10 фильмов о тонкостях современных отношений

В нашем безумном мире отношения между людьми, пожалуй, проходят через самые странные метаморфозы. Секс перестал быть индикатором близости, а знакомиться теперь легче в интернете, чем на улице. Как же разобраться и не запутаться во всем этом? AdMe.ru собрал для вас 10 фильмов, которые подскажут, как не потеряться и найти свое место в непростом мире современных отношений.

И все же Лоранс

Laurence Anyways

Лоранс — 35-летний преподаватель колледжа, который счастливо живет со своей подругой Фред. Они очень близки, даже можно сказать — родственные души, именно поэтому столь шокирующим оказываются для Фред слова Лоранса о том, что он решил сменить пол.

Детки в порядке

The Kids Are All Right

История о семейке, в которой две «мамочки» Ник и Джулс растят двух детей-подростков, появившихся на свет путем искусственного оплодотворения. Один из отпрысков хочет разыскать их биологического отца. В результате знакомство детей с родителями, да и знакомство самих родителей оборачивается чередой нелепых, смешных, а иногда и грустных ситуаций.

Мой лучший любовник

Prime

23-летний художник Дэйв влюбляется в 37-летнюю Рафи, которая пытается разобраться в этой непростой для нее ситуации с помощью своего психотерапевта Лизы. Уж слишком ее беспокоит разница в возрасте. Психотерапевт убеждает Рафи, что нужно просто развлечься и постараться получить удовольствие от романа. Однако все меняется, когда Лиза узнает, что любовь у Рафи с ее собственным сыном.

Страсти Дон Жуана

Don Jon

У Джона Мартелло все подчинено жесткому порядку. Каждые выходные он ходит к мессе, каясь в своих грехах. Но никакая близость не сравнима для него с удовольствием, которое он получает перед компьютером, смотря фильмы для взрослых. Он искренне пытается измениться ради той, что кажется ему любовью всей его жизни, но терпит одно крушение за другим, получая урок жизни и любви.

С любовью, Рози

Love, Rosie

Рози и Алекс были лучшими друзьями с детства и теперь, окончив школу, собираются вместе продолжить учебу в университете. Однако в их судьбах происходит резкий поворот, когда после ночи со звездой школы Рози узнает, что у нее будет ребенок. Обстоятельства разлучают героев, но они и спустя годы продолжают помнить друг о друге и о чувстве, что соединило их в юности.

Последние пять лет

The Last Five Years

Музыкальная романтическая комедия о любви талантливого писателя Джейми и начинающей актрисы Кэти. Рассказывая о своих отношениях, молодые люди пытаются понять, что привело их к расставанию и можно ли что-то исправить.

Как знать...

How Do You Know?

Когда все в жизни Лизы начинает идти под откос, она решает съехаться с Мэтти — самовлюбленным ловеласом. В то же время Лиза знакомится с Джорджем — бизнесменом, погрязшим в проблемах с законом, невестой и отцом, находящимся на грани нервного срыва. Но именно тогда, когда кажется, что хуже уже не бывает, происходит все самое хорошее.

Резня

Carnage

Ссоры детей обычно заканчиваются оплеухами или шумными драками. У взрослых все гораздо хуже — их конфликты могут перерасти в настоящую войну. Задиры и задаваки Захари и Итан даже не подозревали, что натворила их школьная вражда. Теперь все наболевшее, недосказанное, горькое, грубое и обидное, что было между их родителями, выльется наружу. У взрослых будет своя резня.

Наши любовники

Nuestros amantes

Карлос — умный и привлекательный, но выглядит грустно, будто судьба совсем не балует его, а Ирен — прирожденная выдумщица. Они встретились не случайно: его сердце разбито, а ее растоптано. Один взгляд — и между ними вспыхивает роман. Вместе они отказываются от реальной жизни и с азартом окунаются в новый иллюзорный мир, отправляя нас в приключение, наполненное юмором и нежностью.

Алоха

Aloha

В ответ на агрессию со стороны Китая Брайна Джилкреста, 37-летнего дискредитированного американского консультанта по оружию, отправляют на бездействующую военную базу на Гавайях, чтобы оттуда он контролировал запуск современного спутника-шпиона. Это задание сведет его с очаровательной девушкой Эллисон, а потом, по иронии судьбы, и с бывшей подружкой Трейси.