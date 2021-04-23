10 фильмов, основанных на «реальных событиях», которые оказались полнейшей выдумкой

Нет лучшего способа подогреть интерес аудитории к выходу фильма, чем заявить, что он основан на реальных событиях. В особенности если речь идет о новом триллере или хорроре. Однако, как это часто бывает, подобные заявления порой оказываются откровенным обманом.

Редакция AdMe.ru решила детально изучить 10 фильмов, в которых отсылка к реально произошедшим событиям — это преимущественно рекламная уловка.

Ведьма из Блэр: Курсовая с того света

Независимые режиссеры Дэниел Мирик и Эдуардо Санчес в 1999 году сотворили настоящее чудо. Они отсняли фильм за ничтожные $ 60 тыс., в итоге лента собрала $ 248 млн в мировом прокате. И немаловажную роль в этом сыграл успешный маркетинг.

Рекламные ролики, постеры и прочие промоматериалы информировали о том, что история, рассказанная в картине, произошла в действительности. Создатели фильма утверждали, что смонтировали его из пленки, найденной в лесах штата Мэриленд и отснятой пропавшими студентами, которые делали свой курсовой проект о местной легенде — ведьме из Блэр. Они даже попросили исполнителей главных ролей нигде не светиться, поскольку их якобы нет в живых. На деле же все оказалось выдумкой.

Экипаж

Ключевым событием фильма «Экипаж» является аварийная посадка самолета, которой могло бы и не случиться в принципе, если бы пилот судна Уильям Уитакер не провел бурную ночь перед рейсом. Между тем пилоту удается героическим образом спасти почти всех людей на борту при помощи крайне рискованного маневра: он буквально переворачивает самолет вверх дном, чтобы восстановить управление, а после посадить его.

Фильм принес Дензелу Вашингтону номинацию на «Оскар», а предполагаемая отсылка к реально произошедшим событиям привлекла повышенное внимание к персоне Уильяма Уитакера. Однако, как оказалось, такого человека никогда не существовало, а события, изображенные в картине, никогда не происходили. Единственная привязка к реальности — это то, что в 2000 году на месте крушения одного самолета был найден черный ящик, который показал, что пилоты действительно перевернули судно вверх дном в попытке вернуть управление, однако плодов это не принесло.

Незнакомцы

Рекламная кампания хоррор-триллера Брайана Бертино «Незнакомцы» активно проходила под лозунгом «Вдохновлено реальными событиями». В центре сюжета фильма — молодая пара, которая подвергается нападению неизвестной группировки в масках в своем загородном доме. У зрителей от одной мысли, что это действительно произошло с кем-то наяву, волосы на голове начинали шевелиться.

Однако в формулировку «вдохновлено реальными событиями» можно впихнуть все что угодно. Брайан Бертино отмечает, что придумал этот сюжет под впечатлением от нападения банды Чарльза Мэнсона на актрису Шэрон Тейт и ее друзей. Это преступление ужасало тем, что было совершенно немотивированным: Тейт и ее компания никак не были связаны с бандой Мэнсона. Их целью был человек, который ранее проживал по этому адресу. Еще одним источником вдохновения послужила история, которая произошла с Бертино в детстве. Однажды в их дом постучалась группа людей, они поинтересовались о человеке, который в этом месте никогда не жил. Получив отрицательный ответ, незнакомцы ушли. Позже режиссер узнал, что с точно таким же вопросом они звонили во все соседские дома, а если им никто не отвечал, то они грабили дом.

Фарго

«Это реальная история. События, о которых рассказывается в этом фильме, произошли в штате Миннесота в 1987 году. По просьбе выживших все имена были изменены. Из уважения к погибшим остальные события были отображены именно так, как они происходили». Фильм братьев Коэн «Фарго», увидевший свет в 1996 году, встречает зрителя именно такой пугающей надписью.

Однако в действительности это утверждение верно лишь отчасти. Коэны и правда где-то либо вычитали, либо услышали о центральном преступлении фильма, но большая часть картины вымышлена. К тому же внимательный зритель наверняка заметил, что в финальных титрах указано, что все события фильма являются вымыслом.

Техасская резня бензопилой

Один из самых культовых фильмов ужасов всех времен, «Техасская резня бензопилой» был снят режиссером Тоубом Хупером и выпущен в 1974 году. Несмотря на то что критики встретили картину прохладно, зрители были просто в восторге от нее, что привело к дальнейшему появлению сиквелов, приквелов и ремейков.

Повышенный зрительский интерес к фильму был во многом связан с припиской на рекламных плакатах «Все, что произошло, — полная правда». На деле же маньяка по прозвищу Кожаное Лицо никогда не существовало. Его прообразом стал один из самых известных преступников США Эд Гин. Однако все события в фильме никак с ним не связаны и являются полнейшей выдумкой.

Идальго

В 2004 году режиссер Джо Джонстон решил воплотить на экране фантастическую историю жизни Фрэнка Т. Хопкинса и его выносливого мустанга по кличке Идальго. Что в этом «байопике» было правдой? Вероятно, только то, что Хопкинс существовал и умел ездить на коне.

Все другие факты, в частности то, что он участвовал в неких скачках и дружил с историческими личностями, — вымысел. Но виноваты в этом не сценаристы, а сам Хопкинс, который в своей автобиографии рассказал о себе потрясающие небылицы. После выхода картины события, продемонстрированные в ней, подверглись критике со стороны внимательных зрителей, которые не нашли ни одного подтверждения словам автора.

Операция «Арго»

Триллер режиссера Бена Аффлека «Операция „Арго“» наделал немало шума в 2012 году. Картина получила целых 3 статуэтки «Оскар», в том числе за лучший фильм, однако подверглась жестокой критике за вольную трактовку событий, изложенных в ней.

Сюжет фильма основан на вполне реальном случае — операции спецслужб по спасению американцев из Тегерана. Однако проблема в том, что создатели оскароносной пленки сместили акценты и минимизировали роль Канады в высвобождении заложников.

Открытое море

Триллер о молодой семейной паре, которую забыли в океане во время группового ныряния с аквалангом, был преподнесен зрителям под соусом «основано на реальных событиях.» Однако из реального там только то, что такая трагедия действительно произошла с супружеской парой в Австралии.

Однако показанные в фильме кошмарные события, которые произошли уже после того, как катер ушел, — это всего лишь фантазия режиссера. До сих пор доподлинно не известно, что пришлось пережить этим людям в открытом океане и что именно послужило причиной их гибели.

Игры разума

Биографическая драма Рона Ховарда о жизни Джона Форбса Нэша, лауреата Нобелевской премии по экономике, собрала целую коллекцию кинонаград. Однако это не уберегло фильм от критики за неточное изображение разных аспектов жизни ученого.

Во-первых, в реальности Нэш никогда не трудился в лаборатории Уиллера в Массачусетском технологическом институте, потому что ее попросту не существует. Во-вторых, он никогда не работал на Пентагон. В-третьих, Нэш никогда не произносил речи в честь вручения Нобелевской премии, а галлюцинации у него были исключительно слуховыми, а не зрительными, как то было показано в фильме.

Четвертый вид

Что происходит, когда псевдодокументальный фильм выдают за документальный, да еще и в виде научно-фантастического хоррора с Миллой Йовович в главной роли? Сплошная путаница, да и только.

Создатели фильма «Четвертый вид» уверяли зрителей, что истории о пропавших без вести людях, используемые в картине, реальны. Однако одно дело — пропасть без вести, а другое — быть похищенным инопланетянами. Киношники предпочли особенно не заморачиваться с доказательной базой, за что и получили шквал критики.