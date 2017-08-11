10 фильмов с закрученным сюжетом, которые любой вечер сделают ярким

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Хорошее кино не просто притягивает к экрану, оно захватывает все ваши мысли и ни на секунду не дает заскучать. AdMe.ru собрал для вас именно такие фильмы — интригующие и непредсказуемые, в которые зритель погружается на все 100 %. Как раз то, что нужно для вечера пятницы.

В ролях: Джереми Реннер, Элизабет Олсен, Джон Бернтал, Келси Чоу Жителей индейской резервации «Ветреная река» потрясло зверское убийство молодой девушки. В расследовании участвуют еще совсем «зеленый» агент ФБР Джейн Беннер и уже побитый жизнью егерь Кори Ламберт. В фильме вы найдете не только интересные сюжет, экшен и саспенс, но и мощную драму о судьбе целого народа, оказавшегося в отчаянном одиночестве.

В ролях: Энтони Хопкинс, Эдвард Нортон, Рэйф Файнс, Харви Кейтель, Эмили Уотсон События фильма предшествуют тем, что так шокировали зрителей в культовом «Молчании ягнят». Агент ФБР Уилл Грэм поймал Ганнибала Лектера и решил отойти от дел. Но не тут-то было! На свободе бродит еще более жестокий маньяк. Чтобы остановить его, Уилл прибегает к помощи нашего старого знакомого Лектера. Достойное продолжение с шикарным актерским составом.

В ролях: Кейси Аффлек, Руни Мара Жена теряет любимого мужа. Где он теперь? Исчез ли он или ушел в мир иной? А может, он все еще рядом, продолжает блуждать по их общему дому? Таинственная, пугающая, напряженная, но вместе с тем магнетически притягательная история, которая поднимает извечные вопросы о времени, смерти и любви.

В ролях: Лиам Нисон, Джулианна Мур, Мишель Докери, Кори Столл Билл Маркс — воздушный маршал, который должен охранять пассажиров межконтинентального рейса. Однако в этот раз все идет не так, и Билл получает сообщения с угрозами террориста. На кону жизни сотни людей, которые все меньше доверяют маршалу и уже не знают, кто здесь настоящий злодей. Крутой триллер, который смотрится на одном дыхании.

В ролях: Майкл Шеннон, Джессика Честейн, Това Стюарт, Ши Уигхэм Главный герой — примерный семьянин, которому не дают покоя видения апокалипсиса. Он страстно желает защитить своих жену и дочку от нависшей над ними угрозы. Вот только что же представляет эту угрозу: реальный конец света или сам герой и его навязчивая идея? Сильная психологическая драма с неожиданным финалом, которая заставляет о многом задуматься.

В ролях: Дэниэл Калуя, Эллисон Уильямс, Кэтрин Кинер, Брэдли Уитфорд Герою этого фильма предстоит настоящее испытание — знакомство с родителями девушки. Вроде бы ничего страшного, но родители возлюбленной — богатые представители элитного общества, живущие в шикарном доме где-то за городом. Белые, которые вряд ли с восторгом встретят темнокожего поклонника их дочери. Фильм с раздутым расовым конфликтом, забавным юмором, элементами хоррора и непредсказуемой развязкой.

В ролях: Сэмюэл Л. Джексон, Кэрри-Энн Мосс, Майкл Шин, Стивен Рут Военнослужащий американской армии заложил три ядерных заряда в больших городах США. Теперь задача властей № 1 — выведать у преступника места закладки всеми законными способами. Когда допрос по правилам не дает результатов, в игру вступает тайный агент, который пользуется весьма спорными методами добычи информации. Многогранный психологический триллер, на который стоит потратить время.

В ролях: Чарли Ханнэм, Лив Тайлер, Патрик Уилсон, Терренс Ховард На первый взгляд, сюжет фильма — не более чем банальный любовный треугольник: красивая, нежная женщина, ее фанатично религиозный муж и дерзкий, харизматичный любовник. Но, подобно слоеному торту, картина содержит несколько смыслов, более глубоких, чем ее аннотация. Вопросы веры, религии, отношений и косности общества занимают здесь не последнее место. Также хочется отметить крутой сценарий и отличную игру актеров.

В ролях: Том Круз, Джейми Фокс, Джада Пинкетт Смит, Марк Руффало Наемный убийца берет в заложники водителя такси. Вместе они наматывают круги по ночному Лос-Анджелесу, устраняя одну мишень за другой. В это время водитель лихорадочно соображает, как же ему спастись самому и уберечь от гибели последнюю жертву. Качественный фильм, который держит в напряжении с первых минут.

В ролях: Мишель Пфайффер, Харрисон Форд, Дайана Скаруид, Венди Крюсон Преподаватель Норман Спенсер и его жена Клэр остаются совсем одни в своем доме, после того как их дочка уезжает в колледж. Тревога Клэр все нарастает, ей даже мерещатся убийства. Однако Норман уверен, что видения жены — лишь последствия автокатастрофы, в которую она недавно попала. Всего одно мистическое событие переворачивает жизнь супругов раз и навсегда. Фильм порадует зрителей лихо закрученным сюжетом.