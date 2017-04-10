10 фильмов о самых важных отношениях в жизни девочек

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Отношения папы и дочки всегда особенные. Они могут не всегда до конца понимать друг друга, но связь между ними, безусловно, сильная. Именно этой связи AdMe.ru и посвящает эту подборку семейных фильмов.

Да, возможно... Definitely, Maybe, 2008

В главных ролях: Райан Рейнольдс, Эбигейл Бреслин, Айла Фишер

Никогда не поздно вернуться назад... и, возможно, обрести счастье. Уилл Хэйс — нью-йоркский папаша слегка за 30. Его развод в самом разгаре, когда 10-летняя дочь Майя начинает задавать отцу вопросы о его жизни до брака. Рассказывая обо всех взлетах и падениях своих последних отношений, он оставляет Майю гадать, кто из описанных девушек ее мама. Разгадав загадку, она в итоге помогает папе понять, как ему жить дальше, и подталкивает к правильному решению.

Рейтинг IMDb — 7,2

Армагеддон Armageddon, 1998

В главных ролях: Брюс Уиллис, Бен Аффлек, Лив Тайлер

Лучший на Земле специалист по бурению, лучший взрыватель астероидов, еще и лучший в мире папа. Герой Брюса Уиллиса приносит в жертву себя, зато спасает человечество и жениха единственной дочери. Все отцы, имеющие дочерей, пустят скупую мужскую слезу в сцене прощания Гарри и Грейс. Даже такой крепкий орешек, как Брюс Уиллис.

Рейтинг IMDb — 6,6

Последняя песня The Last Song, 2010

В главных ролях: Майли Сайрус, Лиам Хемсворт, Грег Киннир

Вероника Миллер после развода родителей отчуждается от них, особенно от отца.

Несмотря на это, она против своей воли едет к нему на лето, но их отношения по-прежнему оставляют желать лучшего. Папа Вероники — бывший пианист и учитель, проживающий спокойную жизнь в прибрежном городке. Теперь он работает над созданием картины, которую выставят в местной церкви. Пытаясь наладить контакт с дочерью, родитель прибегает к помощи музыки, их единственному с Вероникой общему интересу.

Рейтинг IMDb — 7,4

Я — Сэм I Am Sam, 2001

В главных ролях: Шон Пенн, Мишель Пфайффер, Дакота Фаннинг

Один из самых лучших и добрых отцов в мировом кинематографе. Шон Пенн играет умственно отсталого человека, который борется за то, чтобы сохранить опеку над своей 7-летней дочерью Люси. Девочка превосходит отца в развитии, что не мешает Сэму противостоять социальным службам и своей болезни в борьбе за дочь.

Рейтинг IMDb — 7,6

Интерстеллар Interstellar, 2014

В главных ролях: Мэттью Макконахи, Энн Хэтэуэй, Джессика Честейн

Можно ли назвать тебя лучшим папой, если ты бросаешь детей на попечение дедушки, а сам уматываешь в космос спасать человечество? Однако вопрос не в том, что спасение всего человечества важнее детей, а в том, что ты делаешь это ради их безопасности. Пример Купа и Мерфи — это наглядная иллюстрация того, что любовь пересекает расстояния как во времени, так и в пространстве.

Рейтинг IMDb — 8,6

Поздняя весна Banshun, 1949

В главных ролях: Тисю Рю, Сэцуко Хара, Юмэдзи Цукиока

Фильм рассказывает историю пожилого человека, который в одиночку воспитал дочь и теперь хотел бы выдать ее замуж, как ни мучительно и горько им расставаться друг с другом.

Рейтинг IMDb — 8,3

Бесконечно белый медведь Infinitely Polar Bear, 2014

В главных ролях: Марк Руффало, Зои Салдана, Имоджин Володарски

Кэмерон пытается вернуть свою жену Мэгги. Ради этого он пробует взять на себя полную ответственность за их двух дочерей, которые отнюдь не стараются облегчить ему задачу.

Рейтинг IMDb — 7,0

Потомки The Descendants, 2011

В главных ролях: Джордж Клуни, Шейлин Вудли, Амара Миллер

Одна из первых главных ролей Шейлин Вудли, которая играет старшую дочь героя Клуни и помогает пережить ему все тягости, свалившиеся сразу, выступая не в роли понимающего ребенка, но мудрого и справедливого друга.

Рейтинг IMDb — 7,3

Тони Эрдманн Toni Erdmann, 2016

В главных ролях: Сандра Хюллер, Петер Симонишек, Михаэль Виттенборн

«Тони Эрдманн» — один из номинантов последнего «Оскара» в категории «Лучший иностранный фильм». Картина о странных взаимоотношениях еще более странных отца и дочери влюбила в себя не только европейскую аудиторию, доказав лишний раз, что даже, казалось бы, у столь разных людей может быть очень много общего.

Рейтинг IMDb — 7,6

Славные парни The Nice Guys, 2016

В главных ролях: Райан Гослинг, Ким Бейсингер, Рассел Кроу

Хотя главных героев здесь двое, далеко не меньшую роль в развитии сюжета играет и дочка героя Гослинга Холли, которую сыграла начинающая актриса Энгаури Райс. Несмотря на все попытки отца запретить Холли вмешиваться в дело, она его, к счастью, не слушается. Открыто критикуя методы работы детектива, дочь все равно оказывается в самой гуще событий и в итоге помогает двум нерадивым взрослым разгадать преступление века.

Рейтинг IMDb — 7,4