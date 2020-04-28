10+ фильмов о сильных женщинах, которые вернут веру в себя

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Сила духа — вот то, что позволяет нам справляться с любыми трудностями и всегда добиваться поставленных целей, как бы тяжело это ни было. И данное качество в полной мере присуще женщинам, хрупкость которых на самом деле является только внешним атрибутом, ведь за ней скрывается по-настоящему сильная личность.

В новой подборке AdMe.ru вы найдете очень разные картины. Это и классические триллеры, и исторические драмы, и даже комедии. Но героини всех этих фильмов не оставили нашу редакцию равнодушной, ведь на них хочется равняться.

Отрицание (2016)

Эта лента рассказывает о судебном процессе 90-х годов, когда Дебора Эстер Липштадт, признанный историк и известная писательница, должна была отстаивать право на историческую правду о том, что Холокост был. Ее оппонент — специалист по нацистской Германии Дэвид Ирвинг, который считает, что лагерей смерти в реальности не существовало. Актриса Рэйчел Вайс превосходно раскрыла образ женщины-историка, готовой пойти до конца, чтобы доказать свою правоту. Ведь ее уверенность в себе обусловлена тем фактом, что невинные жертвы заслуживают того, чтобы их помнили. Рейтинг IMDb — 6,7 Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5

Все о Нине (2018)

Нина Гельд начинает карьеру как стендап-комик. Девушка выступает в небольших клубах, и публика принимает ее тепло. Постепенно Нина добивается успеха в работе, а вот отношения с ее парнем Джо не клеятся. Столкнувшись с жестокостью своего молодого человека, она решает переехать в Лос-Анджелес и там знакомится с Рейфом, который, кажется, может помочь ей залечить душевные раны. Только вот Джо никак не может отпустить Нину и отправляется вслед за ней в Город ангелов. И теперь девушка должна дать отпор ему и всем демонам из своего прошлого. Рейтинг IMDb — 6,0 Рейтинг «КиноПоиска» — 5,9

Репортерша (2016)

Когда руководство телеканала предложило нескольким сотрудникам, не обремененным семейными заботами, отправиться в командировку в Афганистан, добровольцем стала Ким Бейкер, редактор новостей. Оказавшись в охваченной войной стране, Ким полностью меняет свои взгляды на жизнь. И теперь она точно никогда больше не вернется к офисной работе. Рейтинг IMDb — 6,6 Рейтинг «КиноПоиска» — 6,4

Двойной просчет (1999)

Либби отбывала наказание в тюрьме за убийство мужа, но этого преступления она не совершала. Более того, она знает, что ее подставил собственный супруг, инсценировавший свою смерть. Единственная надежда, которой Либби жила все эти годы, — выйти на свободу и наконец увидеть сына. Освободившись досрочно, женщина отправляется на поиски справедливости. Рейтинг IMDb — 6,5 Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4

Из Африки (1985)

Датская баронесса Карен фон Бликсен-Финеке вслед за супругом отправляется в Африку, чтобы заняться благоустройством недавно купленной фермы. Уже на месте молодая женщина узнает, что ее муж решил превратить ферму в кофейную плантацию. Баронессу не страшит то, что эта затея сомнительна, а супруг не прочь возложить все труды на ее плечи. Она с энтузиазмом берется за работу. И здесь, в самом сердце Африки, Карен встречает свою настоящую любовь, ради которой ей тоже придется пройти через испытания. Рейтинг IMDb — 7,2 Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5

Долорес Клэйборн (1995)

В маленьком городке, расположенном на острове, происходит убийство состоятельной пожилой женщины. Подозрение падает на Долорес Клэйборн, которая много лет была служанкой в доме погибшей. В городок возвращается дочь Долорес, Селена. Она не общалась с матерью, потому что винила ту в смерти отца, и теперь точно так же не верит в ее невиновность. Постепенно Долорес открывается дочери, и та узнает, что на самом деле судьба ее матери куда тяжелее, чем казалось раньше. Рейтинг IMDb — 7,4 Рейтинг «КиноПоиска» — 7,8

Зимняя кость (2010)

17-летняя Ри живет с больной матерью, младшими братом и сестрой в собственном доме в американской глубинке. Семья еле сводит концы с концами и без помощи соседей вряд ли смогла бы прокормиться. Отец Ри недавно освободился из тюрьмы, но дома так и не появился. Вскоре героиня узнает, что ее папа заложил дом, и теперь, если она не явится на судебное заседание и не внесет залог, все имущество будет конфисковано. Ответственность за будущее семьи ложится на плечи юной Ри. И она готова на все, чтобы защитить своих близких. Рейтинг IMDb — 7,2 Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5

Хорошая девочка (2002)

Жюстин около 30, и она работает в супермаркете в захолустном американском городке. У нее есть муж, который большую часть суток проводит лежа на диване, детей пока нет. Жизнь Жюстин скучна и однообразна, и, кажется, впереди нет ничего, к чему следовало бы стремиться. И тут в супермаркете появляется новый работник. Его зовут Том, но он сам называет себя Холденом и считает реинкарнацией героя книги «Над пропастью во ржи». У Жюстин завязываются романтические отношения с парнем, и он предлагает ей сбежать вместе с ним и отказаться от своей скучной и серой жизни. Но достаточно ли девушка сильна, чтобы совершить побег от себя самой? Рейтинг IMDb — 6,4 Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5

Суфражистка (2015)

1912 год. Юная Мод Уоттс работает в прачечной. Ее дни наполнены тяжким неблагодарным трудом и несправедливостью, а начальник девушки привык позволять себе некоторые вольности. Мод смирилась со своим положением и все свободное время посвящает семье. И только лишь случайность выводит ее на дорогу, которая в будущем изменит всю ее жизнь. Мод примыкает к движению суфражисток, и отныне она будет бороться за свободу, свою и всех женщин. Рейтинг IMDb — 6,9 Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8

Макбет (2015)

XI век. Лорд Макбет встречает трех прорицательниц, от которых узнает, что ему предначертано стать королем. Он решает убить правящего монарха, чтобы поскорее занять его место. Леди Макбет, недавно потерявшая ребенка, не хочет лишиться еще и супруга. И чтобы не допустить его смерти, она начинает свой проект по устранению конкурентов мужа в борьбе за престол. Рейтинг IMDb — 6,6 Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1

Месть от кутюр (2015)

Однажды в провинциальном австралийском городке появляется женщина, от которой сложно отвести взгляд. Это Тилли Даннедж, которую еще в детстве обвинили в смерти ее одноклассника и сослали в интернат. После многих лет, проведенных в Европе, она возвращается домой, чтобы присмотреть за старушкой-матерью. Время идет, Тилли завоевывает расположение местных женщин, для которых она шьет потрясающие наряды. Но ее цель не в том, чтобы вернуться в маленький городок и просто зажить спокойной жизнью. Она хочет разобраться, что же произошло здесь много лет назад. Рейтинг IMDb — 7,1 Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2

Иоанна — женщина на папском престоле (2009)

28 января 814 года умирает Карл Великий, и в тот же день на свет появляется Иоанна. Девочка растет и тянется к знаниям. Несмотря на все существующие запреты, она получает образование, а затем решает выдать себя за мужчину и, взяв имя Иоанн Англикус, отправляется в Рим. Там она становится советником действующего папы, а после его смерти сама занимает папский престол. Рейтинг IMDb — 6,7 Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5

Королева (2006)

После трагической гибели принцессы Дианы королева Елизавета II находится в замке Балморал, где в уединении пытается справиться со своими переживаниями и осознать, что эта потеря означает не только для королевской семьи, но и для страны. Однако премьер-министр Великобритании Тони Блэр придерживается мнения, что народ не простит Короне скупого проявления чувств. Этот фильм рассказывает о самом тяжелом для королевы времени и о том, как сложно бывает справляться с чувствами, когда их нельзя проявлять на публике. Рейтинг IMDb — 7,3 Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5

Какую киногероиню вы считаете эталоном сильной женщины?