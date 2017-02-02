10 фильмов, в которых актеры любили друг друга по-настоящему

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AdMe.ru сделал подборку кинофильмов, в которых актеры не изображали романтические отношения, а были совершенно искренними.

Джильи Gigli, 2003

По сюжету киллерша и мужененавистница Рикш (Дженнифер Лопес) в один момент теряет голову от обаятельного парня по имени Ларри (Бен Аффлек). С этого момента жизнь девушки начинает играть новыми красками. Знала ли Дженнифер, соглашаясь на роль, что, как и ее героиня, по уши влюбится в этого высокого и стройного красавца? Факт остается фактом: на съемках между актерами завязались романтические отношения.

Вики Кристина Барселона Vicky Cristina Barcelona, 2008

© Mediapro

В фильме Пенелопа Крус и Хавьер Бардем сыграли довольно необычную семейную пару. Горячий испанский темперамент киногероев буквально фонтанировал страстями. Этот эмоциональный фейерверк шел от самой души и привел к тому, что между актерами возник бурный роман, впоследствии переросший в крепкий семейный союз.

Жестокие игры Cruel Intentions, 1999

То, что мы обычно называем химией любви, случилось с актерами Риз Уизерспун и Райаном Филиппом во время работы над картиной «Жестокие игры». Так что теперь во время просмотра этого фильма зрителям не приходится сомневаться в искренности героев.

Квартира L’appartement, 1996

© IMA Films

На съемках этого фильма зародилось чувство между тогда еще мало кому известной итальянкой Моникой Беллуччи и французским актером Венсаном Касселем, прослывшим неисправимым ловеласом. Так родилась пара, которая на протяжении еще многих лет оставалась одной из самых красивых в мировом кинематографе.

Ромовый дневник The Rum Diary, 2010

«Ромовый дневник» стал роковым в судьбе красавца и любимца многих женщин по всему миру — Джонни Деппа. А все потому, что он, как и его киногерой, потерял голову от белокурой Эмбер Хёрд. После съемок закоренелый холостяк сделал молодой актрисе предложение руки и сердца, которого в свое время от него так и не услышала Ванесса Паради, с которой Депп прожил 14 лет.

Шаг вперед Step Up, 2006

Многим из нас приятно пересматривать этот зажигательный фильм снова и снова. Не только потому, что после него так неудержимо хочется танцевать. Еще одна причина, по которой мы любим «Шаг вперед», — это влюбленные глаза Ченнинга Татума и Дженны Дуан, которыми нам так нравится любоваться. Сейчас актеры женаты и воспитывают маленькую дочь.

Дни грома Days of Thunder, 1990

Помните времена, когда в начале своей кинокарьеры Николь Кидман носила густую копну ослепительно рыжих кудряшек? Именно тогда на съемках фильма «Дни грома» ее встретил Том Круз. Встретил и не захотел больше отпускать. Экранный роман очень быстро перерос в реальный. В свое время актеры являлись одной из самых ярких пар Голливуда.

В этом фильме красавчику и любимцу женщин Джуду Лоу совсем не сложно было воплотить образ Казановы. Так же легко ему давались и любовные сцены с актрисой Сиенной Миллер. Все потому, что во время съемок между актерами завязался бурный роман, который развивался не менее стремительно, чем на экране.

Мистер и миссис Смит Mr. & Mrs. Smith, 2005

Стоит ли в данном случае что-то говорить? На фото всеми нами любимые Брэд Питт и Анджелина Джоли на съемках того самого судьбоносного фильма. Чем обернулся этот кинороман для обоих актеров, известно: 12 годами совместной жизни и рождением троих детей (и это еще не считая усыновленных!).

Новый Человек-паук The Amazing Spider-Man, 2012

Обаятельный «паучок» Эндрю Гарфилд, подобно своему герою, поймал в паутину очарования не только экранную подружку, но и саму актрису Эмму Стоун, исполняющую эту роль. Пара состоит в отношениях и по сей день.