеряя на себя разные роли и не раскрываясь до конца. Поэтому все ее образы не похожи друг на друга. Розовое пышное платье в комбинации с грубыми ботинками закрепило за Вилланель статус иконы стиля. Этот «детский» наряд, во-первых, отражает характер героини, которая часто ведет себя импульсивно, во-вторых, бросает вызов тем, кто пытается анализировать ее. Вместо балеток стилист обул Вилланель в ботинки, как бы подчеркнув: «Что бы вы обо мне ни подумали, вы будете неправы».