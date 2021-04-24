10 фильмов ужасов, которым удалось разорвать шаблон и выиграть «Оскар»

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук часто достается каким угодно картинам, только не фильмам ужасов. Однако раз в десятилетие, а то и реже, на широкие экраны выходят настолько выдающиеся хорроры, что «Оскар» просто не в силах их игнорировать. Чаще всего такие картины берут награды за лучший звук, грим или спецэффекты, но есть и такие редкие проекты, которые уносили с церемонии главные трофеи вечера.

AdMe.ru с удовольствием изучил 10 ужастиков, которым удалось обойти все драмы, байопики, исторические, политические и приключенческие фильмы в погоне за главной кинопремией мира. А в качестве бонуса мы подготовили историю об одной примечательной картине: киноакадемики ее прозевали, а мы — нет.

Доктор Джекилл и мистер Хайд (1931)

Три номинации на «Оскар», победа в одной из них.

Актер Фредрик Марч сыграл сразу двух разных персонажей в одном фильме еще до того, как это стало мейнстримом. В экранизации повести Роберта Льюиса Стивенсона «Странная история доктора Джекилла и мистера Хайда» Марч перевоплощался из одного персонажа в другого. За свою двойную заглавную роль Фредерик удостоился «Оскара» как лучший актер. Помимо этой награды ужастик также претендовал на статуэтки в категориях «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучшая работа оператора», но безуспешно.

Ребенок Розмари (1968)

Две номинации на «Оскар», победа в одной из них.

Психологический триллер «Ребенок Розмари», ныне внесенный в Национальный реестр фильмов США, возымел небывалый успех в год своего выхода. Режиссером картины значился бесконечно противоречивый Роман Полански, а в основу сюжета лег одноименный роман Айры Левина, увидевший свет пятнадцатью месяцами ранее. Фильм претендовал на приз Американской киноакадемии в номинациях «Лучшая женская роль второго плана» и «Лучший адаптированный сценарий». Актриса Рут Гордон в итоге ушла с той церемонии со статуэткой в руках.

Изгоняющий дьявола (1973)

Десять номинаций на «Оскар», победа в двух из них.

Фильм Уильяма Фридкина «Изгоняющий дьявола» считается одним из величайших ужастиков всех времен и народов. Он навсегда вошел в историю кино, став первым хоррором, номинированным на «Оскар» в категории «Лучший фильм». Всего картина выдвигалась на целых 10 наград. Загибайте пальцы: «Лучший адаптированный сценарий», «Лучший звук», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучший режиссер», «Лучшая работа оператора», «Лучшие декорации», «Лучший монтаж» и, соответственно, «Лучший фильм». Однако победу картине удалось одержать лишь в двух из них: были отмечены сценарий и звук.

Челюсти (1975)

Четыре номинации на «Оскар», победа в трех из них.

70-е были поистине прекрасным временем для такого жанра кино, как ужасы. Всего через год с лишним после выхода «Экзорциста» Стивен Спилберг преподнес киноманам всего мира настоящий подарок — фильм про акулу-людоеда «Челюсти». Он произвел большой фурор в год своего выхода и на 48-й церемонии вручения премии «Оскар» претендовал на 4 награды: «Лучший звук», «Лучший монтаж», «Лучший оригинальный саундтрек» и «Лучший фильм». Унести из всего этого не удалось лишь последнюю.

Чужие (1986)

Семь номинаций на «Оскар», победа в двух из них.

Второй из серии картин о ксеноморфах и третий в режиссерской карьере Джеймса Кэмерона, фильм «Чужие» стал настоящим хитом своего времени. Однако он и сегодня пользуется большой популярностью, занимая 95-е место в списке 500 лучших ужастиков, по мнению пользователей сайта IMDb. На 59-й церемонии вручения премии «Оскар» картина «Чужие» была представлена в общей сложности в 7 категориях: «Лучшая женская роль», «Лучшие декорации», «Лучший звук», «Лучший монтаж», «Лучший оригинальный саундтрек», «Лучший монтаж звука» и «Лучшие визуальные эффекты». Победу удалось одержать только в двух последних.

Мизери (1990)

Одна номинация на «Оскар», одна победа.

Экранизации произведений Стивена Кинга редко когда бывают настолько выдающимися, чтобы попадать в список номинантов на «Оскар». Однако режиссерско-актерскому дуэту Роба Райнера и Кэти Бэйтс удалось это сделать. За роль Энни Уилкс в фильме «Мизери» актриса удостоилась главной премии на церемонии 1991 года. Только вдумайтесь, в тот год ей, актрисе, сыгравшей в фильме ужасов, удалось опередить таких звездных конкуренток, как Анжелика Хьюстон, Джулия Робертс, Мерил Стрип и Джоан Вудвард. Наши аплодисменты.

Молчание ягнят (1991)

Семь номинаций на «Оскар», победа в пяти из них.

Когда речь заходит о самых титулованных фильмах ужасов всех времен, то ни одна картина не может тягаться с «Молчанием ягнят». Да, были хорроры, которые выдвигались и на большее количество наград, но ни одному из них не удавалось то, что сделала кинолента. На церемонии вручения премии «Оскар» в 1992 году она одержала победу в 5 ведущих категориях: «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучший режиссер» и «Лучший адаптированный сценарий». Помимо этого, картина также претендовала на статуэтки за лучший звук и лучший монтаж. Сегодня «Молчание ягнят» по-прежнему остается единственным хоррором, взявшим награду как фильм года.

Дракула (1992)

Четыре номинации на «Оскар», победа в трех из них.

Среди стольких попыток экранизации истории Дракулы, версия режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, кажется, вышла наиболее удачной. От фильма 1992 года было невозможно оторвать глаз. Не зря же он выиграл «Оскар» в номинациях «Лучшие костюмы» и «Лучший грим». Да, взять при этом статуэтку за «Лучшие декорации» не удалось, зато «Лучший монтаж звука» тоже достался творению Копполы. А какой актерский состав он собрал в с своей ленте: Гэри Олдмен, Вайнона Райдер, Энтони Хопкинс, Киану Ривз и Том Уэйтс! Вывод один — бегом пересматривать.

Черный лебедь (2010)

Пять номинаций на «Оскар», победа в одной из них.

Психологический триллер с элементами ужасов режиссера Даррена Аронофски просто не мог остаться не замеченным Американской киноакадемией. Картина, повествующая о балерине, медленно сходящей с ума во время постановки «Лебединого озера», была выдвинута на целых пять «Оскаров»: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая работа оператора», «Лучший монтаж» и «Лучшая женская роль». Однако праздновать победу в тот вечер предстояло только Натали Портман, которая вполне заслуженно удостоилась этой награды.

Прочь (2017)

Четыре номинации на «Оскар», победа в одной из них.

Дебютная кинолента режиссера Джордана Пила в жанре хоррора с элементами детектива и сатиры «Прочь» стал самым настоящим хитом в 2017 году. Картина, сюжет которой построен вокруг межрасовой пары, посетившей таинственное имение родителей девушки, собрала в мировом прокате $ 255 млн и получила положительные отзывы кинокритиков и зрителей. Фильм был удостоен премии «Оскар» за лучший оригинальный сценарий, а также номинирован еще в 3 категориях: «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль» и «Лучший режиссер». Всем бы такой старт, как у Джордана Пила!

Бонус: Шестое чувство (1999)

Шесть номинаций на «Оскар».

Неожиданным хитом в истории кино стала мистическая картина режиссера М. Найта Шьямалана «Шестое чувство». Имея скромный бюджет в $ 40 млн, фильм собрал в мировом прокате $ 672 млн. Помимо прочего, он был выдвинут на премию Американской киноакадемии в 6 категориях. И, хоть ему и не удалось заполучить ни одну статуэтку, «Шестое чувство» остается одним из 6 фильмов ужасов в истории кино, которые выдвигались на «Оскар» в номинации «Лучший фильм». А это, как вы можете судить, дорогого стоит!