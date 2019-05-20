10 фильмов с высоким рейтингом, которые проигнорировали российские прокатчики

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По данным на 2017 год, ежегодно во всем мире выпускается более 4 тыс. художественных фильмов. Посмотреть их все невозможно, поэтому мы часто останавливаем свой выбор на том, что показывают в кинотеатрах. Однако, несмотря на широкий вроде бы ассортимент, российский прокат весьма ограничен.

AdMe.ru обратил внимание на зарубежные картины с высокими рейтингами, которые зрители не смогли увидеть в кинотеатрах. В этом списке найдутся фильмы на любой вкус: от легких комедий до серьезных драм.

Братья ветра, 2015

Действие фильма разворачивается в Альпах в 1960-х годах. Лукас, 12-летний мальчик, живет в маленьком хуторе вместе со своим отцом. Как-то раз он находит птенца орла, который выпал из гнезда, и приносит его домой. Лукас знакомится с лесником Данзером, который знает привычки и повадки диких птиц и помогает ему правильно заботиться о новом питомце. Со временем между мальчиком и орлом устанавливаются крепкие дружеские отношения и их жизнь наполняется невероятными приключениями. Отличный вариант, если хочется собраться в кругу семьи и провести время за просмотром кино. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1

Рейтинг IMDb — 6,8

Колумбус, 2017

Джин приезжает из Кореи в Колумбус, чтобы присмотреть за своим отцом, который впал в кому. Он встречает Кейси, молодую девушку, которая работает в библиотеке рядом с больницей. Ее жизнь состоит в основном из сплошной заботы о матери, выздоравливающей наркоманке. Кейси мечтает стать архитектором. Джин просит девушку не отказываться от своих желаний и предлагает ей уехать учиться в колледж. Но она не может бросить больную мать, поэтому отметает все мысли о каких-либо переменах в жизни. Фильм будет полезен тем, кто давно мечтает что-то изменить, но никак не может решиться. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,0

Рейтинг IMDb — 7,2

Козел отпущения, 2012

Пока Англия готовится к коронации Елизаветы II , школьный учитель Джон Стэндинг сталкивается лицом к лицу с Джонни Спенсом, его точным двойником по внешности. После ночи пьянства Стэндинг просыпается и обнаруживает, что Спенс украл его личность. Не понимая, как вернуть обратно свое имя и привычную жизнь, Джон на какое-то время становится на место Джонни. Однако с его новой жизнью приходит множество проблем. Ему приходится маневрировать между женой и двумя любовницами, а также вникать в семейные секреты, которые могут оказаться смертельными. Киноадаптация одноименного произведения Дафны дю Морье понравится и тем, кто знаком с романом, и тем, кто даже не слышал о нем. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,3

Рейтинг IMDb — 7,2

Сорняки, 2018

Бывший беспризорник Уаэль со своей приемной матерью — мелкие мошенники. Они не знают других способов зарабатывать на жизнь. Во время очередного преступления они обманывают старого знакомого матери, который работает в службе поддержки проблемных подростков. Чтобы искупить вину перед мужчиной, беспризорник соглашается стать временно исполняющим обязанности его секретаря и попутно заниматься преподаванием. Жизненный опыт и изобретательные ухищрения помогают Уаэлю заполучить доверие своих новых подопечных. Он понимает, что и сам меняется. У него появляется шанс начать новую жизнь. Легкая комедия с небольшим поучительным эффектом для тех, кто хочет расслабиться после тяжелого дня. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4

Рейтинг IMDb — 7,3

Остановившаяся жизнь, 2012

Дотошный и до одержимости педантичный Джон Мэй — работник администрации. Он трудится в отделе, который занимается оповещением ближайших родственников тех, кто умер в одиночестве. Прежде чем его отдел будет сокращен, Джону предстоит провести расследование по последнему делу. Он решает во что бы то ни стало разыскать родственников погибшего. Поиски оказываются непростыми. Но на этом пути он освобождается от собственных оков, что позволяет ему наконец начать жить по-настоящему. Этот фильм — напоминание о главных жизненных ценностях, о которых мы почему-то постоянно забываем. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6

Рейтинг IMDb — 7,4

Кафе «Голубая сойка», 2016

Аманда и Джим стали друг для друга первой школьной любовью. Но судьба их развела по разным путям. Спустя два десятилетия они вновь возвращаются в свой родной город. Джиму надо привести в порядок дом перед продажей, а Аманда хочет навестить свою беременную сестру. Бывшие влюбленные встречаются, столкнувшись в продуктовом магазине. Они рады такому совпадению и решают немного прогуляться, чтобы предаться воспоминаниям о прошлых временах. Примечательно, что сценария как такового у фильма не было, а игра актеров — это чистая импровизация. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4

Рейтинг IMDb — 7,3

Люди как мы, 2012

Сэм работает менеджером по продажам, но его карьера складывается неудачно. Отец, с которым они были не слишком близки, умирает. Похороны Сэм пропускает, но на оглашение завещания приходит. Там он узнает, что у него, оказывается, есть сводная сестра Фрэнки, которой отец оставил $ 150 тыс. Согласно просьбе покойного, Сэм должен разыскать Фрэнки и ее сына, чтобы передать им деньги. Мужчине предстоит узнать поближе новых родственников и наладить с ними семейные отношения. Сценарий фильма основан на реальных событиях. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2

Рейтинг IMDb — 7,1

Медвежонок Бригсби, 2017

Джеймс всю жизнь прожил в изоляции, находясь в подземном бункере. Единственным развлечением для него было любимое ТВ-шоу «Приключения медведя Бригсби». Однако спустя время трансляцию шоу неожиданно прекращают. Вскоре Джеймс узнает, что мир намного больше, чем он думал о нем раньше. Теперь ему предстоит не только адаптироваться к новой жизни, но и завершить историю его любимого героя, медвежонка Бригсби. Фильм для тех, кто не боится абсурдности и чудачества. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1

Рейтинг IMDb — 7,3

Человек, который познал бесконечность, 2015

Сриниваса Рамануджан — человек безграничного интеллекта, которого не может сокрушить даже крайняя бедность его дома в Индии. В конце концов его уникальность и непоколебимая уверенность привлекают внимание известного британского профессора математики Годфри Харди . Ученый приглашает Сринивасу продолжать свои научные исследования в Тринити-колледже Кембриджа . Вынужденный оставить свою молодую жену Рамануджан оказывается в стране, где сталкивается с проблемами рамок в преподавании, а также предвзятости и разницы культур. Это реальная история, которая происходила в 1910-е годы в жизни индийского математика Сринивасы Рамануджана. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1

Рейтинг IMDb — 7,2

Последнее слово, 2017

Преуспевающая бизнесвумен Гарриет любит все держать под контролем. Не оставляет без внимания она и то, каким будет некролог, посвященный ей. Она связывается с писательницей из местной газеты. Женщина дает распоряжение — пообщаться с теми, с кем ей приходилось иметь дело, чтобы они рассказали что-нибудь хорошее о ней. Увы, но лестных слов никто сказать не может. Тогда Гарриет решает что-то изменить в своей жизни, чтобы оставить после себя светлые и добрые воспоминания. Комедия с привкусом драмы для тех, кто задумывается о своем наследии и о том, какая память останется после него. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,0

Рейтинг IMDb — 6,6

Часто ли вы смотрите зарубежные фильмы, которые не показывают в кинотеатрах? Поделитесь последними интересными находками в комментариях.