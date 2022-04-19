10+ фильмов по реальным событиям, в которых киношники руководствовались чем угодно, но только не фактами

Байопики или исторические фильмы нередко вольно обходятся с фактами, чтобы сделать историю более захватывающей и увлечь зрителя. Костюмы и декорации переосмысляются дизайнерами, диалоги пишутся с чистого листа, да и сама история может оборваться там, где вздумается режиссеру, чтобы продемонстрировать воодушевляющий финал или добавить оптимизма.

Мы в AdMe.ru вспомнили известные фильмы, в основе которых лежат реальные события или история реальной личности. Рассказываем, что оказалось правдой, а что выдумкой.

Дом Gucci

В биографическом фильме «Дом Gucci» Патриция Реджани в исполнении Леди Гага носит все что угодно, но только не одежду бренда, упомянутого в названии фильма. Всего для съемок было выбрано около 20 винтажных вещей Gucci, в гардеробе Патриции появилось только 2 из них: туника с монограммой бренда и кожаная юбка в сцене с получением документов на развод. Все остальные вещи — реальные или воссозданные образы из коллекций Yves Saint Laurent и Dior. Даже красные платья Патриции, которые вызвали ажиотаж, вопреки ожиданиям зрителей, принадлежат другим брендам либо сшиты специально для фильма.

Спенсер

Фильм «Спенсер», рассказывающий о 3 днях принцессы Дианы в Сандрингемском дворце, лишь вдохновлен реальностью. Многое из того, что разворачивается на экране, является чистой выдумкой режиссера, так как узнать точно, что именно происходило за стенами дворца в те рождественские дни 1991 года, невозможно. Воображаемые разговоры принцессы Дианы с Анной Болейн, сцена с жемчужным ожерельем и ряд персонажей (костюмерша Мэгги, Алистер Грегори) — все это не более чем художественный вымысел.

Кошачьи миры Луиса Уэйна

Фильм основан на реальных событиях и достаточно точно описывает жизнь талантливого иллюстратора, рисовавшего кошек. Но кастинг актеров внес свои коррективы: настоящий Луис Уэйн познакомился со своей будущей женой Эмили, когда ему было 23 года (исполнивший его роль Камбербэтч отпраздновал 45-летие). Эмили была старше Луиса на 10 лет, то есть ей было 33 года (Клэр Фой почти на 10 лет младше Камбербэтча, и ей 37).

Последняя дуэль

В историческом фильме Ридли Скотта про последнюю судебную дуэль 3 главных персонажа: Жак Ле Гри, Жан де Карруж и Маргарита де Карруж. Создатели фильма называют свое произведение достоверным, но отмечают, что у них нет прямых свидетельств того, что Маргарита делала в то или иное время, так как в исторических записях практически не сохранилось сведений о ней. Это означало, что сценарист должен был создать мир и внутреннюю жизнь Маргариты с нуля. «Из исследований мы пришли к выводу, что она действительно была способной и образованной. Но, кроме этого, я многое придумала. Я дала ей друга, который в итоге предал ее. Я дала ей возможность купить платье с глубоким вырезом в стиле королевы, за которое она впоследствии была опозорена», — рассказала сценаристка Николь Холофсенер.

Скандал

В основу картины легли истории нескольких сотрудниц телеканала Fox News, выдвинувших обвинения против генерального директора и председателя сети. Николь Кидман и Шарлиз Терон играют реальных телеведущих Гретхен Карлсон и Мегин Келли, в то время как персонаж Марго Робби полностью выдуман. Это было необходимо, чтобы сконцентрировать историю вокруг главных героев, поэтому Марго Робби как бы обобщила в себе личности всех остальных женщин, которые тоже участвовали в громком деле.

В роли Рикардо

Драма рассказывает историю Люсиль Болл и Деси Арнаса, супружеской пары на экране и за его пределами, снявшейся в невероятно популярном ситкоме 50-х годов «Я люблю Люси». В фильме основное действие ограничено одной неделей, за которую чего только не происходит, в том числе то, что Люсиль Болл обнаруживает, что беременна, а интрижка ее мужа становится достоянием таблоидов. На самом же деле основные конфликты, описанные в фильме, произошли как минимум в течение 3 лет. Режиссер намеренно прибегнул к подобной вольности, чтобы сжать длинную историю в 2-часовой фильм.

История семьи Блум

Фильм основан на реальной истории семьи Саманты и Кэмерона Блум и их дружбе с австралийской сорокой по кличке Пингвин. Забота о найденном птенце помогла частично парализованной женщине научиться вновь получать радость от повседневной жизни и даже вновь заняться водными видами спорта. В финале фильма улетевший после нападения на него других сорок Пингвин через несколько дней возвращается домой и Сэм благодарит его за то, что тот помог ей выздороветь. Но в реальной жизни Пингвин улетел в 2015 году, в день, когда Саманта уехала на соревнования. С тех пор птица так и не вернулась.

Ширли

Драма рассказывает о реальной жизни писательницы Ширли Джексон, но в ней, как и в фильме «Спенсер», сочетаются факты и художественный вымысел. Например, центральное событие картины — приезд в дом к писательнице и ее мужу семейной пары — полностью выдумано, как и личности этих героев.

Глаза Тэмми Фэй

Фильм, за который Джессика Честейн получила актерский «Оскар», основан на одноименной документальной картине. Сюжет рассказывает о взлете и падении телевангелистов Тэмми Фэй Беккер и Джима Беккера, но по-своему обыгрывает некоторые вехи их жизни. С точки зрения режиссера, телевизионная карьера супругов начинается с того, что у пары пропадает автомобиль и так они знакомятся со своими соседями по мотелю. Это знакомство оказывается судьбоносным и помогает запустить их телекарьеру. В то время как в реальной жизни ничего подобного не произошло.

Тоня против всех

В картине рассказывается о жизни фигуристки Тони Хардинг. До начала съемок Марго Робби была наиболее известна ролями девушек с яркой внешностью: Наоми Лапальи в «Волке с Уолл-стрит» и Харли Квинн в блокбастере по комиксам. Тем удивительнее, что в этот раз красотка Марго сыграла простушку Тоню: настоящая Тоня Хардинг не скрывает, ей часто приходилось слышать, что она толстая или недостаточно миловидная. Поэтому для визажиста самым большим препятствием стала классическая красота актрисы: «Марго настолько поразительна, что, когда вы накладываете на нее макияж, она вдруг становится похожа на фотомодель, а не на фигуристку того времени». Стройная актриса даже набрала мышечную массу и изменила походку, чтобы выглядеть более коренастой и мускулистой.

Ешь, молись, люби

Фильм основан на автобиографической книге Элизабет Гилберт. Он рассказывает о годе ее жизни, проведенном в путешествиях по Италии, Индии и Индонезии. Как и в реальной жизни, после того как брак Элизабет распадается, она принимает решение устроить себе «перезагрузку» и надолго уехать. Важный нюанс, отсутствующий в фильме, заключается в том, что писательница заключила контракт на книгу до того, как отправилась в свое путешествие. Именно эти деньги и помогли ей покрыть все весьма немаленькие расходы.