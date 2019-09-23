10 фильмов ужасов, на съемочных площадках которых творилось нечто необъяснимое

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В комфортных условиях современного мира страх — вымирающая эмоция, которую мы пытаемся вызывать. И неудивительно, что, включая очередной ужастик, наблюдая за тревогой главного героя, мы порой ловим себя на мысли: «Не верю». Но атмосфера некоторых фильмов все же доводит нас до того градуса тревожности, когда хочется быстрее остановить просмотр и включить свет. И дело далеко не в блистательной игре актеров.

Мы в AdMe.ru не можем логически объяснить те ситуации, которые произошли на съемочных площадках этих «проклятых фильмов», поэтому предлагаем вам поделиться с нами своими версиями случившегося в комментариях.

10. Проклятие Аннабель (2014); Аннабель возвращается домой (2019)

Жуткие истории, произошедшие на съемках «Заклятия» (о которых мы писали ранее), видимо, не напугали создателей фильма, которые решились снять приквел. За основу фильма «Проклятие Аннабель» взята реальная история о реально существующей кукле. Несмотря на то что оригинальная кукла, одержимая бесом, находится в Оккультном музее Эда и Лорейн Уорренов, съемочной группе пришлось столкнуться с ее происками. Режиссер проекта Джон Леонетти натыкался на следы от когтей на пыльных окнах. Кстати, след полностью соответствовал когтистой лапе демона, прописанного в сценарии.

Позже, в одном из коридоров, актер Кристофер Шоу получил травму головы — на него упал огромный стеклянный светильник. Оказалось, что его герой должен был умереть именно при таких обстоятельствах и именно в том коридоре. Было принято решение переписать сценарий, чтобы жизни актера ничего не угрожало.

Во время съемок продолжения ужастика пугающие ситуации происходили с актрисой Маккенной Грейс, которая играла дочь Уорренов. Однажды утром она обнаружила на своем лбу царапины в формы треугольника. В другой день на съемочной площадке погас свет и включился тогда, когда кто-то в шутку спросил: «Аннабель, ты здесь?» В этот момент все увидели, что из носа Грейс идет кровь.

Кроме этого, в трейлере Грейс то и дело выключался свет, открывались двери, а однажды она увидела темный силуэт в одной из комнат на съемочной площадке.

Самое страшное произошло с девочкой во время съемок: когда в одной из сцен Грейс двигалась по коридору, она услышали три стука в дверь, но не остановилась, подумав, что ей показалось, тем более что камера снимала дальше. Стук повторился, и его отчетливо услышала и ее коллега по сцене Мэдисон Айсмен. Актрисы набрались смелости и решили открыть дверь — там в кресле-качалке сидела Аннабель. Приняв увиденное за злую шутку от товарищей по съемкам, они закрыли дверь и посмеялись, но услышав стук вновь и во второй раз заглянув в комнату, они не нашли куклу.

Кстати, чтобы запомнить атмосферу этих съемок, Грейс брала с собой фотоаппарат — снимала актеров и декорации. Но, что удивительно, ни одна из фотографий с Аннабель не вышла удачной: каждый раз кукла получалась засвеченной.

Несмотря на то что съемочная площадка закрывалась на ночь, скамья, что находилась в комнате артефактов, передвигалась из одного места в другое каждую ночь.

9. Астрал (2010)

Фильм об астральной начинке реальности стал новым глотком в мире хорроров и напугал не только зрителей, но и съемочную группу. Удивительно, но чертовщина происходила исключительно на одной площадке — в больнице. Когда актеры переодевались в подвале, где, по непонятной им причине, находились старые карточки пациентов, все резко почувствовали себя плохо. Им даже пришлось прервать съемки, потому что актеры не могли встать со своих мест.

В одной из палат больницы зуммер сигналил постоянно, хотя на этаже в это время не было ни единой души. В конечном итоге он напугал участников съемок так сильно, что они ходили проверять его группами, отказываясь делать это по одному.

8. Сумеречная зона (1983)

Бородатым ужастиком уже никого не напугать, но историей его создания — можно. Художественная лента, снятая по мотивам телесериала, стала одной из самых шокирующих вещей того времени — благодаря спецэффектам, леденящему кровь сценарию и игре актеров, только вот не все из них смогли выжить после съемок. Создавая натуралистичную сцену преследования главного героя, режиссер даже не думал, что она может обернуться трагедией. Из-за пиротехнических взрывов вертолет, который зависал над актерами, потерял управление и, отрубив голову Вику Морроу (главный герой фильма) лопастями, упал на двух актеров-детей. Все скончались мгновенно. По иронии судьбы, именно в этом эпизоде Морроу должен был пообещать детям, что позаботится об их безопасности.

Удивительно, но Вик увидел свою смерть во сне за год до происшествия. Он был настолько напуган этим видением, что застраховал свою жизнь на $ 5 млн.

Кстати, оказалось, что по ошибке идентичную трагедию нарисовал концепт-художник проекта.

7. Ребенок Розмари (1968)

Несмотря на отсутствие водопадов из крови, особо жестоких сцен и неожиданных скримеров, фильм вселяет глубокое чувство страха и неотвратимо зловещего конца. Возможно, чувства ужаса и безысходности так хорошо переданы актерами, потому что были неподдельными. Во время съемок фильма продюсер Уильям Касл получил письмо от анонима, где сообщалось, что он должен умереть от длительной и мучительной болезни. Вскоре Уильяму действительно стало плохо и понадобилась срочная операция.

Другой продюсер получил инсульт, когда ехал домой со съемок.

Композитору повезло меньше: неожиданно для всех он умер от гематомы головного мозга.

Весь актерский состав перенес сильное пищевое отравление.

Беременная жена режиссера картины Романа Полански стала жертвой безумной «Семьи» Чарльза Менсона.

6. Изгоняющий дьявола (1973)

Две премии «Оскар», четыре «Золотых глобуса», постоянные скандалы и сердечные приступы при просмотре ленты на большом экране — все это об «Изгоняющем дьявола», который до сих пор остается одним из лучших ужастиков современности. И конечно, мистика, которая окутала производство фильма, повлияла на его будущее. Пожар, который случился на съемках в Нью-Йорке, спалил абсолютно все декорации, кроме постели одержимой дьяволом девочки. После этого было принято решение приглашать на съемки священника.

Девять человек, которые были связаны со съемочным процессом, погибли при странных обстоятельствах.

В день премьеры молния попала в крест на крыше старинной церкви, которая находилась неподалеку от кинотеатра. Зрители и критики были уверены, что это не что иное, как зловещее послание темных сил.

5. Тайны старого отеля (2011)

Создатели решили, что декорации не заменят настоящих стен старого отеля, поэтому съемочной группе пришлось жить в «нехорошем» Yankee Pedlar Inn более двух недель. И работать им там было, мягко говоря, некомфортно. К счастью, директор проекта Ти Уэст не давал группе скатиться в отчаяние, напоминая, что на съемки выделено всего 17 дней. Двери в номера постоянно открывались и закрывались сами по себе.

Так же самостоятельно вели себя телевизоры, пугая съемочную команду до дрожи в коленках. Кстати, Уэст признался, что спал все это время с включенным светом.

Все члены творческой группы каждую ночь видели реалистичные кошмары и чувствовали чье-то присутствие.

Звезда ленты Сара Пакстон и вовсе просыпалась ночь за ночью от непреодолимого чувства, что за ней кто-то наблюдает.

4. Техасская резня бензопилой (1974)

Многие киноманы до сих пор считают, что культовый хоррор основан на реальных событиях, ведь абсолютно каждая сцена выглядит до жути реалистично. И это неудивительно: некоторые эпизоды были реальными, а не наигранными. Актриса Мэрилин Бёрнс порезала палец по-настоящему во время сцены обеда.

Ассистент на самом деле подвесил на крюк актрису, не рассчитав свои силы. Тот момент, когда крюк вонзается в плечо девушке, не постановка.

Несмотря на все те странности, что происходили на площадке, режиссер Тоуб Хупер уверял всех, что разговоры о проклятье его фильма — глупости. Но даже ему пришлось усомниться в этом, когда местная гадалка заявилась на площадку и сказала, что съемкам мешает мертвец. Оказывается, один из скелетов, фигурирующих в фильме, составляли настоящие человеческие останки.

3. Ужас Амитивилля (2005)

Легенда «Ужас Амитивилля» началась в тот момент, когда 23-летний Рональд Дефео спустил курок винтовки. Парень застрелил родителей, двух сестер, двух братьев и утверждал, что сделал это по велению голосов, которые на протяжении 28 дней требовали крови и убийства. Кстати, судебная экспертиза показала, что Рональд психически здоров. Дефео приговорили к 6 срокам по 25 лет. Семья Лац, которая переехала в злосчастный дом спустя год после убийства, покинула его через 28 дней, ссылаясь на необъяснимые вещи, что происходили с ними с первого же часа. К слову, Лац прославились на весь мир и заработали не один миллион, рассказав жуткую историю о невыносимой жизни в том самом доме Амитивилля. Несмотря на то что Лацы давно опровергли сказанное, а виновник ужасной трагедии Рональд Дефео признался, что убивать его заставляли не голоса в голове, а внушительные цифры на страховых счетах его родителей, книга «Ужас Амитивилля» до сих пор продается, а одноименный фильм все еще пугает, причем не только сюжетом, но и мистическими историями со съемок. Съемки не заладились с самого начала: неизвестное мертвое тело вымыло на берег озера, которое находилось вблизи от оригинального дома, где проходили съемки.

Чуть позже оказалось, что вся съемочная группа, которая на тот момент проживала в этом зловещем доме, просыпалась в одно и то же время — в 3 часа 15 минут. Именно в этот момент Дефео ходил по комнатам и выстреливал в каждого члена своей семьи.

Естественно, зная историю дома, создатели фильма чувствовали себя внутри, мягко говоря, некомфортно. Но, как уверяют актеры, они чувствовали что-то потустороннее и враждебное даже в самих стенах здания.

2. Призрак Гуднайт Лэйн (2012)

Ужастик о призраках в киностудии не стал хитом, но творческая группа запомнит эти съемки на всю жизнь. Дело в том, что фильм готовился исключительно в студии Media World Studios, которая уже давно считается обителью призраков. За время существования этого места было зарегистрировано 5 смертей, а сотрудники студии еженедельно встречают привидения в коридорах. Осветительные приборы постоянно барахлили либо вовсе падали неподалеку от актеров.

Члены съемочной группы время от времени слышали шепот, который звал каждого по имени, и чувствовали прикосновения кого-то невидимого.

Во время съемок творческой команде удалось записать шум, источник которого они так и не смогли найти.

1. Ворон (1994)

Пожалуй, кассовый успех готическому «Ворону» принес не гениальный сценарий, не режиссерская работа или талантливые актеры, а печальное происшествие во время съемок. В ходе одной из финальных сцен Брэндон Ли, сын знаменитого Брюса Ли, мистическим образом получил ранение. Дело в том, что застрявшая в пистолете заглушка вылетела при выстреле холостым патроном и ранила актера в живот. 28-летний актер умер спустя 12 часов.

А в вашей жизни случались подобные необъяснимые ситуации?