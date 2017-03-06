10 фильмов о настоящих гениях, которые зацепят с первого кадра

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Не бывает хорошего кино без достойного сюжета. Фильмы, в основе которых жизни людей, превзошедших ожидания всего мира, — как раз тот случай, когда захватывающая история гарантированна. AdMe.ru выбрал 10 картин о настоящих гениях, которыми невозможно перестать восхищаться.

Ван Гог: Портрет, написанный словами Van Gogh: Painted with Words, 2010

В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Джейми Паркер, Эйдан МакАрдл В жизни у него не получалось ничего. Он был уволен из торговой фирмы, пытался преподавать, но не нашел места работы, хотел быть священником, но провалил экзамены. Единственное, что у него хорошо получалось, — рисовать. Повесть об одном из самых неординарных художников — Винсенте Ван Гоге, рассказанная в письмах его младшему брату. Рейтинг IMDb — 8,1

Амадей Amadeus, 1984

В ролях: Том Халс, Ф. Мюррэй Абрахам, Элизабет Берридж Взбалмошный юноша в один миг становится придворным композитором императора. Божественный музыкальный дар Моцарта заставляет отойти от дел Антонио Сальери. Однако тот видит в Амадее лишь непристойного и проказливого шута. Ослепленный завистью, Сальери задумывает уничтожить Моцарта. Эпохальная историческая драма, которой жюри Американской киноакадемии отдало сразу 8 «Оскаров». Рейтинг IMDb — 8,3

Жизнь в розовом цвете La môme, 2007

В ролях: Марион Котийяр, Сильви Тестю, Паскаль Греггори, Жерар Депардье Из трущоб Парижа она поднимается на подмостки концертных залов, чтобы завладеть сердцами всего мира. Выросшая в жуткой нищете, Эдит Пиаф в один миг становится живым символом Франции. Но за славу и любовь зрителей придется по-настоящему сражаться. Одна из лучших ролей Марион Котийяр, которая принесла ей заветный «Оскар». Рейтинг IMDb — 7,6

Эйнштейн и Эддингтон Einstein and Eddington, 2008

В ролях: Энди Серкис, Дэвид Теннант, Ричард МакКейб В годы Первой мировой войны Артур Эддингтон вступает в опасную переписку с тогда еще не известным Альбертом Эйнштейном. Из-за нее англичанина могут объявить изменником, но Эддингтон верит: теории Эйнштейна откроют новые пути к пониманию времени и пространства. Чтобы доказать их, Артур отправляется в Африку, где вскоре произойдет событие, которое навсегда изменит понимание Вселенной. Две поистине великих личности в одной прекрасной картине. Рейтинг IMDb — 7,4

Происхождение Creation, 2009

В ролях: Пол Беттани, Дженнифер Коннелли, Бенедикт Камбербэтч, Джереми Нортэм, Тоби Джонс В середине XIX века Чарльз Дарвин публикует свою теорию «Происхождение видов». Его идеи ставят под сомнение существование Бога. Теперь не только общество отвергает ученого, но даже его набожная жена не готова поддержать супруга. Рассказ о том, как преданность идее выдержала все нападки и дала человечеству возможность сделать шаг вперед. Рейтинг IMDb — 6,7

Чаплин Chaplin, 1992

В ролях: Роберт Дауни — мл., Энтони Хопкинс Человек, глядя на которого невозможно сдержать улыбку, — Чарли Чаплин. Но что скрывается за хорошо знакомым образом? Нищий мальчонка, превратившийся в оскароносного актера и режиссера, — каким он был в середине этого пути? Роберт Дауни — младший приоткрыл для нас эту завесу и сделал это поистине виртуозно. Рейтинг IMDb — 7,6

Хичкок Hitchcock, 2012

В ролях: Энтони Хопкинс, Хелен Миррен, Скарлетт Йоханссон Однажды мастер страха и магистр саспенса Альфред Хичкок решает снять совершенное кино, совершенно не похожее на то, что он делал раньше. Это должна быть гипнотизирующая и пробирающая до мурашек лента, заставляющая взглянуть в бездну человеческой души. Эта картина — «Психо», которая наравне с ее создателем определенно стоит отдельного фильма. Рейтинг IMDb — 6,8

Лотрек Lautrec, 1998

В ролях: Режис Руайе, Эльза Зильберштейн Его зовут Анри де Тулуз-Лотрек. Он мастер психологического портрета и создатель театральных афиш. Его знает практически весь Париж, и особенно его богема. Он не сходит с подмостков Монмартра. Фильм о жизни и трагической смерти знаменитого французского художника, в котором искусство преобладает над сухой документальностью. Рейтинг IMDb — 6,8

Гений Genius, 2016

В ролях: Колин Фёрт, Джуд Лоу, Николь Кидман Еще одна история писателя, который боролся не столько с окружающим миром, сколько с самим собой. Речь идет о Томасе Вулфе, ярком представителе литературного «потерянного поколения», жизнь которого целиком состояла из череды головокружительных взлетов и стремительных падений. Качественное и атмосферное кино, развенчивающее мифы о романтическом образе писателя-гения. Рейтинг IMDb — 6,5

Пираты Силиконовой Долины Pirates of Silicon Valley, 1999

В ролях: Ноа Уайли, Энтони Майкл Холл Два обычных парня, которые мечтали о совсем необычных для своего времени вещах. Оба смогли превзойти даже самые смелые ожидания и очутиться на самой верхушке технологического мира. Немного ироничное и определенно талантливое кино о двух людях, имена которых сегодня — мощные бренды. Билл Гейтс и Стив Джобс, два гения, которые смогли достичь всего, чего хотели. Или почти всего... Рейтинг IMDb — 7,3