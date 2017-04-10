10 фильмов с закрученным сюжетом, разгадка которого надежно спрятана

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Некоторые фильмы не только захватывают с первых кадров, но еще и умудряются так запутать зрителя, что он до самого конца не может разобраться в происходящем на экране. AdMe.ru собрал 10 картин, которые заставят поломать голову, а еще помогут скрасить даже самый тусклый вечер. Финал вас точно удивит!

Personal Shopper

В ролях: Кристен Стюарт, Ларс Айдингер, Сигрид Буази, Андерс Даниелсен Лье Молодая американка Морин переехала в Париж и работает «персональным покупателем»: подбирает наряды для богатой светской львицы. Но мода и роскошь мало волнуют Морин, она одержима идеей общения с умершими, ведь недавно не стало ее брата-близнеца, который обещал подать сестре знак с того света. Жизнь девушки резко меняется, когда ей начинает писать таинственный незнакомец. Многогранная, глубокая картина, соединившая в себе сразу несколько жанров. Рейтинг IMDb — 6,8

Contratiempo

В ролях: Марио Касас, Ана Вахенер, Хосе Коронадо, Барбара Ленни Бизнесмен Эдриан просыпается в номере отеля рядом со своей мертвой любовницей. Он уверяет всех, что невиновен, и поэтому решает воспользоваться услугами Вирджинии Гудман — специалиста по выходу из самых запутанных ситуаций. Всего за одну ночь Эдриану и Вирджинии придется найти разумное опровержение обвинения в убийстве. Неординарная картина с закрученным сюжетом, которая заставляет задуматься о том, на что мы готовы пойти ради собственного благополучия. Рейтинг IMDb — 7,4

Dans la maison

В ролях: Фабрис Лукини, Эрнст Умоер, Кристин Скотт Томас, Эммануэль Сенье Клод — мальчик, сидящий за последней партой, незаметный, но очень наблюдательный. Он любит подглядывать и, втеревшись в доверие к семье одноклассника, начинает еще и записывать свои наблюдения. Клод показывает свои издевательские записки учителю, который поощряет мальчика в этом неблагородном занятии, не подозревая, что вскоре ситуация выйдет из-под контроля. Крутой психологический триллер с неожиданной развязкой. Рейтинг IMDb — 7,4

Avril et le monde truqué

В оригинале роли озвучили: Марион Котийяр, Филипп Катерин, Жан Рошфор, Оливье Гурме 1941 год. Во Франции правит Наполеон VI, а у людей есть только паровые технологии, ведь электричество не было открыто, потому что уже много лет во всем мире пропадают выдающиеся ученые. Когда Аврил была маленькой, ее родители пытались получить эликсир бессмертия, но не успели закончить работу и тоже таинственно исчезли. Теперь девушка выросла и сама пытается воссоздать тот эликсир. Рейтинг IMDb — 7,4

Unbreakable

В ролях: Брюс Уиллис, Сэмюэл Л. Джексон, Робин Райт, Спенсер Трит Кларк Дэвид Данн оказался единственным, кто уцелел после страшной железнодорожной катастрофы. Не просто остался жив, а даже не получил ни единой царапины. Лишь один человек знает настоящую причину случившегося — Элайджа Прайс по прозвищу Мистер Стекло, чьи кости могут сломаться даже от незначительного внешнего воздействия. Необычно снятый, неспешный фильм о том, что супергерои — это самые простые люди, которые могут даже не подозревать о своих способностях. Рейтинг IMDb — 7,2

Focus

В ролях: Уилл Смит, Марго Робби, Адриан Мартинес, Джеральд МакРэйни История об опытном мошеннике, влюбленном в девушку, которая только делает первые шаги в мире преступных махинаций. Вместе они проворачивают крупное дело, но после герой понимает, что отношения могут стать проблемой для выживания в нечестном бизнесе. Всего через пару лет судьба вновь сталкивает бывших любовников, чтобы разлучить или сделать самой крепкой командой. Озорная картина с непредсказуемыми сюжетными поворотами, драйвом и отменным юмором. Рейтинг IMDb — 6,7

The Imposter

В ролях: Кэри Гибсон, Брайан Гибсон, Беверли Доллархайд, Фредерик Бурден Пропавший 3 года назад мальчик из обычной техасской семьи найден в Испании. Семья счастлива, и их почему-то не смущает то, что у парня другой цвет волос и глаз, а говорит он с акцентом и никого не узнает. На самом деле это самозванец-виртуоз и мастер обмана, менявший свою личность 39 раз. Разоблачить мошенника пытаются агент ФБР и частный детектив, но их ждет встреча с более мрачными тайнами. Фильм держит в напряжении до последних кадров. Рейтинг IMDb — 7,5

Stonehearst Asylum

В ролях: Кейт Бекинсейл, Джим Стерджесс, Бен Кингсли, Майкл Кейн, Брендан Глисон Молодой доктор Эдвард прибывает на работу в психиатрическую клинику. Там его внимание сразу привлекает прекрасная миссис Грейвз, оказавшаяся в клинике за попытку убийства истязавшего ее мужа. Директор клиники — приверженец весьма странных методов лечения, он даже водит дружбу с некоторыми пациентами. Вскоре Эдвард начинает понимать, что эти методы — далеко не самое необычное из того, что происходит в стенах больницы. Рейтинг IMDb — 6,8

Unknown

В ролях: Джеймс Кэвизел, Грег Киннер, Бриджет Мойнэхэн, Джо Пантольяно Пятеро мужчин приходят в себя на заброшенном закрытом складе: один смертельно ранен и прикован наручниками к трубе, у второго сломан нос, третий связан, двое оставшихся целы, в синяках и ссадинах. У каждого амнезия. На столе мужчины находят газету со статьей о похищении двух богатых бизнесменов.

На складе оказались заперты и преступники, и жертвы. Но кто из них кто? Головоломка, которая может стоить кому-то жизни. Рейтинг IMDb — 6,5

A History of Violence

В ролях: Вигго Мортенсен, Мария Белло, Эд Харрис, Уильям Херт Двое бандитов орудуют в американской провинции. Однажды они приезжают в маленький городок, где живет Том — владелец закусочной и примерный семьянин. При попытке ограбления Том убивает преступников и автоматически становится местным героем. На следующий день в город приезжают загадочные люди, которые почему-то называют Тома именем Джоуи и расспрашивают его о Филадельфии. Родные начинают сомневаться: так ли хорошо они знают близкого им человека? Рейтинг IMDb — 7,5