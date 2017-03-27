10 фильмов, счастливый конец которых был обманом

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Известные фильмы порой бывают неоднозначны и не обходятся без вороха фанатских теорий относительно возможного развития сюжета после финала событий. Мы в AdMe.ru не оставили эту тему без внимания и решили поделиться с вами возможными предположениями о том, как на самом деле закончились любимые многими картины.

Вечное сияние чистого разума Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Финал фильма: Джоэл и Клементина прослушивают аудиокассеты с их признаниями перед стиранием памяти, раскрывающие все их пороки и негативные стороны, но решают дать друг другу шанс и начать все сначала. Удручающая правда: мы видели последствия использования технологии стирания памяти и ее возвращения на трех людях. Двое из них едва ли снова могли дать любви шанс, третья обрекла на крах свою карьеру и целую компанию в придачу. Как насчет тех, кто удалял не неудачные отношения, а ужасные травматичные переживания? Каково для них будет возвращение воспоминаний?

Аватар Avatar

Финал фильма: на’ви победили и изгнали землян с Пандоры. Джейк стал лидером клана и переселился в тело аватара. Удручающая правда: люди прибыли на Пандору, чтобы добыть анобтаниум, который бы помог им выжить. Изначальной целью Джейка было ведение переговоров, чтобы избежать конфликта, однако он отклонился от своей миссии, развязал военные действия и фактически обрек свой родной мир на гибель.

500 дней лета (500) Days of Summer

Финал фильма: Том ставит точку в отношениях с Саммер и приходит на собеседование в архитектурную компанию, где встречает Отэм, назначая ей свидание, тем самым начиная новый цикл. Удручающая правда: даже несмотря на то что Отэм — достаточно милая девушка, она перечеркивает весь прогресс, которого герой достиг за последнее время. Том фактически возвращается туда, откуда начал, начиная отношения слишком рано, и неизвестно, к чему его это приведет.

Джанго освобожденный Django Unchained

Финал фильма: Джанго удается сбежать из каменоломни, и он возвращается в Кэндиленд. Он убивает приспешников Кэлвина, освобождает свою жену и взрывает особняк. Удручающая правда: будучи в бегах из-за убийства богатого белого человека, а также десятков других, находясь на довоенном Юге, Джанго буквально оказывается в худшей ситуации из возможных. Его лицо на каждом плакате с разыскиваемыми, и нет ни единого шанса, что он сможет пробраться на Север.

Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II

Финал фильма: Гарри Поттер побеждает Волдеморта, выжившие Пожиратели смерти отправляются в Азкабан, наступают спокойные времена. Удручающая правда: Министерство магии в руинах, Хогвартс в руинах, погибло множество волшебников, дементоры на свободе. Британское магическое общество буквально на грани. Стоит продолжать?

Гравитация Gravity

Финал фильма: пройдя множество испытаний, Райан Стоун до конца борется за свою жизнь и возвращается на Землю. Удручающая правда: космический мусор, являющийся практически частью сюжета, так или иначе приводит к полной непригодности ближнего космоса для практического использования. Попытка Стоун выжить в течение 90 минут фильма отвлекает внимание от того, что грядущие космические путешествия как минимум в ближайшие 100 лет невозможны.

Начало Inception

Финал фильма: конец картины неоднозначен. Доминик Кобб завершает дело и получает возможность вернуться домой в США и увидеть своих детей. Или же остается во сне? Впрочем, это его уже не волнует, он счастлив. Удручающая правда: вне зависимости от возможной концовки остается фактом, что проделанная работа подразумевала обманные действия с целью падения бизнес-империи Фишера. Тем не менее команда без раздумий выполнила миссию, которая, возможно, привела к необратимым последствиям для всего мира.

Жизнь Пи Life of Pi

Финал фильма: герой предлагает выбрать историю: сказка о мальчике, оказавшемся в лодке с тигром, или трагическая история об отчаянии и убийстве. Писатель выбирает ту, что с тигром. Удручающая правда: «Жизнь Пи» предлагает 2 версии того, что произошло в шлюпке, отклоняя более рациональный вариант, чтобы публика не начала в это верить. Однако по факту весь фильм, что вы посмотрели, был ложью.

Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая Star Wars. Episode VI: Return of the Jedi

Финал фильма: повстанческое движение побеждает в Эндорской битве, вторая «Звезда смерти» уничтожена, Галактика празднует великую победу над Империей ситхов. Удручающая правда: война далеко не окончена, поскольку империя не была уничтожена вместе с императором. Предыдущие события несли в себе достаточно угрозы и без присутствия Палпатина, так что он не являлся единственной движущей силой.

Вспомнить все Total Recall

Финал фильма: несмотря на победу марсианской администрации над сопротивлением, Карлу Хаузеру удается прорваться к генератору атмосферы, пригодной для дыхания, и запустить его. Удручающая правда: результат решения конфликта фильма между воздушным магнатом и повстанцами приводит к началу новой борьбы за власть. Одна проблема сменилась другой.

Помните, что все это лишь теории, они спорны, и вы не обязаны принимать все это на веру. К тому же некоторые из этих фильмов уже получили или получат продолжение в скором времени, которое расставит все по своим местам. Все-таки правда у каждого своя, и мы будем верить, что на самом деле все закончилось хорошо.