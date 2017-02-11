10 фильмов, в которых диалоги дороже любых спецэффектов

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Интересные, продуманные диалоги вкупе с блестящей актерской игрой сделают кассу даже не самой высокобюджетной картине. Поэтому мы в AdMe.ru решили собрать несколько отличных фильмов разных жанров, которые интересно и смотреть, и слушать.

Идеальные незнакомцы Perfetti sconosciuti

Семеро давнишних друзей собрались вместе за ужином и решили в шутку сыграть в игру: читать все входящие за вечер сообщения вслух, а звонки принимать на громкой связи. Тогда и начинается все самое интересное. Этот фильм подарит целый фонтан эмоций и заставит взглянуть совсем другими глазами и на окружающих, и на себя самого.

Кофе и сигареты Coffee and Cigarettes

Сюжет фильма прост: герои 11 новелл спорят, шутят, беседуют, философствуют и травят бесконечные байки, попивая кофе и покуривая сигареты. Отлично подобранные актеры, выверенность каждой детали и много-много размышлений, которые еще долго будет интересно переваривать.

Мирный воин Peaceful Warrior

Главный герой — талантливый гимнаст, у которого есть все: награды, друзья, девушки и сумасшедшие вечеринки. Но в какой-то момент все переворачивается с ног на голову, и тогда он понимает, как многому ему еще стоит научиться. Эта история-притча с отличными диалогами и яркими сценами учит одной потрясающе важной вещи: ценить каждый день, каждый миг жизни.

Телефонная будка Phone Booth

Главный герой попал в ловушку маньяка-снайпера: подняв трубку в телефонной будке, он не может прервать разговор под угрозой смерти. Как же выбраться из этой ужасной игры живым? Сценарий достаточно непредсказуем, и вся лента держит в постоянном напряжении — получилась отличная криминальная драма с философским подтекстом.

От заката до рассвета From Dusk Till Dawn

Два брата-грабителя, спасаясь от полицейских, берут в заложники священника и его детей, а потом прячутся в придорожном баре. Тут-то и начинается все самое интересное. Этот культовый фильм с гениальными диалогами и крутым сюжетом Роберт Родригез снял по сценарию Квентина Тарантино, а уж у него что ни фильм, то шикарные беседы в нем.

Четыре комнаты Four Rooms

Четыре новеллы, связанные одним героем — коридорным Тедом, который успевает побывать на шабаше ведьм, чуть было не погибнуть от ревнивого мужа, спастись от шаловливых детей бандита и принять участие в эксцентричном пари. Здесь есть место и шуткам, и красочным диалогам, и нетривиальным сюжетным поворотам — любителям черного юмора однозначно придется по вкусу.

Вам письмо You’ve Got Mail

Джо и Кэтлин познакомились в интернете, но даже не представляют, как выглядит каждый из них, — они пишут друг другу письма, изливая душу день за днем. Но вскоре они встречаются в жизни, не подозревая, что давно знакомы в виртуальной реальности. Очень уютное кино с хорошо прописанными героями, который доказывает, что среди романтических комедий есть множество достойных фильмов, оставляющих приятное послевкусие.

Кирпич Brick

Брендан молод, но далеко не так успешен, как того хотел бы. Однажды в его жизни появляется, а потом внезапно исчезает бывшая девушка — и тогда вместе со своим другом парень погружается в непростое расследование. Здесь есть все: интригующая завязка, хороший детективный сюжет, который держит в напряжении до самого конца, продуманные диалоги.

Зодиак Zodiac

Триллер-детектив про маньяка, основанный на реальных событиях, от самого Дэвида Финчера — это уже само по себе звучит интересно. Действие неспешно, в нем множество деталей, но постепенно сюжет становится все более увлекательным и интригующим. Любители лихо закрученных сюжетов, безусловно, оценят эту картину по достоинству.

Лучше не бывает As Good as It Gets

Мелвин — эксцентричный писатель со сложным характером, который ненавидит буквально всех. Но жизнь и привычный уклад начинают меняться, когда он знакомится с обаятельной официанткой Кэрол. Актерам удалось мастерски раскрыть своих персонажей, а каждый диалог приходится как раз к месту. Получилась незаурядная, смешная картина, которая о многом заставит задуматься после просмотра.